Croația, Austria și Germania au convenit să coopereze pentru transportul gazului natural printr-un nou gazoduct pentru care doresc să solicite fonduri europene

Șeful diplomației UE, Josep Borrell, anunță că Serbia și Kosovo au ajuns la un acord care va permite evitarea unei noi escaladări.

„În cadrul procesului de facilitare a UE, părțile au convenit asupra măsurilor de evitare a unei noi escaladări și de concentrare deplină, în regim de urgență, asupra propunerii de normalizare a relațiilor lor, așa cum a fost prezentată în luna septembrie a acestui an de către facilitatorul UE și susținută de Franța și Germania”, se arată în comunicatul oficial al Serviciului European de Acțiune Externă.

We reached an agreement between #Kosovo and #Serbia today that will allow to avoid further escalation.

We will discuss next steps within the framework of our proposal for normalisation of relations between the two parties. pic.twitter.com/YQ7vVWPOgT

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022