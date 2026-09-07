Criminalul de război Ratko Mladic, omagiat la Belgrad. UE: Glorificarea criminalilor de război, negarea genocidului și revizionismul nu au ce căuta în UE sau în țările candidate

Uniunea Europeană atenționează Serbia că „orice glorificare a criminalilor de război, negarea genocidului și revizionismul contravin valorilor europene fundamentale și nu au ce căuta nici în UE, nici în țările candidate la aderarea la UE”, potrivit The Guardian.

Criminalul de război Ratko Mladic, decedat la 27 august 2026 într-o unitate de detenție a ONU de la Haga, a fost înmormântat luni la Belgrad cu omagii publice.

Mladic a fost condamnat în 2017 pentru că a orchestrat masacrul a peste 8.000 de bărbați și băieți musulmani la Srebrenica în 1995, asediul de mai mulți ani al capitalei bosniace, Sarajevo, precum și pentru alte crime de război, printre care înființarea unor lagăre de concentrare pentru civili care nu erau sârbi și soldați inamici, informează AP.

„Conflictele armate din Balcanii de Vest din anii 1990 s-au numărat printre cele mai întunecate momente din istoria recentă a Europei. Ne exprimăm solidaritatea cu toate victimele, supraviețuitorii și familiile acestora care au suferit în urma crimelor de război comise în țările din fosta Iugoslavie. Ratko Mladic a fost un criminal de război condamnat, care a comis crime de război, genocid și crime împotriva umanității. Acesta a decedat în timp ce ispășea o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru crime împotriva umanității și pentru genocidul de la Srebrenica. Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie l-a condamnat la închisoare pe viață în 2017, calificându-i crimele drept unele dintre cele mai atroce crime cunoscute de omenire”, amintește un purtător de cuvânt al Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.

Oficialul european avertizează că „orice glorificare a criminalilor de război, negarea genocidului și revizionismul contravin valorilor europene fundamentale și nu au ce căuta în UE sau în țările candidate la aderare.”

„Reconcilierea și relațiile de bună vecinătate în Balcanii de Vest rămân esențiale pentru construirea unui viitor comun. UE este un partener al tuturor țărilor din Balcanii de Vest, sprijinindu-le eforturile de a promova reconcilierea și stabilitatea regională, precum și de a găsi și de a pune în aplicare soluții definitive și incluzive la disputele și problemele regionale și bilaterale ale partenerilor noștri, care își au rădăcinile în moștenirea trecutului, în conformitate cu dreptul internațional”, mai spune purtătorul de cuvânt din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă.

Deși organizarea funeraliilor a fost asigurată oficial de familia lui Mladic, guvernul sârb a trimis săptămâna trecută un avion pentru a-i aduce rămășițele la Belgrad, iar soldații au purtat sicriul său înfășurat în steagul național. Sâmbătă a avut loc o comemorare militară la o locație oficială a armatei sârbe.

Președintele populist Aleksandar Vucic a descris înmormântarea ca fiind o „manifestare emoțională” care „nu are nicio legătură” cu faptul că guvernul sârb a aprobat-o sau nu.

Serbia este o țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană Marta Kos, comisarul european pentru extindere, și-a anulat o vizită programată în Serbia în semn de protest.