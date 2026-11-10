Cristian Erbașu, la Rebuilding Ukraine Forum & Secure Rebuild RO-UA Expo: România poate deveni un partener-cheie în reconstrucția Ucrainei, prin experiența investițiilor cu fonduri europene

România poate contribui semnificativ la reconstrucția Ucrainei prin expertiza acumulată în implementarea investițiilor publice cu fonduri europene, dezvoltarea unor parteneriate economice de durată și cooperarea regională, cu sprijinul Uniunii Europene și al Statelor Unite, a declarat luni, la Rebuilding Ukraine Forum & Secure Rebuild RO-UA Expo, dr. ing. Cristian-Romeo Erbașu, președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), al Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) și director general al companiei Construcții Erbașu.

Acesta a subliniat că experiența României poate constitui un model pentru Ucraina, iar colaborarea dintre companiile celor două țări trebuie să depășească nivelul întâlnirilor punctuale și să se concretizeze în proiecte comune.

În cadrul forumului, Cristian Erbașu, a vorbit despre contribuția pe care România o poate avea în procesul de reconstrucție a Ucrainei și despre perspectivele de cooperare dintre cele două țări.

Referindu-se la oportunitățile de colaborare dintre companiile românești și cele ucrainene, acesta a subliniat necesitatea construirii unor parteneriate de durată, bazate pe schimb constant de informații și experiență.

„Acest lucru se poate face și în colaborare cu multe dintre companiile din România. Colaborarea nu trebuie să se limiteze la întâlniri punctuale. Trebuie să se materializeze într-o colaborare continuă, în care schimbul de informații și, în cele din urmă, lucrurile făcute împreună să fie de zi cu zi”, a declarat Cristian Erbașu.

Totodată, acesta a evidențiat experiența acumulată de România în implementarea investițiilor publice cu fonduri europene, care poate constitui un reper pentru Ucraina în pregătirea proiectelor de reconstrucție.

„România poate, fiind aproape și fiind specializată, mai ales în ultima perioadă, în care am avut foarte multe investiții publice cu fonduri europene, să fie un model pentru Ucraina”, a spus Cristian Erbașu.

Un alt aspect abordat de președintele CAIR și FPSC și CEO al Construcții Erbașu a fost cel al resursei umane, acesta atrăgând atenția asupra dificultăților pe care Ucraina le-ar putea întâmpina în perioada de după război:

„În Ucraina va fi și mai stringentă această necesitate, pentru că Ucraina este posibil să aibă o nevoie mult mai mare de resursă umană. Știm bine că, după un război, resursa umană scade dramatic, fie pentru că o parte pleacă, fie pentru că o parte suferă din motivele tragice ale războiului”, a precizat acesta.

De asemenea, Cristian Erbașu a vorbit și despre rolul cooperării regionale în procesul de reconstrucție a Ucrainei, prin implicarea României, a statelor din Balcani și a partenerilor internaționali.

„Trebuie să ținem cont de Marea Neagră și de vecinii de la sud, din Balcani, care, la fel, pot contribui la reconstrucția Ucrainei. Regional, cred că putem avea foarte multe soluții. Evident, nu le vom putea atinge pe toate singuri. Va fi necesară susținerea UE și, la fel sau poate chiar mai mult, a SUA”, a subliniat el.

În finalul intervenției sale, acesta a punctat oportunitatea apropierii dintre România și Ucraina și perspectiva unei reconstrucții comune, în context european.

„A fost o perioadă în care ne-am apropiat doar în niște condiții speciale, însă, ulterior, ne vom putea apropia pe termen lung și foarte lung, într-o reconstrucție, până la urmă, comună, nu numai a Ucrainei, ci a Ucrainei în contextul general al Europei”, a concluzionat Cristian Erbașu.

Bucureștiul a găzduit luni, 9 noiembrie, Rebuilding Ukraine Forum & Secure Rebuild RO-UA Expo, un eveniment internațional dedicat cooperării româno-ucrainene în domeniile industriei de apărare, comerțului strategic și infrastructurii critice, cu accent pe reconstrucția Ucrainei.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai corpului diplomatic, ai mediului de afaceri, investitori și experți din România, Ucraina și alte state partenere, oferind un cadru pentru dialog instituțional, schimb de expertiză și dezvoltarea unor parteneriate economice durabile.