Cristian Bușoi: Ministerul Energiei a finalizat cu succes reformele și investițiile asumate prin PNRR. Au fost atrase peste 800 de mil. euro

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, anunță ministerul din care face parte a finalizat cu succes reformele și investițiile asumate din PNRR.

„Printr-o colaborare eficientă cu sectorul privat și cu companiile publice care au beneficiat de cofinanțare, am reușit să atragem peste 800 de milioane de euro pentru investiții în sistemul energetic din România”, a transmis acesta într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

Potrivit fostului europarlamentar, evaluările preliminare la 31 august confirmă că investițiile din componenta Energie a PNRR au fost implementate cu succes, iar obiectivele asumate au fost atinse.

„Dincolo de aceste cifre, vorbim despre investiții care contribuie la un sistem energetic mai modern și mai rezilient, la dezvoltarea unor noi capacități de producție și, în același timp, la consolidarea securității energetice a României”, a mai adăugat Cristian Bușoi.

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Statele membre au termen până la 30 septembrie 2026 pentru a transmite cererile finale de plată în cadrul MRR, împreună cu toate documentele justificative, în timp ce Comisia va efectua toate plățile până la 31 decembrie 2026.

Mecanismul de redresare și reziliență a fost un răspuns european comun care a oferit Uniunii instrumentele necesare pentru a acționa decisiv, pentru a sprijini investițiile și pentru a promova convergența între statele membre.

Începând de la 1 septembrie, acțiunile întreprinse de statele membre nu mai pot fi luate în considerare de Comisie în evaluarea cererilor lor de plată, inclusiv în cazul plăților deja suspendate, și nu mai pot fi adoptate alte modificări ale planurilor de redresare și reziliență.

Bugetul actual al PNRR diferă de cel inițial, ajungând la suma totală de 20,1 miliarde de euro: 13,56-13,57 miliarde de euro GRANT (sumă nerambursabilă), pentru care avem, în prezent, o absorbție de peste 90%, și 6,54 miliarde de euro împrumuturi (date preliminare, prezentate la 1 septembrie).