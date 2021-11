Cristian Diaconescu propune noului Guvern un “decalog de măsuri urgente”, între care un pact național pentru PNRR și desființarea Secției Speciale

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat luni pe ministrul interimar apărării Nicolae Ciucă drept candidat la funcția de prim-ministru în fruntea unei coaliții PNL-PSD-UDMR după consultările avute cu partidele parlamentare. Șeful statului a făcut acest anunț într-o declarație de presă, la Palatul Cotroceni, alături de acesta aflându-se și noul prim-ministru desemnat Nicolae Ciucă.

“S-a încheiat sesiunea de consultări pe care am convocat-o cu partidele parlamentare. Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR şi grupul minorităţilor. Reprezentanţii acestei majorităţi au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru şi în acest format am avut o discuţie pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecinţă, îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă, aici de faţă, pentru a forma o echipă guvernamentală şi pentru a se prezenta în faţa Parlamentului României pentru votul de încredere”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Potrivit Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor (minim 234 de voturi pentru).

Liderii PNL, PSD şi UDMR au anunţat că până joi România va avea un Guvern.

Ciucă a mai fost desemnat prim-ministru de către președintele Iohannis și la data de 21 octombrie, când PNL și UDMR au încercat formarea unui guvern minoritar ca răspuns la ieșirea USR de la guvernare, căderea guvernului Cîțu în Parlament și respingerea de către legislativ a unui cabinet condus de liderul USR Dacian Cioloș.

Nominalizarea lui Ciucă urmează unui acord pe care PNL, PSD și UDMR l-au negociat pe parcursul ultimei săptămâni. Potrivit acestei înțelegeri, PNL va deține funcția de prim-ministru și conducerea a opt ministere, PSD va gestiona nouă ministere și va da secretarul general al Guvernului, iar UDMR își va păstra cele trei ministere (Dezvoltare, Mediu și Tineret și Sport) deținute și în cadrul coaliției de guvernare anterioare.

Astfel, PNL va conduce Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Energiei, Ministerul Educației, Ministerul Digitalizării și Ministerul IMM-urilor și Turismului.

PSD va conduce Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii, Ministerul Familiei, Ministerul Culturii, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii.

De asemenea, PSD și UDMR vor deține și câte o poziție de vicepremier.

În mod teoretic, conform rezultatelor tratativelor, noul guvern va fi instalat în funcție pe principiul “rotativei guvernamentale”. Astfel, guvernul Ciucă ar urma să exercite un mandat de un an și jumătate, până în vara anului 2023. Din acel moment și până la finalul anului 2024, perioada alegerilor parlamentare și prezidențiale, un cabinet condus de PSD ar urma să fie în funcție.

Nicolae Ciucă a mai deținut funcția de prim-ministru interimar în decembrie 2020, după demisia lui Ludovic Orban din această funcție ca urmare a rezultatelor alegerilor parlamentare.

Nicolae Ionel Ciucă, născut la 7 februarie 1967 , la Plenița, în județul Dolj, este un general român de armată. De la 1 ianuarie 2015 până pe 29 octombrie 2019 a fost Șeful Statului Major General, fiindu-i prelungit mandatul cu un an în urma unei decizii a președintelui Klaus Iohannis.

În data de 28 octombrie 2019, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de trecere în rezervă a lui Ciucă. În data de 4 noiembrie 2019 a preluat mandatul de ministru în cadrul Ministerului Apărării. În luna octombrie, Nicolae Ciucă s-a înscris PNL și a fost cap de listă al liberalilor la Senat în județul Dolj la alegerile parlamentare din 6 decembrie și a devenit senator în Parlamentul României

Ciucă este un militar de carieră care s-a făcut remarcat prin prezența la numeroase misiuni militare în afara țării, precum Irak, Afganistan sau Bosnia. Nicolae Ciucă a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie (cunoscut și drept Scorpionii Roșii) pe care l-a condus în Afganistan și apoi în Irak.

Bătălia de la Nassiria (Irak, mai 2004), în care trupele românești au fost conduse de Nicolae Ciucă, este prima bătălie la care soldații români au fost combatanți activi după cel de-al Doilea Război Mondial.

Anul trecut, în perioada în care prim-ministru interimar, Nicolae Ciucă a primit, din partea Statelor Unite ale Americii, Legiunea de Merit, cea mai înaltă distincție de acest tip pe care un militar străin o poate primi.

Decorația se acordă personalului militar a Statelor Unite ale Americii persoanelor cu o conduită meritorie în serviciul militar, cu realizări deosebite în cadrul acțiunilor, dovedind curaj deosebit (se acordă de regulă ca ultima decorație înainte de pensionare de obicei generalilor și coloneilor, fiind rare cazurile când decorația se acordă militarilor cu rang inferior), sau personalităților politice ale unor țări străine, în acest caz gradul primit depinde foarte mult de funcția decoratului. Legiunea de Merit, în grad “de comandant șef”, a fost acordată în 1945 Regelui Mihai I al României pentru “exercitarea unui serviciu remarcabil pentru cauza Națiunilor Aliate în lupta lor împotriva Germaniei hitleriste”.