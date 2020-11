Cristian Bușoi, raportorul PE pentru EU4Health, felicită societatea BioNTech-Pfizer pentru rezultatele pozitive privind vaccinul anti-COVID-19: Sper că acesta este vaccinul pe care îl așteptăm cu toții

Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE), raportorul Parlamentului European pentru programul de Sănătate al UE pentru perioada 2021-2027, EU4Health și președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Legislativul european a transmis felicitările sale companiei germane BioNTech și partenerului său american Pfizer pentru succesul anunțat astăzi, și anume că vaccinul experimental are o eficienţă de peste 90% în prevenirea maladiei COVID-19.

”Sper că acesta este vaccinul potrivit, pe care îl așteptăm cu toții. Mulțumiri celor doi comisari europeni Mariya Gabriel și Stella Kyriakides care au sprijinit proiectele pentru descoperirea vaccinurilor împotriva noului coronavirus încă de la început”, a completat eurodeputatul român într-un mesaj pe Twitter.

Congrats to the German company BioNTech and its partner Pfizer for their success regarding the vaccine against COVID-19. I hope this is the right vaccine that we all expected. Big thanks to @GabrielMariya and @SKyriakidesEU who gave support to vaccine projects from the beginning.

— Cristian Bușoi (@CristianSBusoi) November 9, 2020