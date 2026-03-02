U.E.
Croația este pregătită să ajute statele membre vecine care ar putea fi afectate de creșterea costurilor la energie din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu
Prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, a declarat pentru Europe Today că țara sa este pregătită să ajute statele membre vecine care ar putea fi afectate de creșterea costurilor energiei din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.
Prim-ministrul croat Andrej Plenković a insistat luni că poziția Uniunii Europene față de evenimentele din Orientul Mijlociu este „foarte clară și unitară”.
„Vom continua consultările. Consider că toate declarațiile emise până în prezent, cu excepția uneia sau a două (state membre), au fost foarte clare și convergente”, a declarat Plenković în cadrul emisiunii matinale Europe Today, difuzată de Euronews.
După o reuniune virtuală a miniștrilor de externe ai UE, duminică după-amiază, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat într-un comunicat că blocul ia toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța cetățenilor UE din Orientul Mijlociu și a avertizat că o escaladare suplimentară ar putea amenința regiunea.
Spania și Slovenia au blocat utilizarea unui limbaj mai dur, Madridul condamnând în special atacurile americane și israeliene de sâmbătă asupra Iranului. Ministrul de externe José Manuel Albares a reiterat această poziție luni, declarând pentru Euronews că „acțiunea unilaterală” a SUA și Israelului în Iran „nu are acoperire în Carta Națiunilor Unite sau în dreptul internațional”.
Întrebat dacă schimbarea regimului este inevitabilă în Iran, liderul croat a îndemnat la „prudență”, indicând ceea ce el a numit „reacții foarte diversificate” în interiorul țării însăși.
„Unii erau în doliu, iar alții se bucurau”, a remarcat el, subliniind dificultatea interpretării dinamicii interne de la distanță.
„Având în vedere complexitatea, dimensiunea și, aș spune, longevitatea regimului actual, este foarte dificil să se evalueze din exterior care ar fi dinamica internă în ceea ce privește o potențială schimbare de regim. Cred că ar trebui să fim prudenți pentru o vreme”, a spus el.
Evenimentele care se desfășoară în Orientul Mijlociu au afectat deja prețurile petrolului, care au crescut inițial cu aproximativ 8% la începutul tranzacționării de luni. Ulterior, acesta s-a tranzacționat cu 5,9% mai mult, la 71,00 dolari (60 euro) pe baril. Țițeiul Brent a crescut cu 6,2%, la 77,38 dolari (66 euro) pe baril.
Un război prelungit ar putea duce la creșterea prețurilor la alți combustibili și benzină și ar putea avea repercusiuni asupra economiei globale, contribuind la creșterea costurilor totale de producție.
Plenković a declarat că țara sa este pregătită să își aducă contribuția pentru a ajuta statele membre ale UE să își satisfacă nevoile energetice, subliniind că Zagrebul a susținut în repetate rânduri în fața partenerilor săi, inclusiv Ungaria și Slovacia – care se află în prezent în conflict cu Ucraina din cauza avariilor suferite de conducta Druzhba, prin care importă petrol ieftin din Rusia –, că conducta din Marea Adriatică ar trebui considerată o rută de aprovizionare primară, nu secundară.
Conducta, care leagă portul croat Omišalj de rafinăriile din Százhalombatta și Bratislava, are capacitatea de a transporta până la 14 milioane de tone de țiței pe an, cu 9 milioane de tone suplimentare disponibile pentru rafinăria din Pančevo, Serbia.
Conducta, a spus Plenković, este „fiabilă”, are „capacitate deplină” și „nu prezintă problema taxelor și costurilor de transport”.
Europa se pregătește pentru o creștere a prețurilor la energie ca urmare a unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu, care ar putea exercita o presiune suplimentară asupra economiei europene și ar expune dependența aproape totală a acesteia de combustibilii fosili străini.
Transporturile de petrol și gaze au încetat în mare parte să mai părăsească Golful Persic în weekend, în urma atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, pe fondul informațiilor potrivit cărora forțele iraniene au avertizat navele să nu treacă prin strâmtoarea Hormuz.
