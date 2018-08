Criza relațiilor Washington-Ankara continuă. Donald Trump a autorizat dublarea tarifelor la importurile de oțel și aluminiu din Turcia

Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri că SUA dublează tarifele vamale la importurile de oţel şi de aluminiu din Turcia, într-o decizie care adâncește multipla criză a relațiilor Washington-Ankara.

“Tocmai am autorizat dublarea tarifelor vamale la importurile de oţel şi de aluminiu din Turcia după ce lira turcească s-a depreciat rapid faţă de dolarul nostru foarte puternic. Vor fi aplicate tarifele vamale de 50% la importurile de oţel şi de 20% la importurile de aluminiu. Relaţiile noastre cu Turcia nu sunt bune în acest moment“, a scris preşedintele SUA pe contul său de Twitter.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018