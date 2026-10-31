Criză la Varșovia: Ambasadorii Poloniei în România și China și-au anunțat demisia, denunțând o “tentativă de preluare ilegală” a Tribunalului Constituțional

Ambasadorii Poloniei la București și Beijing și-au anunțat sâmbătă demisia ca răspuns la disputa interinstituțională de la Varșovia legată de Tribunalul Constituțional, chestiune care a escaladat în cursul nopții, transmite dpa, potrivit Agerpres.

„Dată fiind tentativa de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional, nu mai văd nicio posibilitate de a continua să slujesc ca ambasador al Republicii Polone în România”, a scris ambasadorul Pawel Soloch pe platforma X sâmbătă dimineață.

W związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzę możliwości dalszego pełnienia funkcji Ambasadora RP w Rumunii.

O mojej rezygnacji poinformowałem @prezydentpl i @sikorskiradek — Paweł Soloch (@SolochPawel) October 30, 2026

Cu câteva ore înainte, omologul său de la Beijing, Jakub Kumoch, anunțase tot pe X că nu mai poate continua să lucreze ca ambasador, din motive similare.

Potrivit agenției de presă PAP, ambii diplomați lucraseră anterior pentru Andrzej Duda, care a fost președinte al Poloniei între 2015 și 2025. La fel ca succesorul său Karol Nawrocki, Duda a colaborat strâns cu Partidul Lege și Justiție (PiS), ce a guvernat Polonia între 2015 și 2023 și a desemnat judecători la Tribunalul Constituțional aliniați politic cu PiS.

La Varșovia are loc o criză politică după ce poliția a pătruns în sediul celei mai înalte instanțe din Polonia, iar președintele instituției, Bogdan Swieczkowski, a fost suspendat din funcție.

Poliția a precizat, vineri seară, că agenții săi au intrat în sediul Tribunalului Constituțional în urma unor incidente petrecute în exteriorul instituției, inclusiv aruncarea unor obiecte periculoase înspre polițiști.

Aflat vineri seară în avion spre Senegal pentru o vizită programată, șeful statului polonez Karol Nawrocki a făcut cale-ntoarsă, revenind la Varșovia. El s-a deplasat la Tribunalul Constituțional în cursul nopții, iar sâmbătă dimineață a declarat că disputa cu guvernul reprezintă o amenințare pentru securitatea internă a țării și a anunțat consultări urgente cu toate partidele parlamentare.

Într-o declarație citită în fața Tribunalului de către șeful său de cabinet, Paweł Szefernaker, Nawrocki a afirmat că „ în această noapte a avut loc o încălcare a ordinii constituționale a Republicii Polone și preluarea cu forța a controlului asupra unui organ constituțional al statului”.

El a afirmat că amenințarea la adresa securității interne a Poloniei impune organizarea unor discuții menite să stabilizeze situația politică și să restabilească ordinea constituțională.