Acest lucru nu va avea un impact imediat asupra Europei, deoarece cea mai mare parte a petrolului și gazelor care trec prin strâmtoarea Hormuz – care reprezintă aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol – sunt destinate Asiei.
Cu toate acestea, reducerea ofertei va continua să determine creșterea prețurilor la nivel mondial, au afirmat analiștii, iar acest lucru va avea un efect direct asupra Europei. Prețul de referință al țițeiului Brent a crescut cu peste 9% în prima parte a ședinței de tranzacționare de luni dimineață, ajungând la aproape 80 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iunie anul trecut.
Macron anunță creșterea arsenalului nuclear al Franței și extinderea descurajării “avansate” la nivel european: Pentru a fi liber, trebuie să fii temut, iar pentru a fi temut, trebuie să fii puternic
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni, într-un discurs susținut la Île Longue, baza navală a programului nuclear francez, că Franța va crește numărul de focoase nucleare și va adapta doctrina sa de descurajare la noile realități de securitate, subliniind că responsabilitatea finală privind utilizarea armei nucleare va rămâne exclusiv în mâinile președintelui Republicii, relatează The Guardian. La un an de când a anunțat „o nouă eră” în care Franța este dispusă să extindă umbrela nucleară către aliații europeni, șeful statului francez a explicat că, de la ultimul său discurs din 2020 privind descurajarea nucleară, „competitorii noștri au evoluat, la fel și partenerii noștri”, iar această schimbare de context impune o revizuire a doctrinei franceze.
În acest cadru, el a arătat că elementul de descurajare trebuie „consolidat”, adus „în prim-plan” într-o manieră mai preventivă și analizat într-un context european mai larg, cu respectarea suveranității Franței. Discursul rostit de luni a fost anunțat la Conferința de Securitate de la München, unde liderul francez a promis o articulare europeană a doctrinei nucleare a Franței, inclusiv în contextul unor „discuții confidențiale” cu cancelarul german Friedrich Merz despre o forță europeană de descurajare strategică.
Discours sur la dissuasion nucléaire de la France. https://t.co/q4ujAPTxon
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 2, 2026
Macron a anunțat că a ordonat creșterea numărului de focoase nucleare disponibile pentru Franța, însă a precizat că nu va face publică cifra exactă. El a justificat această decizie prin noile provocări strategice și prin necesitatea de a menține credibilitatea descurajării franceze.
Președintele francez a afirmat că Parisul conduce discuții privind modul în care sistemul nuclear francez ar putea contribui mai amplu la protejarea Europei, în cadrul a ceea ce el a numit „descurajare avansată”. În acest context, mai multe state europene ar putea fi implicate în exerciții relevante legate de această componentă.
El a subliniat că aceste demersuri sunt desfășurate în „deplină transparență” cu Statele Unite și „în coordonare” cu Regatul Unit. Printre țările implicate în discuții se numără Germania, descrisă drept „un partener-cheie”, precum și Belgia, Danemarca, Grecia, Suedia, Țările de Jos și Polonia.
În intervenția sa, care a inclus referiri la activitățile Rusiei în Ucraina și în Europa, Macron a insistat asupra necesității consolidării capacității Franței și a continentului de a detecta și contracara amenințările. El a subliniat că „pentru a fi puternici în descurajarea noastră nucleară, trebuie să fim puternici în capabilitățile noastre convenționale”, reiterând apelul său constant ca Europa să își întărească apărarea.
„Pentru a fi liber, trebuie să fii temut, iar pentru a fi temut, trebuie să fii puternic. Această creștere a arsenalului nostru este dovada acestui fapt”, a declarat președintele francez.
Macron a mai anunțat că Franța va colabora cu Regatul Unit și Germania la „proiecte de rachete cu rază foarte lungă”, ca parte a unei cooperări consolidate în domeniul descurajării „avansate”. Totodată, el a deplâns faptul că Europa „s-a obișnuit ca securitatea sa să depindă de reguli stabilite de terți”.
