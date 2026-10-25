Cristian Erbașu: Experiența acumulată de constructorii români în ultimii ani și dezvoltarea companiilor din România pot reprezenta un avantaj în procesul de reconstrucție a Ucrainei

Experiența acumulată de constructorii români în ultimii ani și dezvoltarea companiilor din România pot reprezenta un avantaj în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Însă, pentru ca această experiență să se transforme în proiecte concrete, este nevoie și de predictibilitate, reguli clare și parteneriate solide, a transmis Cristian Erbașu, CEO al Construcții Erbașu, în cadrul panelului „Building Trust, Mobilizing Capital: The Role of Business Networks in Reconstruction”, organizat în cadrul Rebuilding Ukraine Forum 2026, eveniment desfășurat la București și organizat de New Strategy Center (NSC).

Cristian Erbașu a punctat că, deși companiile românești au acumulat o experiență vastă în accesarea fondurilor europene și s-au dezvoltat semnificativ comparativ cu acum un deceniu, acestea ezită încă să intre direct pe piața din Ucraina din cauza lipsei de claritate și a insuficienței acordurilor bilaterale economice din trecut.

Totodată, Erbașu a subliniat importanța formării de consorții și a cooperării strânse între federații pentru a respecta atât regulile locale, cât și pe cele UE.

Acesta a subliniat că, dincolo de relațiile politice dintre cele două țări, dezvoltarea cooperării economice presupune construirea unor parteneriate directe și de durată cu firmele ucrainene. În opinia sa, contactele directe dintre reprezentanții companiilor sunt esențiale pentru consolidarea încrederii și identificarea unor interese comune.

„Iată de ce pentru noi este clar că securitatea românilor ține și de găsirea partenerilor ucraineni. Ține foarte mult de stabilirea de relații bune. Și e clar că aceste relații nu pot fi stabilite decât între oameni, față în față”, a afirmat CEO-ul Construcții Erbașu.

În același timp, Erbașu a evidențiat necesitatea unor garanții de securitate pentru companiile care analizează oportunitățile de investiții în Ucraina. El a făcut o paralelă cu situația de acum aproximativ 25 de ani, când firmele germane își puneau întrebări similare înainte de a investi în România.

„E clar pentru noi că avem nevoie de niște asigurări privind securitatea, măcar să fie și la nivel minim. Pe de altă parte, știu că firmele germane acum 25 de ani își puneau aceleași întrebări când se punea problema să investească în România. Prin urmare, chiar dacă pentru unii români 25 de ani par foarte mulți ani, nu e adevărat. Nu sunt așa de mulți”, a declarat acesta.