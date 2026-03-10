Criza locuințelor în UE: Eurodeputații cer eliminarea barierelor fiscale pentru prima locuință și sprijinirea sectorului construcțiilor

Corespondență din Strasbourg – Zaim Diana

Marți, 10 martie, Parlamentul European a adoptat recomandările sale privind criza locuințelor din UE, propunând soluții pentru locuințe decente, durabile și accesibile. Printre principalele recomandări se numără eliminarea barierelor fiscale pentru cumpărătorii care achiziționează pentru prima dată o locuință, precum și consolidarea sectorului construcțiilor și renovărilor din UE, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.

Raportul final al Comisiei speciale privind criza locuințelor, adoptat cu 367 de voturi pentru, 166 împotrivă și 84 abțineri, subliniază că milioane de europeni se confruntă cu condiții de viață precare din cauza crizei locuințelor și solicită inițiative ale UE pentru a contribui la soluționarea problemei creșterii prețurilor și a penuriei, prin sprijinirea construcției și renovării.

Îmbunătățirea nivelului de trai

Pentru a asigura locuințe decente, deputații europeni doresc ca Planul Comisiei privind locuințele accesibile să aloce fonduri specifice pentru renovare, pentru a îmbunătăți performanța energetică a clădirilor rezidențiale și pentru a combate sărăcia energetică. Toate locuințele noi ar trebui să respecte standardele de calitate privind izolația, eficiența energetică și calitatea aerului, afirmă deputații europeni.

Recunoscând proliferarea recentă a închirierilor pe termen scurt, deputații europeni solicită ca viitoarea lege să asigure un echilibru între dezvoltarea turismului și garantarea accesului la locuințe la prețuri accesibile. Aceasta ar trebui să stabilească obiective comune la nivelul UE, lăsând în același timp țărilor, regiunilor și autorităților locale din UE flexibilitatea de a elabora și pune în aplicare măsuri adaptate realităților teritoriale și piețelor imobiliare specifice, afirmă deputații europeni.

Deputații doresc, de asemenea, să existe o pondere adecvată a locuințelor publice și sociale în orașele UE, pentru a spori accesibilitatea și oferta de locuințe pentru persoanele vulnerabile.

Parlamentul condamnă cu fermitate ocuparea ilegală a locuințelor și solicită măsuri mai stricte pentru protejarea proprietarilor. De asemenea, îndeamnă statele membre să consolideze protecția drepturilor chiriașilor, asigurând condiții echitabile și prevenind creșteri disproporționate ale chiriei.

Investiții și ajutor fiscal

Deputații pledează pentru măsuri fiscale bazate pe stimulente pentru a sprijini gospodăriile cu venituri mici și medii, eliminarea barierelor fiscale (de exemplu, taxele de înregistrare ridicate) pentru cumpărătorii care achiziționează pentru prima dată o locuință și condiții fiscale care să facă închirierea pe termen lung mai accesibilă.

Raportul solicită mai multe investiții ale UE în domeniul locuințelor, prin coordonarea mai bună a fondurilor existente și realocarea resurselor neutilizate din Planul de redresare și reziliență pentru a sprijini construirea și renovarea de locuințe sociale, publice cooperative și accesibile.

Proceduri mai rapide și mai simple

Deputații europeni solicită Comisiei un pachet de simplificare pentru a reduce birocrația în sectorul locativ. Aceștia doresc proceduri de autorizare mai simple, de exemplu proceduri digitale de acordare a autorizațiilor, și un termen de 60 de zile pentru acordarea autorizațiilor.

Consolidarea sectorului construcțiilor și renovărilor din UE

UE trebuie să își consolideze suveranitatea industrială în sectorul construcțiilor și renovărilor, afirmă deputații europeni, îndemnând Comisia să extindă gama de produse inovatoare și durabile, să consolideze piața unică a materiilor prime și să includă cerințe minime de origine „Fabricat în UE” pentru componentele din proiectele cofinanțate de UE.

În cele din urmă, deputații cer măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor calificați prin formare profesională și salarii echitabile. Aceștia solicită facilitarea mobilității forței de muncă în interiorul UE, recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale și, acolo unde este necesar, recrutarea de lucrători calificați din țări terțe.