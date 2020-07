Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie din PE, discuții cu Kathy Castor, președinte al Comisiei pentu Criza Climatică din Congresul SUA: Am subliniat că pentru România și celalalte state membre UE este important ca tranziția către economia verde să se facă echilibrat

Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE), președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European (ITRE) a avut un schimb de opinii, alături de eurodeputatul Pascal Canfin, președintele Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară (ENVI) din Parlamentul European, cu Kathy Castor, membru al Congresului SUA și președinte al Comisiei pentu Criza Climatică, pe tema schimbărilor climatice, a decarbonizării și transformării sectorului energetic din Europa.

”Am prezentat principalele direcții strategice de transformare a sistemelor energetice din UE și am subliniat că pentru Europa, actuala criză a adus pe lângă dezechilibre majore în economie și societate și oportunități financiare și de invesiții nesperate pentru accelerarea implementării Acordului Verde European – Green Deal. În plus, Fondul pentru Tranziția Justă are un buget majorat la aproximativ 40 de miliarde de euro, cu posibilitatea unei noi creșteri. Din toamnă, sperăm să avem și un proiect clar privind stocarea hidrogenului și utilizarea eficientă a acestuia pentru sprijinirea economiilor noastre”, a punctat eurodeputatul român în cadrul unui mesaj pe Facebook.

Acesta a completat că a subliniat în cadrul discuției cu oficialul american că ”atât pentru România, cât și pentru celelalte state membre UE, care își bazează economiile pe utilizarea cărbunelui, spre exemplu, este important ca tranziția către digitalizare și economia verde să se facă echilibrat și fără să lase pe nimeni în urmă”.

La 11 decembrie 2019, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat o inițiativă ambițioasă a Executivului european – Pactul Ecologic European – prin care acesta dorește să transforme Europa în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.

Pactul Ecologic European oferă o foaie de parcurs care conține acțiuni menite să încurajeze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară curată și să pună capăt schimbărilor climatice, să inverseze declinul biodiversității și să reducă poluarea. Acest pact prezintă investițiile necesare și instrumentele de finanțare disponibile și explică modul în care se va asigura o tranziție justă și favorabilă incluziunii.

În contextul pandemiei de coronavirus și a efectelor economice ale acesteia, Uniunea Europeană a mutat în plan secund dezbaterea despre Pactul Ecologic European.

Într-un mesaj video de revitalizare a discuțiilor pe marginea acestui dosar publicat la finalul lunii aprilie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a precizat că Pactul Ecologic European va reprezenta motorul relansării Europei și a atras atenția asupra reluării vechilor obiceiuri după criza sanitară, care va determina o încălzire mai mare a planetei.