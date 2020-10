CSAT a aprobat planul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare a Țării și Carta Albă a Apărării: Dezvoltarea capabilităților Armatei până în 2040, obiectivul major

Raytheon Missiles & Defense, divizie a companiei Raytheon Technologies, a trimis o comanda catre compania aerospatiala romaneasca ROMAERO S.A pentru productia de componente destinate sistemului de aparare antiaeriana si anti-racheta Patriot, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Colaborarea industriala dintre cele doua entitati ii va permite ROMAERO sa livreze componente atat pentru Romania, cat si pentru celelalte 16 natiuni care se bazeaza pe sistemul Patriot pentru a le asigura apararea integrata antiaeriana si anti-racheta.

„Raytheon Missiles & Defense si-a luat angajamentul sa sustina industria locala. Acest parteneriat incurajeaza continuarea dezvoltarii unei baze industriale romanesti puternice si va avea beneficii economice generate de comenzile curente si viitoare” a spus Mike Ellison, Requirements & Capabilities Executive la Raytheon Missiles & Defense.

Comanda de achizitie presupune productia de ansambluri mecanice ce vor fi incluse in procesul final de constructie a radarului Patriot. Incepand cu livrarea acestei comenzi, ROMAERO va avea oportunitatea de a primi comenzi ulterioare venite din partea tuturor tarilor ce detin Patriot.

„ROMAERO creeaza locuri de munca si atrage comenzi ce vor fi onorate in Romania”, a spus Vasile Boicu, CEO ROMAERO. „Aceasta oportunitate nu este doar despre mentenanta sistemelor achizitionate de Romania, ci mai ales despre faptul ca de-acum avem posibilitatea sa asiguram suportul pentru numeroase tari care au peste 240 de unitati de tragere Patriot instalate pe tot mapamondul.”

Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, apreciaza includerea ROMAERO in sistemul global de aprovizionare al Raytheon Missile & Defense: ”Fiind parte a portofoliului de companii ale Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, apreciez reusita ROMAERO de a face pionierat printre companiile publice din industria de aparare datorita acestui parteneriat cu o companie internationala de aparare de talia Raytheon Missiles & Defense. Acest lucru dovedeste ca exista oportunitati pentru experienta, expertiza si traditia industriei nationale de aparare romanesti intr-o piata globala extrem de competitiva, in care aceste sisteme au o valoare adaugata ridicata.”

ROMAERO este cea mai mare companie de stat din industria aerospatiala si de aparare romaneasca. Compania este specializata in servicii de intretinere si reparatii pentru aeronave de transport civile si militare, precum si in productia industriala de aerostructuri si componente ale acestora. Cu o experienta de 100 de ani in domeniu, peste 900 de angajati cu inalta calificare si un potential semnificativ de crestere, ROMAERO are toate abilitatile necesare pentru a participa cu succes in programe extinse din domeniul aerospatial si al apararii, atat la nivel national, dar si global.

Avand avantajul de a fi un partener inovator integrator, Raytheon Missiles & Defense le ofera clientilor sai globali cele mai avansate solutii end-to-end pentru detectarea, identificarea si interceptarea amenintarilor. Cu un portofoliu extins de sisteme de aparare antiracheta si anti-aeriene, echipamente de precizie, radare, sisteme de comanda si control si tehnologii avansate de aparare, solutiile Raytheon Missiles & Defense protejeaza cetatenii, personalul combatant si infrastructurile in peste cincizeci de tari din toata lumea.

Cele 17 state care au achizitionat sistemul Patriot sunt: Statele Unite ale Americii, Olanda, Germania, Japonia, Israel, Arabia Saudita, Kuweit, Taiwan, Grecia, Spania, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Romania, Suedia, Polonia, Regatul Bahrain