Cristian Bușoi pledează pentru implicarea medicilor de familie în procesul de vaccinare: Joacă un rol important în campania de informare corectă a populației

Eurodeputatul Cristian Bușoi (PNL, PPE) a făcut apel la solidaritatea care ”ne dă curaj, ne inspiră și ne întărește” pentru a scrie ”mai departe un capitol curajos despre o Europă liberă, democratică, sănătoasă, care respectă democrația și drepturile omului”.

”Libertate, solidaritate și democrație, deschidere pentru inovare și oportunitate. Aceasta este Europa. Iar România independentă, astăzi parte din Europa unită, ne oferă garanția stabilității și a prosperității. (…) Europa unește oameni pentru oameni. Rămânem uniți și lucrăm împreună. Pentru democrație, pentru pace, pentru prosperitate, pentru sănătate și un viitor mai bun. Ducem mai departe crezul lui Robert Schuman, care ne-a propus acum mai bine de 70 de ani un gest de solidaritate. Solidaritatea ne dă curaj, ne inspiră și ne întărește”, a precizat Bușoi într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Europei.

Europarlamentarul român a amintit și de eforturile ”tehnologice, financiare și de cunoaștere fără precedet” pentru a găsi un vaccin ”pentru a învinge virusul care a dat peste cap întraga planetă”.

”În lupta cu pandemia am demonstrat că suntem toți pentru unul și unul pentru toți. Printr-un efort tehnologic, financiar și de cunoaștere fără precedent, am luptat împreună să găsim un vaccin pentru a învinge virusul care a dat peste cap întreaga planetă și, am reușit. Suntem deja pe drumul care ne face învingători în lupta cu boala. Dacă am fi lucrat separat, rezultatele nu ar fi fost aceleași”, a transmis Cristian Bușoi.

La 71 de ani de la momentul în care ministrul francez de externe de la acea vreme, Robert Schuman, rostea declarația care îi poartă numele, ce a devenit stâlpul de susținere al construcției europene de astăzi, liderii europeni marchează acest moment prin scrierea unei noi file de istorie, lansând tot în Franța, la Strasbourg, Conferința privind viitorul Europei, prin care invită cetățenii să își lase amprenta asupra viitorului Europei și politicilor sale.