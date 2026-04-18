Creștere economică de 2,4% în Republica Moldova în 2025, susținută de investiții și construcții. Deficitul și datoria se mențin la nivel sustenabil (raport)

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova a prezentat ieri, 17 aprilie, evoluțiile principale ale economiei naționale în anul 2025, care evidențiază o consolidare a activității economice, susținută de investiții în creștere, performanțe sectoriale solide și dinamica pozitivă a cererii interne.

În anul 2025, Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 2,4%, confirmând revenirea economiei pe o traiectorie de creștere și consolidarea stabilității macroeconomice. Activitatea investițională a avut o evoluție remarcabilă, cu o creștere de 17,6%, reprezentând principalul factor de susținere a creșterii economice. Volumul investițiilor a depășit 41 miliarde lei, fiind impulsionat atât de resursele proprii ale agenților economici, cât și de investițiile publice și cele finanțate din surse externe.

Creșteri importante au fost înregistrate în investițiile în construcții inginerești, clădiri rezidențiale și echipamente, ceea ce reflectă modernizarea economiei și extinderea capacităților de producție. În același timp, investițiile în active necorporale au crescut accelerat, evidențiind orientarea tot mai pronunțată spre digitalizare și inovare.

Evoluțiile economice au fost susținute de mai multe sectoare cheie. Sectorul informațiilor și comunicațiilor a crescut cu 12,5%, consolidându-și rolul de motor al economiei moderne. Agricultura a înregistrat o evoluție foarte bună, cu o creștere de 10,7%, pe fondul condițiilor climatice favorabile și al randamentelor ridicate. Sectorul construcțiilor a crescut cu 6,6%, fiind susținut de proiecte investiționale și de cererea pentru locuințe, iar industria a revenit pe creștere, cu un avans de 5,4%, în special datorită industriei prelucrătoare.

Cererea internă a continuat să susțină economia, consumul populației crescând cu 4,0%, pe fondul majorării veniturilor și al accesului mai bun la finanțare. Comerțul cu amănuntul a înregistrat o creștere de 5,9%, iar serviciile prestate populației au avansat cu 13,5%, indicând o revigorare a consumului și creșterea încrederii consumatorilor. În paralel, serviciile prestate companiilor au crescut cu 12,4%, reflectând intensificarea activității economice și a investițiilor.

Piața muncii a rămas stabilă, cu o rată a șomajului de 3,8%. Veniturile populației au continuat să crească, salariul mediu lunar majorându-se cu 9,8% în termeni nominali și cu 1,9% în termeni reali. Pensia medie lunară a crescut, de asemenea, în termeni reali cu 3,5%, contribuind la îmbunătățirea nivelului de trai.

Rata anuală a inflației a scăzut pe parcursul anului, ajungând la 6,8%, ceea ce reflectă diminuarea treptată a presiunilor asupra prețurilor. Relaxarea politicii monetare a contribuit la creșterea creditării, susținând atât consumul, cât și investițiile, iar volumul creditelor noi a înregistrat o creștere semnificativă atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri.

Sectorul serviciilor a continuat să se extindă, inclusiv prin evoluții pozitive în turism. Numărul turiștilor a crescut cu 8,7%, iar turismul receptor a înregistrat o creștere de 33,8%, confirmând potențialul de dezvoltare al acestui domeniu. Totodată, serviciile moderne, în special cele din domeniul IT și profesionale, au avut o contribuție importantă la creșterea economică.

Veniturile bugetului public național au crescut cu 13,8%, reflectând o colectare mai eficientă și o activitate economică în expansiune. Cheltuielile au fost direcționate către domenii prioritare, precum protecția socială, educația și economia. Datoria de stat se menține la un nivel sustenabil, de 37,6% din PIB, ceea ce oferă stabilitate macroeconomică și spațiu pentru politici de dezvoltare.

Evoluțiile din anul 2025 confirmă consolidarea economiei Republicii Moldova, caracterizată prin investiții în creștere, sectoare dinamice și o cerere internă robustă. Aceste tendințe creează premise favorabile pentru o dezvoltare economică durabilă și pentru creșterea competitivității economiei naționale.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va continua să promoveze politici orientate spre stimularea investițiilor, susținerea mediului de afaceri și valorificarea oportunităților de dezvoltare, în vederea menținerii unei creșteri economice sustenabile.

Raportul privind evoluția social-economică a Republicii Moldova în anul 2025, este disponibil pe pagina oficială a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și poate fi citit integral, aici.