Criza din Ceuta. Ursula von der Leyen propune intensificarea controalelor la frontieră și instalarea unor bariere fizice în punctele critice atunci când este necesar

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat intensificarea controalelor la frontieră și instalarea de bariere fizice în punctele critice de-a lungul frontierelor UE, în urma crizei de la Ceuta, potrivit unei scrisori adresate prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, la care Euronews a avut acces luni.

Președintele Comisiei a încercat să atenueze tensiunile cu Spania, după ce Sánchez i-a acuzat pe mai mulți lideri ai UE că folosesc criza migrației din Ceuta pentru atacarea guvernului său.

Vinerea trecută, aproximativ 60.000 de cetățeni din afara UE au intrat în enclava spaniolă Ceuta, marcând cea mai mare trecere a frontierei înregistrată vreodată în Europa într-o perioadă atât de scurtă. După câteva zile, majoritatea migranților s-au întors în Maroc, iar situația din enclavă a revenit de atunci la un calm relativ.

Cel puțin 72 de persoane au murit în încercarea de a traversa frontiera, au declarat duminică autoritățile locale din Ceuta.

Sánchez a fost criticat de alte guverne europene pentru gestionarea defectuoasă a crizei, în timp ce liderul spaniol i-a acuzat pe omologii săi că sunt „egoiști, polarizatori și ilegali”.

„Din acest incident reiese clar că trebuie să depunem mai multe eforturi pentru a ne consolida și mai mult frontierele în punctele critice, atât prin monitorizare vigilentă, cât și prin utilizarea barierelor fizice acolo unde este necesar”, a scris von der Leyen în scrisoare.

După acest eveniment, 22 de guverne ale UE au adresat sâmbătă o scrisoare instituțiilor UE, solicitând organizarea unei reuniuni video extraordinare a miniștrilor de interne, care va avea loc marți.

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Printre propunerile care vor fi analizate în cadrul reuniunii se numără reintroducerea controalelor la frontieră în spațiul Schengen al UE.

În scrisoarea sa, von der Leyen a făcut referire și la un acord în curs de negociere între UE și Maroc privind migrația, menit să prevină astfel de situații.

„Colaborăm deja cu autoritățile marocane în vederea unui parteneriat mai structurat și orientat spre viitor cu UE”, a scris ea.

„În cooperare cu Spania, în special în ceea ce privește aspectele legate de Ceuta și Melilla, am putea consolida sistemele de alertă timpurie pentru gestionarea frontierelor și am putea îmbunătăți sprijinul nostru tehnic și financiar acordat Marocului”, a adăugat președinta Comisiei Europene.

UE a încheiat o serie largă de acorduri bilaterale cu țările africane, menite, printre altele, să prevină plecările ilegale și tranzitul migranților care ar putea încerca, în cele din urmă, să ajungă în Europa.

Aceste acorduri au fost criticate de numeroase organizații ale societății civile, care acuză UE că nu protejează în mod adecvat drepturile omului ale migranților.