Cristian Bușoi, membru board EMA: Accesul pacientelor la terapia inovatoare este esențial, în timp ce depistarea precoce a cancerului ovarian rămâne o provocare

Cristian Bușoi, membru în boardul Agenției Europene pentru Medicamente, a pledat în cadrul mesei rotunde „Cancerul ovarian – impactul asupra pacientelor și asupra sistemului de sănătate” pentru identificarea unor noi soluții sustenabile care să diminueze timpul de așteptare al pacienților români pentru accesul la tratamentele inovatoare, mai ales în cazul femeilor diagnosticate cu cancer ovarian.

Incidența cancerului ovarian în România depășește media europeană, iar rata de supraviețuire la 5 ani este mai scăzută comparativ cu statele vest-europene.

Majoritatea pacientelor sunt diagnosticate în stadiile III sau IV, când boala este deja extinsă.

În Uniunea Europeană se înregistrează anual aproximativ 65.000–70.000 de cazuri noi de cancer ovarian, iar aproximativ 40.000 de femei își pierd viața în fiecare andin cauza acestei boli.

„În septembrie 2024, o terapie inovatoare a fost recomandat de CHMP (Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman) pentru aprobare, și Comisia Europeană a aprobat formal în 2024. Provocarea mare este aceea de a găsi soluții sustenabile de finanțare pentru accesul la inovație al pacienților, pentru ca în ciuda unor progrese semnificative, încă durează foarte mult până un tratament inovator ajunge la pacienții din România”, a subliniat fostul deputat european.

De asemenea, acesta a punctat faptul că impactul asupra sistemului național de sănătate este profund: „În primul rând, vorbim despre costuri directe semnificative: intervenții chirurgicale complexe, scheme de chimioterapie, terapii țintite moderne precum inhibitorii PARP, spitalizări repetate și servicii de îngrijiri paliative. La acestea se adaugă investigațiile imagistice și testările genetice pentru mutațiile BRCA1 și BRCA2, esențiale pentru stabilirea conduitei terapeutice.”

În același timp, potrivit acestuia, identificarea unei metode sigure și eficiente pentru depistarea precoce a cancerului ovarian la femeile fără simptome rămâne o preocupare majoră a comunității medicale: „În acest sens, sunt evaluate teste moleculare (genetice) și strategii bazate pe combinații de biomarkeri, cu scopul de a crește acuratețea diagnosticării timpurii. În prezent, recomandările esențiale pentru detectarea precoce includ controalele clinice regulate — precum examinarea fizică generală și consultul pelvian — precum și o atenție sporită acordată istoricului familial.”

