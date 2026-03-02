Crypto Expo Europe. Directorul general al ICI București subliniază nevoia consolidării infrastructurii digitale, a cercetării aplicate și a cooperării dintre instituții publice, mediul academic și sectorul privat

Toți cetățenii români aflați în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt, în acest moment, în siguranță, a declarat duminică seara ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un briefing de presă susținut la sediul MAE, după participarea la o reuniune prin videoconferință a Consiliului Afaceri Externe al UE.

„Prioritatea noastră rămâne siguranța cetățenilor noștri. Avem această informație importantă, mai ales pentru familiile cetățenilor români din regiune, până la acest moment nu există niciun incident care să fi fost raportat către misiunile noastre sau către autoritățile țărilor din Orientul Mijlociu. Din informațiile pe care le avem până la acest moment, toți cetățenii României sunt în siguranță, grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mijlociu anterior acestei situații de insecuritate crescută sunt cu însoțitori adulți și în legătură directă cu echipele noastre consulare, aceasta rămâne prioritatea noastră. Reluăm îndemnul către cetățenii României de a se înscrie în baza de date pentru a putea să menținem legătura cu ei. Desigur, suntem într-un context de anxietate crescută, recunoaștem asta, (…) am alocat resurse suplimentare astăzi atât în call center-ul central, cât și la nivelul misiunilor, acolo unde a fost posibil, vom continua să facem asta pe parcursul zilelor următoare”, a spus Oana Țoiu, potrivit Agerpres.

Șefa diplomației române a precizat că a participat la o ședință a Consiliului Afacerilor Externe, convocată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, în care a discutat împreună cu ceilalți miniștri despre evoluțiile recente din regiune.

„Situația din Israel și Iran rămâne extrem de tensionată, tirurile de rachete continuă la o intensitate crescută, asta s-a întâmplat atât pe parcursul nopții, cât și pe parcursul zilei de astăzi. Reiau însă această concluzie, care este foarte importantă: cetățenii României sunt în siguranță, țările din regiune au reușit să își apere spațiul aerian, toți cetățenii României sunt în acest moment, din informațiile pe care le avem, la cazare în siguranță și nu avem indicii pe baza cărora să presupunem că acest lucru, nivelul dumnealor de siguranță este diferit în zile care urmează. Desigur, într-o regiune cu un risc crescut și cu un grad de anxietate semnificativ este dificil de anticipat durata și intensitatea ostilităților în zilele care urmează, însă cele mai multe dintre statele membre ale Uniunii Europene oglindesc abordarea pe care o avem și noi în România prin Ministerul Afacerilor Externe, aceea de a ține cont de recomandările țărilor în care se află cetățenii noștri. În acest moment, recomandarea este prioritizarea siguranței personale și, prin urmare, prudență în a alege, inclusiv deplasarea pe cale terestră spre punctele de trecere ale frontierei”, a menționat ministrul.

Oana Țoiu a subliniat că autoritățile române – ministerele, împreună cu premierul Ilie Bolojan și cu președintele Nicușor Dan – analizează planuri de evacuare a cetățenilor români din zonele afectate.

Ea a anunțat că luni, la ora 9:30, va avea loc o ședință la Guvern, prezidată de premierul Ilie Bolojan, la care vor participa reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și vicepremierii, pentru a discuta planurile propuse de celula de criză a MAE.

„Menționăm însă că este foarte important să ținem cont de faptul că nu pot fi anticipate evoluțiile în regiune, ceea ce înseamnă că vom rămâne adepții prioritizării siguranței cetățenilor români, așa că, în funcție de recomandările țărilor respective, vom prezenta și planurile de evacuare ulterior, când va fi posibil, când o să fie redeschis spațiul aerian sau când tranzitul spre țările care au spațiul aerian deschis să fie considerate sigure”, a spus Oana Țoiu.