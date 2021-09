Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru industrie din PE, consideră că este nevoie de ”un dialog onest și deschis cu industria” UE pentru a afla cu ce probleme se confruntă și unde are nevoie de sprijin

Avem nevoie de un dialog foarte onest și deschis cu industria europeană, ca să aflăm clar cu ce probleme se confruntă și unde are nevoie de sprijin pentru ca obiectivul nostru comun de decarbonizare în 2050 să poată să devină realitate, a transmis eurodeputatul Cristian Bușoi (PNL, PPE), vicepreședintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Parlamentul European.

Acesta condus marți o delegație de europarlamentari în vizită la Portul din Antwerp (Anvers), unul dintre cele mai mari porturi din UE și din lume.

”Cu această ocazie am înțeles mai bine provocările cu care se confruntă porturile europene în contextul Green Deal și Fit For 55, dar și oportunitățile pe care le au datorită acestor două inițiative europene extrem de ambițioase și cu bugete generoase, care vor ajuta industria. Am văzut cum funcționează în practică o instalație care produce și încarcă hidrogen, combustibilul viitorului, și am vizitat Rafinăria Exxon, una dintre cele mai moderne rafinării din lume, care pregătește nenumărate proiecte în acord cu Green Deal”, a explicat Bușoi într-un mesaj publicat pe Facebook.

Parlamentul European și-a reluat activitatea, pachetul ”Fit for 55” numărându-se printre principalele teme ce urmează să fie dezbătute, după ce Comisia Europeană l-a propuse la mijlocul lunii iulie.

Acesta cuprinde propuneri care să pregătească politicile UE în domeniul climei, al energiei, al exploatării terenurilor, al transporturilor și al impozitării, astfel încât, până în 2030, emisiile nete de gaze cu efect de seră ale Uniunii să scadă cu cel puțin 55 %, comparativ cu nivelurile din 1990.

Realizarea acestor reduceri ale emisiilor în următorul deceniu este esențială pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și pentru a transpune în realitate angajamentele Pactului verde european.

Propunerile prevăd: aplicarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii în noi sectoare și înăsprirea sistemului existent al UE de comercializare a certificatelor de emisii; utilizarea sporită a surselor regenerabile de energie; asigurarea unei mai mari eficiențe energetice; implementarea mai rapidă a modurilor de transport cu emisii scăzute și a infrastructurii și a combustibililor de care depind aceste moduri de transport; alinierea politicilor fiscale la obiectivele Pactului verde european; măsuri menite să împiedice relocarea emisiilor de dioxid de carbon și instrumente pentru conservarea și consolidarea absorbanților noștri naturali de carbon.