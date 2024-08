Croația o nominalizează din nou pe Dubravka Suica pentru postul de comisar european. Ursula von der Leyen dorește să asigure paritatea de gen în Colegiul Comisarilor

Croația a ales să o nominalizeze din nou pe Dubravka Šuica pentru postul de comisar european, potrivit unei postări publicate de aceasta pe platforma de socializare X, fostă Twitter, informează Politico Europe.

Šuica, care provine din familia de centru-dreapta a Partidul Popular European, s-a arătat ”profund onorată” și ”recunoscătoare” guvernului croat condus de prim-ministrul Andrej Plenković pentru nominalizare. Plenković i-a repostat tweet-ul.

