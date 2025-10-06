Criză politică în Franța: Sébastien Lecornu demisionează din funcția de premier la mai puțin de o lună după numire

Premierul francez Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia luni dimineață, la mai puțin de o lună de la numirea sa în funcție, adâncind criza politică de la Paris și amenințând să paralizeze capacitatea președintelui Emmanuel Macron de a guverna, relatează Politico și BBC.

Demisia a venit la doar câteva ore după ce Lecornu anunțase componența noului său cabinet. Decizia a provocat furia partidelor de opoziție și chiar a unor parteneri din coaliția minoritară a lui Macron, care au criticat faptul că majoritatea miniștrilor propuși erau aceiași din fostul guvern sau foști oficiali de rang înalt.

Palatul Élysée a anunțat demisia premierului după o întâlnire de o oră între Lecornu și președintele Macron, luni dimineață.

Fost ministru al apărării și apropiat al președintelui, Lecornu, în vârstă de 39 de ani, era al cincilea prim-ministru al lui Macron de la realegerea acestuia în 2022. El primise sarcina dificilă de a reduce deficitul bugetar și de a liniști piețele financiare, îngrijorate de blocajele politice repetate din a doua economie a zonei euro.

Reacția piețelor nu s-a lăsat așteptată: indicele CAC 40 a scăzut luni dimineață cu 2% față de închiderea de vineri, în urma anunțului privind demisia.

Numit în funcție în urmă cu doar 26 de zile, după prăbușirea guvernului condus de François Bayrou, Lecornu se confrunta deja cu amenințări de moțiuni de cenzură și refuzul opoziției de a valida cabinetul său.

Situația politică din Franța este marcată de instabilitate profundă din iulie 2024, când alegerile parlamentare anticipate s-au soldat cu un Parlament fără majoritate. De atunci, niciun guvern nu a reușit să obțină sprijin suficient pentru a adopta bugetul anual sau proiecte majore de lege.

Mai multe formațiuni politice cer acum alegeri anticipate, iar unele voci merg până la a solicita demisia președintelui Macron — o variantă pe care acesta a respins-o categoric, reafirmând că își va duce mandatul până în 2027.