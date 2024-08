Criză politică în Franța: Macron refuză să numească un premier din coaliția de stânga

Cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președintele Consiliului European, Charles Michel, au transmis mesaje de felicitare și susținere pentru parcursul european al țării.

„Astăzi celebrăm Ziua Independenței Moldovei. O zi pentru a onora călătoria extraordinară a unei țări care s-a eliberat de lanțurile sovietice. Și-a construit democrația. Și acum avansează constant pe calea sa europeană. Felicitări, Moldova. Inimile noastre sunt cu tine,” a scris Ursula von der Leyen pe platforma X, subliniind sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova în eforturile sale de integrare europeană.

Today we celebrate Moldova’s Independance Day.

A day to honor the extraordinary journey of a country that broke free from the Soviet chains.

Built its democracy. And is now steadily advancing on its European path.

Congratulations Moldova. Inimile noastre sunt cu tine. pic.twitter.com/0dk39ve3SS

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 27, 2024