COVID-19: Uniunea Europeană a depășit SUA la numărul cetățenilor vaccinați cu prima doză

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a efectuat o vizită de lucru în Azerbaidjan, unde s-a întâlnit cu președintele azer Ilham Aliyev în Bakou, iar cu acest prilej a reiterat importanța revitalizării Parteneriatului Strtategic dintre Uniunea Europeană și Azerbaidjan, potrivit comunicatului oficial.

„Parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Azerbaidjan nu este în principal un parteneriat bazat pe sprijin financiar, pe subvenții. Este un parteneriat bazat pe dorința de a se angaja împreună în inovarea în sectorul tehnologic și în schimburile economice. Și în acest spirit, cele două priorități în materie de dezvoltare economică a Uniunii Europene, schimbările climatice și revoluția digitală, pot fi în centrul proiectelor pe care vom încerca împreună, cu echipele noastre, să le finalizăm”, a transmis Charles Michel.

The EU is ready to play a constructive role as an honest broker with #Azerbaijan and #Armenia in addition to the Minsk group efforts.

We want to share our expertise to provide more stability and to promote sustainable peace in the region.@presidentaz pic.twitter.com/0eWpPvbd76

— Charles Michel (@eucopresident) July 18, 2021