Președintele a avertizat asupra schimbărilor dramatice în arhitectura internațională a controlului armamentelor, afirmând că „toată lumea și-a permis libertăți”, în condițiile în care Statele Unite și Rusia s-au retras din unele tratate sau le-au lăsat să expire, iar Iranul și Coreea de Nord încearcă să își dezvolte propriile programe nucleare.
El și-a încheiat discursul cu un apel la menținerea și adaptarea „moștenirii prețioase” a descurajării nucleare franceze la provocările actuale, încheind cu formula: „Trăiască Republica, trăiască Franța!”.
Comisia Europeană dă asigurări că nu există o „îngrijorare imediată” privind securitatea aprovizionării cu energie în UE, în pofida situației din Orientul Mijlociu
Comisia Europeană a dat asigurări luni că nu observă, deocamdată, o amenințare imediată la adresa securității aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, în pofida escaladării evenimentelor din Orientul Mijlociu, arată EFE, citat de Agerpres.
„Analiza noastră arată că nu există o îngrijorare imediată privind securitatea aprovizionării pentru Uniunea Europeană”, a declarat, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt pentru Energie al Comisiei Europene, Anna-Kaisa Ikonen.
Executivul european a cerut statelor membre să transmită Comisiei Europene, în cursul zilei de luni, evaluările lor de risc, iar în următoarele 48 de ore Bruxelles-ul va convoca o reuniune a grupului de coordonare pentru petrol din cadrul CE pentru a analiza situația mai în detaliu.
În ceea ce privește rezervele de gaze, Anna-Kaisa Ikonen a arătat că acestea se află în parametrii stabiliți pentru această perioadă de iarnă, rezervele fiind umplute la aproximativ 30%.
Există riscul ca Europa să se confrunte cu o creștere a prețurilor la energie ca urmare a unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu, care ar putea exercita o presiune suplimentară asupra economiei europene și ar expune dependența aproape totală a acesteia de combustibilii fosili străini.
Transporturile de petrol și gaze au încetat în mare parte să mai părăsească Golful Persic în weekend, în urma atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, pe fondul informațiilor potrivit cărora forțele iraniene au avertizat navele să nu treacă prin strâmtoarea Hormuz.
Acest lucru nu va avea un impact imediat asupra Europei, deoarece cea mai mare parte a petrolului și gazelor care trec prin strâmtoarea Hormuz – care reprezintă aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol – sunt destinate Asiei.
Cu toate acestea, reducerea ofertei va continua să determine creșterea prețurilor la nivel mondial, au afirmat analiștii, iar acest lucru va avea un efect direct asupra Europei. Prețul de referință al țițeiului Brent a crescut cu peste 9% în prima parte a ședinței de tranzacționare de luni dimineață, ajungând la aproape 80 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iunie anul trecut.
Într-un gest de solidaritate și sprijin, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, a declarat pentru Europe Today că țara sa este pregătită să ajute statele membre vecine care ar putea fi afectate de creșterea costurilor energiei din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.
Trebuie să „împiedicăm extinderea” conflictului din Orientul Mijlociu, subliniază Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene face apel la o soluție „diplomatică” durabilă
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat o soluție „diplomatică” durabilă la criza din Iran, afirmând că blocul va depune eforturi susținute pentru a se pregăti „pentru consecințele acestor evenimente recente”, informează The Guardian și Deutsche Welle.
În cadrul unei conferințe de presă privind comerțul cu Elveția, ea a declarat că situația rămâne „instabilă”, dar a salutat „o nouă speranță pentru poporul oprimant din Iran”, subliniind că UE „susține cu tărie dreptul acestuia de a-și decide propriul viitor”.
