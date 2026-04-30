Crucea Roșie Română și INSP, campanie de informare privind vaccinarea ROR în mijlocul comunităților din 8 județe cu rată scăzută de vaccinare

Crucea Roșie Română și Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) au demarat la 23 aprilie campania de informare și vaccinare ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), care are ca scop informarea corectă a părinților în legătură cu beneficiile vaccinării și riscurile asociate refuzului imunizării copiilor.

Acțiunea face parte din Campania națională de promovare a vaccinării Copil vaccinat = copil protejat, derulată în perioada martie-aprilie 2026 de INSP și Ministerul Sănătății și susținută de Crucea Roșie Română.

În perioada 27-30 aprilie, reprezentanți din 8 filiale ale Crucii Roșii Române și ai Direcțiilor Județene de Sănătate Publică s-au aflat în mijlocul comunităților cu rate scăzute de vaccinare, pentru activități de informare și vaccinare propriu-zisă.

Imunizările au avut loc în cabinetele medicilor de familie implicați în campanie, dar și în ambulanțele și caravanele medicale ale Crucii Roșii Române puse la dispoziție pentru această activitate. Campania se derulează în contextul Săptămânii Europene a Imunizării (20-25 aprilie), pe fondul scăderii drastice a ratei vaccinării în România.

În perioada 2024-2025, rata imunizării a ajuns la minime istorice pentru unele vaccinuri esențiale incluse în Calendarul Național, generând riscuri de epidemii. Spre exemplu, acoperirea cu prima doză de vaccin ROR a scăzut dramatic, înregistrând disparități majore între județe. Datele de supraveghere epidemiologică indică o scădere semnificativă a acoperirii vaccinale pentru vaccinul ROR în ultimii ani, sub nivelul necesar pentru prevenirea reapariției epidemiilor.

Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică atrag atenția asupra riscurilor asociate scăderii acoperirii vaccinale și subliniază importanța vaccinării. Creșterea numărului de cazuri de rujeolă și scăderea acoperirii vaccinale arată cât de vulnerabili sunt copiii nevaccinați.

Vaccinarea ROR este sigură, eficientă și rămâne cea mai bună metodă de protecție împotriva unor boli care pot avea complicații severe. Îi încurajăm pe părinți să discute cu medicul de familie și să își vaccineze copiii conform Calendarului Național de Vaccinare.

„În România, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025, au fost notificate 35.736 de cazuri de rujeolă, din care 30 de decese”.

Specialiștii Direcțiilor Județene de Sănătate Publică și ai Crucii Roșii Române au inclus în campania de informare și vaccinare din acest an comunități vulnerabile din 8 județe ale țării. Este vorba de localități rurale și din zone urbane mici cu acces redus la informație de specialitate, cu număr ridicat de persoane non-compliante sau care nu au fost informate corect cu privire la beneficiile vaccinării ROR.

Județul Arad – comunele Târnova, Agrișul Mare, Gurba, Craiva, Șicula, Chereluș și municipiul Arad

Județul Brașov – comuna Budila și orașul Făgăraș Județul Călărași – orașele Budești și Călărași

Județul Dâmbovița – comunele Braniștea, Lungulețu, Poiana, Potlogi, satele Vlăsceni și Românești și orașul Titu Județul Giurgiu – comunele Găiseni și Bolintin-Deal și orașul Bolintin-Vale

Județul Iași – orașele Pașcani și Iași

Județul Sălaj – orașele Jibou și Șimleu Silvaniei

Județul Timiș – orașele Timișoara și Lugoj

Toate activitățile derulate în comunitățile menționate sunt derulate de filialele Crucii Roșii Române din Arad, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Iași, Sălaj și Timiș în parteneriat cu DSP, sub coordonarea Institutului Național de Sănătate Publică.

Campania din luna aprilie are trei obiective principale:

Conștientizarea impactului bolilor care pot fi prevenite cu ajutorul vaccinurilor incluse în Calendarul Național de Vaccinare.

Creșterea accesului părinților și profesioniștilor la informații, pentru îmbunătățirea aderenței la administrarea în timp util a vaccinurilor.

Promovarea vaccinurilor din Calendarul Național de Vaccinare.

Mesajele-cheie ale acestei:

Vaccinurile salvează vieți!

Vaccinarea previne apariția unor boli grave și este esențială pentru sănătatea copilului tău!

Protejați-vă copiii împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare!

Vaccinurile incluse în Calendarul Național de Vaccinare sunt sigure și eficiente.

Conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică, acoperirea vaccinală este: