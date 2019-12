Cristi Barbu, numit de Ludovic Orban secretar general adjunct al Guvernului

Prim-ministrul Ludovic Orban a adus la Palatul Victoria unul dintre cei mai apropiați colaboratori liberali, alături de care a lucrat pentru redresarea PNL și ascensiunea în fruntea opțiunilor electorale din ultimul an. Potrivit PSnews, Cristi Barbu, secretar general adjunct al partidului, va ocupa unul dintre cele două posturi de secretar general adjunct al Guvernului.

Cristi Barbu a făcut parte din echipa cu care Ludovic Orban a început redresarea partidului și ascensiunea PNL către cel mai bun scor electoral din istorie, cu victorii pe linie la europarlamentare, prezidențiale și un loc 1 nedisputat în sondaje pentru localele și parlamentarele din 2020.

”Aşa am plecat ȋn februarie 2017 să câştigăm partidul. Din iunie 2017 Ludovic Orban a stopat picajul PNL-ului, i-a redat busola şi de acolo a ȋnceput o muncă de reconstrucţie fantastică. Nu a fost uşor să fii primul preşedinte ales al unei fuziuni dintre două partide de dimensiuni egale.

Nu a fost uşor nici să gestionezi frustrările unora care nu acceptau că partidul lor (şi al meu) s-a topit sub greutatea brandului de 144 al PNL-ului istoric. Prin respectarea cuvântului dat, prin echilibru, seriozitate, consecvenţă, dar mai ales prin multă muncă, noul PNL, cu Orban la conducere, a reȋnvăţat să câştige.

Am câştigat alegeri parţiale, am câştigat alegeri europarlamentare, am câştigat o influenţă enormă ȋn favoarea României la Bruxelles, am câştigat lupta cu PSD şi pentru prima dată ȋn 30 de ani, PSD a ieşit pe locul doi ȋn alegeri şi tot pentru prima dată, un Guvern PSD a fost demis de opoziţie prin moţiune de cenzură”, scria Cristi Barbu în octombrie, cu o lună înainte de alegerile prezidențiale, câștigate tot de candidatul PNL, Klaus Iohannis. Secretarul general adjunct al PNL adăuga acestui mesaj și o fotografie a sa împreună cu Ludovic Orban.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice şi de strategie aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului şi a prim-ministrului, precum şi reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti.

Secretariatul General al Guvernului asigură, prin aparatul propriu, continuitatea derulării operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătură şi de stabilitate a guvernării.