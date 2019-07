Cristian Bușoi (PNL, PPE), vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară din PE: Susțin informatizarea sistemului de sănătate care este esențială și care oferă mai multă transparență, corectitudine și eficiență serviciilor de sănătate din România și din UE

Eurodeputatul Cristian Bușoi (PNL, PPE), vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară din Parlamentul European,este un susținător al folosirii tehnologiei informației și comunicațiilor în sistemele de sănătate. Vorbind din propria experiență, politicianul este convins că ,,informatizarea sistemului de sănătate este esențială și oferă mai multă transparență, mai multă corectitudine și mai multă eficiență serviciilor de sănătate din România și din UE”, potrivit unui interviu acordat Revistei Politici de Sănătate.

,,Am avut șansa de a implementa două proiecte foarte importante în cele 8 luni în care am condus Casa Națională de Asigurări de Sănătate – cardul electronic de sănătate și dosarul electronic al pacientului, ambele proiecte plătite din bani europeni. În repetate rânduri, în Parlamentul European, am fost gazda unor evenimente ce au avut ca temă E-Health și M-Health, cele mai recente organizate în colaborare cu European Cancer Patient Coalition și Patient View. Sunt convins că informatizarea sistemului de sănătate este esențială și oferă mai multă transparență, mai multă corectitudine și mai multă eficiență serviciilor de sănătate din România și din UE”, explică eurodeputatul liberal.

Întrebat cum vede rolul noilor tehnologii, precum Intigența Artificială, în relația clasică medic – pacient, Cristian Bușoi informează că în prezent există peste 100.000 de aplicații de sănătate disponibile în mediul online, care pot fi folosite cu ajutorul telefonului mobil sau al tabletei. Acestea ajută la colectarea de date clinice de la pacienți, la monitorizarea semnelor vitale ale bolnavilor, la organizarea tratamentului sau acordarea directă de îngrijiri medicale, cu ajutorul telemedicinei.

,,Este ca și cum ai avea o întreagă echipă medicală lângă tine 24 de ore din 24. Asta înseamnă de fapt E-Health. Un schimb rapid de informații, de date, între pacienți, furnizorii de servicii medicale: spitale, personalul sanitar și rețelele de informare în domeniul medical, cu scopul de a îmbunătății accesul pacienților la servicii medicale de calitate”, afirmă Bușoi, care adaugă: ,,Așadar, ca să răspund direct întrebării dumneavoastră, văd esențial rolul E-Health în relația medic – pacient. Într-o lume în viteză și în continuă schimbare, E-Health va îmbunătății considerabil relația medic – pacient.