Croația este pregătită să ajute statele membre vecine care ar putea fi afectate de creșterea costurilor la energie din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu

Prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, a declarat pentru Europe Today că țara sa este pregătită să ajute statele membre vecine care ar putea fi afectate de creșterea costurilor energiei din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Prim-ministrul croat Andrej Plenković a insistat luni că poziția Uniunii Europene față de evenimentele din Orientul Mijlociu este „foarte clară și unitară”.

„Vom continua consultările. Consider că toate declarațiile emise până în prezent, cu excepția uneia sau a două (state membre), au fost foarte clare și convergente”, a declarat Plenković în cadrul emisiunii matinale Europe Today, difuzată de Euronews.

După o reuniune virtuală a miniștrilor de externe ai UE, duminică după-amiază, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat într-un comunicat că blocul ia toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța cetățenilor UE din Orientul Mijlociu și a avertizat că o escaladare suplimentară ar putea amenința regiunea.

Spania și Slovenia au blocat utilizarea unui limbaj mai dur, Madridul condamnând în special atacurile americane și israeliene de sâmbătă asupra Iranului. Ministrul de externe José Manuel Albares a reiterat această poziție luni, declarând pentru Euronews că „acțiunea unilaterală” a SUA și Israelului în Iran „nu are acoperire în Carta Națiunilor Unite sau în dreptul internațional”.

Întrebat dacă schimbarea regimului este inevitabilă în Iran, liderul croat a îndemnat la „prudență”, indicând ceea ce el a numit „reacții foarte diversificate” în interiorul țării însăși.

„Unii erau în doliu, iar alții se bucurau”, a remarcat el, subliniind dificultatea interpretării dinamicii interne de la distanță.

„Având în vedere complexitatea, dimensiunea și, aș spune, longevitatea regimului actual, este foarte dificil să se evalueze din exterior care ar fi dinamica internă în ceea ce privește o potențială schimbare de regim. Cred că ar trebui să fim prudenți pentru o vreme”, a spus el.

Evenimentele care se desfășoară în Orientul Mijlociu au afectat deja prețurile petrolului, care au crescut inițial cu aproximativ 8% la începutul tranzacționării de luni. Ulterior, acesta s-a tranzacționat cu 5,9% mai mult, la 71,00 dolari (60 euro) pe baril. Țițeiul Brent a crescut cu 6,2%, la 77,38 dolari (66 euro) pe baril.

Un război prelungit ar putea duce la creșterea prețurilor la alți combustibili și benzină și ar putea avea repercusiuni asupra economiei globale, contribuind la creșterea costurilor totale de producție.

Plenković a declarat că țara sa este pregătită să își aducă contribuția pentru a ajuta statele membre ale UE să își satisfacă nevoile energetice, subliniind că Zagrebul a susținut în repetate rânduri în fața partenerilor săi, inclusiv Ungaria și Slovacia – care se află în prezent în conflict cu Ucraina din cauza avariilor suferite de conducta Druzhba, prin care importă petrol ieftin din Rusia –, că conducta din Marea Adriatică ar trebui considerată o rută de aprovizionare primară, nu secundară.

Conducta, care leagă portul croat Omišalj de rafinăriile din Százhalombatta și Bratislava, are capacitatea de a transporta până la 14 milioane de tone de țiței pe an, cu 9 milioane de tone suplimentare disponibile pentru rafinăria din Pančevo, Serbia.

Conducta, a spus Plenković, este „fiabilă”, are „capacitate deplină” și „nu prezintă problema taxelor și costurilor de transport”.

Europa se pregătește pentru o creștere a prețurilor la energie ca urmare a unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu, care ar putea exercita o presiune suplimentară asupra economiei europene și ar expune dependența aproape totală a acesteia de combustibilii fosili străini.

Transporturile de petrol și gaze au încetat în mare parte să mai părăsească Golful Persic în weekend, în urma atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, pe fondul informațiilor potrivit cărora forțele iraniene au avertizat navele să nu treacă prin strâmtoarea Hormuz.

Acest lucru nu va avea un impact imediat asupra Europei, deoarece cea mai mare parte a petrolului și gazelor care trec prin strâmtoarea Hormuz – care reprezintă aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol – sunt destinate Asiei.

Cu toate acestea, reducerea ofertei va continua să determine creșterea prețurilor la nivel mondial, au afirmat analiștii, iar acest lucru va avea un efect direct asupra Europei. Prețul de referință al țițeiului Brent a crescut cu peste 9% în prima parte a ședinței de tranzacționare de luni dimineață, ajungând la aproape 80 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iunie anul trecut.