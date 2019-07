Creșterea economică a Chinei a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 27 de ani. Donald Trump susține că tarifele impuse de SUA dau roade

China va crește tarifele impuse pentru produse americane în valoare de 60 de miliarde dolari, decizia urmând să intre în vigoare la 1 iunie, la miezul nopții, a anunțat Comisia pentru Tarife Vamale a Consiliului de Stat al Chinei, citată de CNN. Decizia de la Beijing vine la câteva zile după ce, la 10 mai, Donald Trump a decis ca SUA să își majoreze tarifele de la 10% la 25% din exporturile chineze în valoare de 200 miliarde de dolari.

Într-un comunicat de presă, Ministerul chinez de Finanţe a precizat că, începând cu data de 1 iunie 2019, vor fi impuse tarife vamale variind între 5% şi 25% pentru un număr de 5.140 de produse americane.

Anterior aceste decizii, Donald Trump a publicat o serie de mesaje de Twitter în care a avertizat Beijing-ul să nu reacţioneze la ultimele tarife vamale impuse de SUA, subliniind că escaladarea războiului comercial între Beijing şi Washington “nu ar face decât să înrăutăţească lucrurile”.

”Spun deschis președintelui Xi și prieteni din China că China va fi lovită foarte rău dacă nu faceți o înțelegere, deoarece companiile vor fi forțate să părăsească China pentru alte țări. Prea scump să cumpere în China. Ați avut o înțelegere grozavă, aproape încheiată, și v-ați retras!”, a scris președintele SUA pe Twitter, în condițiile în care anterior deciziei de la Beijing s-a speculat pe seama unei întâlniri bilaterale între Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping, în marja summitului G20 programat pe 28 şi 29 iunie la Osaka, în Japonia.

I say openly to President Xi & all of my many friends in China that China will be hurt very badly if you don’t make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal, almost completed, & you backed out!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019