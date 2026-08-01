Criza din Ceuta. Premierul spaniol denunță atitudinea „egoistă” a unor state UE și cere o reuniune a miniștrilor de interne din statele membre

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a denunțat sâmbătă atitudinea „egoistă” a unor țări din Uniunea Europeană față de criza migratorie din enclava spaniolă Ceuta și a cerut organizarea unei reuniuni prin videoconferință a miniștrilor de interne ai statelor membre, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„O astfel de atitudine – motivată de prejudecăți, informații false, ignoranță sau interese politice – nu este doar contrară dreptului european, dreptului umanitar și principiilor de solidaritate care ne unesc, ci este și împotriva intereselor pe termen lung ale Europei’, a scris el într-o scrisoare adresată liderilor instituțiilor europene, consultată de France Presse.

Declarațiile premierului spaniol vin în contextul unui val de reacții la nivel european, după situația de la frontiera din Ceuta.

În timp ce mai mulți lideri europeni, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și președintele Franței, Emmanuel Macron, și-au exprimat solidaritatea cu Spania și au pledat pentru măsuri ferme împotriva migrației ilegale și pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, alți oficiali au adoptat o poziție mai critică.

De exemplu, ministrul finlandez de interne, Mari Rantanen, a susținut că Spania „a eșuat complet în protejarea frontierei externe a spațiului Schengen” și a cerut ca statele membre ale Uniunii Europene să sprijine propunerea Italiei de suspendare a statutului Spaniei în Schengen.

Italia a anunțat joi că vrea închiderea spațiului Schengen pentru Spania după ce mii de migranți au intrat ilegal în exclava spaniolă Ceuta venind din Maroc, un plan imediat condamnat de Madrid, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Suntem pe cale de a reuni forurile competente și, la finalul acestor reuniuni, suntem gata să acționăm, inclusiv prin măsuri excepționale (…), precum suspendarea spațiului Schengen cu Spania”, a postat pe platforma X premierul intalian Giorgia Meloni, denunțând „amenințarea” imigrației clandestine.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a calificat afluxul masiv de migranți din Maroc drept o „încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”, afirmând că acesta merită „cea mai fermă condamnare”.

Într-un discurs televizat susținut vineri dimineață, Sánchez a dat asigurări că guvernul va rămâne ferm în garantarea securității, indiferent de provocările sau circumstanțele cu care se va confrunta.