Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru cercetare din PE, și ministrul portughez pentru Știință, a cărui țară asigură președinția Consiliului UE, au lansat Programul Orizont Europa: Am dat startul revoluției inovării și cercetării în UE

Conferința președinților de Comisie din Parlamentul European a aprobat o audiere extraordinară a companiilor farmaceutice care produc vaccinul împotriva COVID-19, după ce eurodeputatul Cristian Bușoi (PNL, PPE), președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Legislativul european a propus acest lucru.

”La propunerea comună a președintelui Comisiei pentru Sănătate, Pascal Canfin, și a mea, ca președinte al Comisiei pentru Industrie și Cercetare, Conferința Președinților de Comisii din Parlamentul European a aprobat astăzi, în mod excepțional, o audiere extraordinară a CEO companiilor farmaceutice care produc vaccinul împotriva COVID-19”, a precizat Bușoi într-un comunicat de presă.

Audierea CEO Pfizer, Moderna și AstraZeneca va avea loc cel mai probabil la începutul lunii martie și se va desfășura într-o ședință comună a celor două comisii ENVI – ITRE.

Scopul întâlnirii cu CEO companiilor farmaceutice care produc vaccinul împotriva COVID-19 este îmbunătățirea producției și a accesului cetățenilor europeni la vaccinuri, în contextul ultimelor discuții controversate privind cantitățile de vaccin care urmează a fi livrate în UE.

”Este esențial ca toate companiile cu care UE a încheiat contracte pentru producerea și livrarea vaccinurilor anti-COVID-19 să își respecte angajamentele. Pe lângă avizele pentru vaccinurile Pfizer – BioNTech și Moderna, Agenția Europeană a Medicamentelor urmează să acorde autorizații condiționate și pentru alte trei vaccinuri produse de AstraZeneca, CureVac și Sanofi – GSK. Cetățenii europeni trebuie să aibă garanția accesului la toate aceste vaccinuri, care au ca scop imunizarea și oprirea pandemiei, care a schimbat lumea”, a aprecizat eurodeputatul român.

Este pentru a doua oară când CEO companiilor producatoare de vaccinuri vin pentru audieri în Parlamentul European.

În toamna anului trecut, tot în comisiile reuite ENVI – ITRE, liderii CureVac și Sanofi au răspuns întrebărilor eurodeputaților celor două comisii despre eficiența și siguranța vaccinurilor pe care le produc și i-au asigurat că vor produce aproximativ 1 miliard de doze de vaccin în anul 2021.

”Companiile farmaceutice au obligația să respecte angajamentele pe care și le-au luat în fața cetățenilor europeni”, a conchis Cristian Bușoi.

Această dezbatere cu directorii companiilor farmaceutice producătoare de vaccinuri vine după discuții tensionate între Comisia Europeană și AstraZeneca/ Oxford, care a anunțat că intenționează să livreze în primul trimestru din 2021 doar un sfert din numărul de doze promis inițial Uniunii Europene, potrivit Digi24.

Conform contractului cu UE de până la 400 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca/Oxford, firma britanică trebuie să producă în patru fabrici pentru a asigura cantităţile necesare. Dintre acestea, două se află pe teritoriul Uniunii, dintre care una în Belgia, şi două în Regatul Unit, mai scrie sursa citată.

”Daţi-mi voie să fiu clară: nu există o ierarhie a acestor fabrici în contract, nicio diferenţiere între siturile din Regatul Unit şi cele din UE”, a subliniat comisarul european pentru sănătate, Stella Kyriakides. ”Fabricile britanice sunt incluse în contractul de precomenzi şi de aceea trebuie să furnizeze dozele aşteptate”, a mai spus oficialul european.

Reprezentanţii AstraZeneca au fost convocaţi de două ori luni să dea explicaţii statelor membre ale UE şi Comisiei Europene, care negociază în numele celor 27 de ţări. Justificările lor au fost considerate ”nesatisfăcătoare”.

În urma unei noi întrevederi care a avut loc miercuri, comisarul european pentru sănătate și-a exprimat ”regretul” față de faptul că a existat ”o lipsă continuă de claritate legată de programul de livravre”.

We regret the continued lack of clarity on the delivery schedule and request a clear plan from AstraZeneca for the fast delivery of the quantity of vaccines that we reserved for Q1. We will work with the company to find solutions and deliver vaccines rapidly for EU citizens.

