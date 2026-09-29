Cristian Bușoi, la reuniunea de la Dublin a miniștrilor energiei din UE: România are un rol important în consolidarea securității energetice a regiunii 

Prezent la reuniunea miniștrilor energiei din Uniunea Europeană, Cristian Bușoi, a transmis că România trebuie să își valorifice resursele și infrastructura energetică pentru a contribui la consolidarea securității energetice a Europei și, în special, a regiunii, în contextul tensiunilor geopolitice care continuă.

„Pentru România, este esențial să contribuim activ la acest efort european. Avem resurse, infrastructură și un rol important în consolidarea securității energetice a regiunii, iar aceste avantaje trebuie valorificate în beneficiul cetățenilor și al economiei”, a subliniat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Reuniunea informală a miniștrilor Energiei din UE, organizată în perioada 28-29 septembrie de Președinția irlandeză a Consiliului UE, reunește reprezentanții statelor membre, ai Comisiei Europene și parteneri invitați. Discuțiile de marți sunt structurate în jurul a trei teme majore: accesibilitatea prețurilor la energie, inovarea și perturbările pieței, precum și securitatea energetică și cooperarea europeană.

În debutul discuțiilor, ministrul irlandez responsabil de Energie și directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, au abordat efectele actualului context geopolitic asupra piețelor energetice. Potrivit lui Cristian Bușoi, creșterea prețurilor la gaze naturale, petrol și produse petroliere are consecințe atât asupra populației, cât și asupra competitivității economiei europene.

„Discuțiile au pornit de la o realitate care ne preocupă pe toți: tensiunile geopolitice au dus la creșteri puternice ale prețurilor la gazele naturale, petrol și produsele petroliere, cu efecte directe asupra cetățenilor și economiilor europene”, a arătat secretarul de stat.