„Trebuie să depunem eforturi susținute pentru a dezescalada conflictul și a împiedica extinderea acestuia. În ultimele ore, am asistat la numeroase atacuri, inclusiv un atac cu drone asupra bazei aeriene britanice din Cipru. De asemenea, am asistat la un atac asupra instalației petroliere Saudi Aramco și condamn cu cea mai mare fermitate aceste atacuri imprudente și nediscriminatorii ale Iranului și ale aliaților săi împotriva teritoriilor suverane din regiune”, a menționat von der Leyen în conferința de presă susținută alături de Guy Parmelin.
Citiți și: Ursula von der Leyen îl asigură pe președintele Ciprului de sprijinul „ferm, fără echivoc și colectiv” al UE după „incidentul izolat” în care o dronă a vizat baza britanică din Akrotiri
Von der Leyen a insistat că „singura soluție durabilă este una diplomatică”, solicitând „o tranziție credibilă pentru Iran, suspendarea definitivă a programelor nucleare și balistice și încetarea activităților destabilizatoare din regiune”.
„În această după-amiază vom discuta situația generală în cadrul unei reuniuni a Colegiului de Securitate aici, la Comisia Europeană. Pentru că, de la energie la nuclear, de la transport la migrație și securitate, trebuie să fim pregătiți pentru consecințele acestor evenimente recente”, a afirmat ea.
O reuniune a miniștrilor afacerilor europene din UE, care era programată să aibă loc luni și marți în Cipru, țară care deține președinția semestrială a Consiliului UE, a fost amânată după ce o dronă a lovit o bază aeriană britanică de pe insulă în timpul nopții, a declarat un purtător de cuvânt al președinției cipriote, potrivit Politico Europe.
„În primele ore ale dimineții, am avut un singur incident izolat în care o dronă a lovit baza britanică din Akrotiri, Cipru”, a declarat purtătorul de cuvânt luni dimineață.
„Având în vedere această situație neprevăzută, care a afectat din păcate zborurile de astăzi către Cipru, președinția cipriotă a decis să amâne” reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale, a declarat purtătorul de cuvânt.
„Originea exactă a vehiculului aerian fără pilot este în prezent în curs de verificare, dar s-a confirmat că Republica nu a fost ținta unui atac”, a adăugat purtătorul de cuvânt.
Luni, un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a confirmat că alte două aeronave fără pilot care se îndreptau către baza RAF Akrotiri au fost interceptate înainte de a ajunge la destinație.
Cipru, țară membră a UE, găzduiește două baze aeriene britanice, considerate teritoriu suveran britanic. Cipru deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE.
Atacul nocturn asupra bazei din Akrotiri, care a provocat pagube limitate și nu a făcut victime, a avut loc la scurt timp după ce premierul britanic Keir Starmer a anunțat că va permite Statelor Unite să utilizeze bazele militare britanice pentru a „distruge rachete (iraniene) la sursă”.
Citiți și: Franța, Germania și Marea Britanie sunt gata să faciliteze „măsuri defensive, necesare și proporționale pentru a neutraliza la sursă capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone”
Israelul a lansat sâmbătă dimineața ceea ce a calificat dept un „atac preventiv” asupra Iranului.
Președintele american Donald Trump a anunțat ulterior declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.
Drept răspuns, Iranul a lansat valuri de atacuri cu rachete și drone împotriva țintelor din Israel, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak.
BRACE-MY: Consolidarea poziției INCAS în rețeaua europeană de cercetare atmosferică
România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași, afirmă Ursula von der Leyen cu ocazia lansării la Bruxelles a mecanismului EastInvest
Nicușor Dan’s visit to the US – “an independence of mind in Romania”, says James Carafano (Heritage): Trump is “an old man in a hurry” who needs a capable Europe in the race with China and Russia
Iulian Chifu: Război în Iran. SUA și atacul de constrângere pentru negocierile prin intermediari
Vizita lui Nicușor Dan în SUA – “o gândire independentă a României”, apreciază James Carafano (Heritage): Trump este “un bătrân grăbit” ce are nevoie de o Europă capabilă în cursa cu China și Rusia