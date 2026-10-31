Criza din Polonia: Donald Tusk promite că “nu va face compromisuri” în privința statului de drept, după conflictul cu Curtea Constituțională

Premierul polonez Donald Tusk s-a adresat națiunii, sâmbătă seară, într-un discurs televizat, pe fondul adâncirii crizei privind Tribunalul Constituțional al Poloniei, afirmând că statul de drept va prevala în fața violenței, în contextul în care tensiunile din jurul sistemului judiciar al țării au ajuns la un nivel critic, relatează Euronews.

Disputa privind componența celei mai înalte instanțe constituționale a Poloniei a provocat o confruntare deschisă cu președintele Karol Nawrocki, care a încercat să intre în sediul Tribunalului vineri seară, pe fondul blocajului privind numirea noilor judecători. Opoziția a acuzat guvernul lui Tusk că încearcă să dea o lovitură de stat, în timp ce Executivul susține că promovează reforme necesare de mult timp pentru restabilirea statului de drept, după ani de intervenții ale partidului Lege și Justiție (PiS) în sistemul judiciar.

În discursul său adresat națiunii, Tusk a descris evenimentele de vineri drept „incidente scandaloase” și a spus că speră ca asemenea scene să nu se mai repete niciodată în Polonia. El a adăugat că restabilirea calmului nu poate însemna acceptarea fărădelegii sau a violenței.

„Un stat democratic trebuie să fie puternic și capabil să asigure respectarea justiției”, a declarat acesta.

Disputa privind Tribunalul Constituțional al Poloniei datează din 2015, când partidele Platforma Civică, aflat atunci la guvernare, și Lege și Justiție, aflat în opoziție, au intrat în conflict în legătură cu numirea a cinci judecători. De atunci, disputa s-a transformat într-un conflict mai amplu privind independența justiției, componența Tribunalului și autoritatea deciziilor sale.

Tusk a declarat că guvernul său a încercat să rezolve criza, însă propunerile sale au fost blocate de PiS și de președinte, ceea ce a adâncit și mai mult disputa.

El a spus că majoritatea parlamentară a așteptat apoi expirarea mandatelor judecătorilor numiți în timpul guvernării anterioare, conduse de PiS, pentru a evita o confruntare.

„Am așteptat cu calm să fie aleși noii judecători, până la expirarea mandatelor predecesorilor lor numiți de PiS. Seimul și-a făcut alegerea, judecătorii au depus jurământul, dar președintele nu a catadicsit să primească acel jurământ”, a declarat Tusk.

Seimul, camera inferioară a Parlamentului polonez, i-a ales pe noii judecători, care au depus jurământul de învestitură. Nawrocki nu a primit în mod oficial jurămintele, în timp ce președintele Tribunalului, Bogdan Święczkowski, a refuzat să le permită noilor judecători să își preia atribuțiile.

Tusk i-a descris pe judecătorii nou aleși drept numiți în mod legal și a spus că aceștia au fost atacați.

El a comparat disputa cu situația unui hoț care fură geanta unei femei în vârstă și apoi îi acuză de violență pe cei care încearcă să o recupereze „În anumite chestiuni nu poate exista compromis”, a spus acesta, adăugând că fărădelegea nu poate fi negociată.

Forța fizică, agresivitatea și interesele de partid nu trebuie să stabilească cine are dreptate într-un stat guvernat de principiile statului de drept, a mai afirmat premierul polonez.

Donald Tusk a mai spus că niciun politician, inclusiv președintele, nu are dreptul să intre într-o instanță sau într-un tribunal, să le dea instrucțiuni judecătorilor ori să îi intimideze. El a făcut referire la vizita lui Nawrocki la sediul Tribunalului, după ce acesta și-a întors din drum avionul cu care se deplasa spre Senegal.

Tusk a avertizat că grupările proruse ar putea exploata conflictul politic. În calitate de șef al guvernului, Tusk s-a angajat să asigure instituției securitatea și condițiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.

„Și intenționez să îndeplinesc această sarcină”, a declarat el.

Discursul nu a prezentat însă niciun acord concret cu Nawrocki și niciun plan detaliat pentru soluționarea disputei.