Cristian Bușoi: Securitatea energetică și competitivitatea economică trebuie privite împreună

ROMÂNIAENERGIE
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Revista Politici de Sănătate

 

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, evidențiază importanța consolidării competitivității României în sectorul energetic. 

„Într-un context geopolitic atât de complicat, securitatea energetică și competitivitatea economică trebuie privite împreună. Nu este suficient să avem energie disponibilă. Trebuie să ne asigurăm că energia este accesibilă la prețuri care permit economiei românești să crească, să investească și să rămână competitivă”, a precizat expertul în cadrul deschiderii conferinței „Argument pentru Energie”.

Potrivit acestuia, este nevoie de predictibilitate și de un sistem energetic care să ofere industriei condițiile necesare pentru a produce, pentru a investi și pentru a păstra locurile de muncă în România.

„Nu vedem justificate creșteri bruște ale prețurilor. În același timp, este evident că schimbările de pe piața energetică sunt resimțite de români, iar impactul este cu atât mai puternic în cazul consumatorilor industriali. Aici intervine o temă esențială pentru economia României: competitivitatea. De aceea, atunci când vorbim despre energie, trebuie să vorbim și despre competitivitatea economiei”, a mai precizat Cristian Bușoi.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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