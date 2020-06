Cristian Bușoi: Este nevoie să întărim sistemele de sănătate din UE. Bugetul de 9,4 miliarde de euro al noului program EU4Health trebuie distribuit țintit

Sistemul de transfuzii din România nu mai poate funcționa doar pe linia de plutire, a atras atenția într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE), președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie din Parlamentul European, raportorul Parlamentului European pentru Programul de Sănătate al UE 2021-2027.

În opinia eurodeputatul român, este nevoie de ”crearea unei bănci naționale de sânge, plasma și celule stem. O bancă pentru viață, care poate deveni realitate printr-un parteneriat public – privat, curajos și transparent.”

În acest sens, România poate lua ”exemplul țărilor din UE care au reușit să-și asigure necesarul de sânge, componentele pentru transfuzii și medicamentele derivate din plasma, datorită parteneriatelor public private.”

”Colectarea de plasmă ar crea premisa construirii, în România, a unei fabrici de medicamente și i-ar ajuta pe pacienții cu boli imunitare, care au nevoie de tratamente derivate din plasmă. 70 la sută din cantitatea de plasma umană de pe plan mondial este colectată astăzi de instituții private și ajunge să salveze vieți și în sistemul de sănătate public și în cel privat. Austria, Italia, Spania, Portugalia sunt doar câteva dintre țările UE în care statul colaborează cu companiile private și asigură medicamente derivate din plasmă umană. Sunt convins că un astfel de proiect, structurat și prezentat temeinic ar avea succes și în România. Ar oferi mai multă încredere românilor și ar duce la o creștere a numărului donatorilor”, a explicat Cristian Bușoi.

Acesta a deplâns faptul că, astăzi, ”doar 2% dintre românii adulți aleg să fie donatori de sânge.” ”Procentul este infim în raport cu nevoile din sistemul medical, mai ales în timpul crizelor medicale, dar și cu statisticile din alte state membre UE. În Austria, spre exemplu, 66% dintre cetățeni donează sânge în mod frecvent. Un procent similar se înregistrează și în Franța, Grecia sau Cipru. Pentru a crește numărul donatorilor avem nevoie, desigur, de campanii de informare, dar și de decizii curajoase. Sângele de la un singur donator poate salva trei vieți”, a subliniat europarlamentarul român.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, tema campaniei pentru Ziua mondială a donatorului de sânge din acest an, ”Safe blood saves lives” ce are ca slogan ”Give blood and make the world a healthier place”, subliniază contribuţia pe care un donator individual o poate aduce pentru îmbunătăţirea sănătăţii celorlalţi oameni din comunitate.

Campania urmărește să celebreze și să mulțumească celor care ua donat sânge și să îi încurajeze pe cei care nu au făcut-o deja să doneze, să evidențieze nevoia unei donări de sânge angajate, pe tot parcursul anului, să mențină o aprovizionare adecvată și să obțină acces universal și în timp util la transfuzia de sânge sigur, să atragă atenția asupra contribuției pe care o aduc donatorii întregii comunități, ca factor esențial în îmbunătățirea sănătății, să evidențieze necesitatea accesului universal la transfuzia de sânge sigur și să asigure şi să ofere sprijin pentru rolul său în furnizarea de îngrijiri medicale eficiente şi în atingerea obiectivului de acoperire a sănătăţii universale, să mobilizeze sprijin la nivel naţional, regional şi global între guverne şi partenerii de dezvoltare pentru a investi, consolida şi susţine programele naţionale de sânge.