CSAT: Consolidarea prezenței militare a SUA în România, investiție strategică în securitatea țării. Bucureștiul pregătește decizii concrete adaptate cerințelor americane

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) consideră că măsurile pentru consolidarea prezenței militare a Statelor Unite în România reprezintă o investiție strategică în securitatea țării și un factor esențial pentru descurajarea și apărarea flancului estic al NATO, în contextul în care Washingtonul își revizuiește postura militară în Europa, se arată într-un comunicat remis de Administrația Prezidențială după ședința condusă luni de președintele Nicușor Dan. Potrivit sursei citate, România analizează în prezent, printr-un efort interinstituțional, măsurile de sprijin pentru forțele americane, urmând ca în perioada imediat următoare să fie adoptate decizii concrete.

Nicușor Dan a prezidat, la Palatul Cotroceni, ședința CSAT, în cadrul căreia au fost analizate teme privind consolidarea capabilităților operaționale ale Armatei României și adaptarea planificării strategice la noile realități geopolitice.

În cadrul ședinței, CSAT a aprobat Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, document care urmărește corelarea necesităților operaționale de echipamente militare cu resursele financiare multianuale alocate apărării. Planul prevede consolidarea capabilităților existente și introducerea unor capabilități noi, sustenabile, flexibile și mobile, adaptate riscurilor și amenințărilor actuale.

România s-a angajat, alături de aliații NATO, la Summitul de la Haga din 2025 ca, până în 2035, să majoreze alocarea bugetară pentru apărare la 5% din PIB, dintre care 3,5% pentru cheltuieli de apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu.

Potrivit CSAT, majorarea alocărilor pentru apărare reprezintă și o oportunitate pentru industria națională de profil, prin modernizarea acesteia și atragerea de tehnologii performante și know-how, inclusiv prin colaborarea cu companii consacrate în domeniu.

De asemenea, Consiliul a aprobat Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în 2044, care transpune în măsuri concrete recomandările din Analiza Strategică a Apărării, aprobată în 2025.

Programul urmărește creșterea capacității de luptă a structurii de forțe și asigurarea resurselor necesare pentru înzestrare, operare și pregătirea pentru luptă, astfel încât România să poată răspunde amenințărilor la adresa integrității teritoriale, suveranității și stabilității sale și să își îndeplinească responsabilitățile privind apărarea colectivă.

În ceea ce privește industria națională de apărare, CSAT a aprobat Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, elaborat de Grupul de lucru interinstituțional constituit la nivelul Executivului și dedicat unor achiziții specifice de capabilități.

În ceea ce privește prezența militară americană, CSAT a evaluat stadiul actual și etapele următoare ale dialogului bilateral privind prezența trupelor și capabilităților SUA în România, în contextul procesului de revizuire a posturii militare americane în Europa.

Membrii CSAT au apreciat că măsurile pentru consolidarea posturii SUA în România reprezintă o investiție strategică în securitatea țării și un factor esențial pentru descurajarea și apărarea Flancului Estic al NATO și a întregului spațiu euroatlantic.

Totodată, elementele specifice ale sprijinului națiunii gazdă (Host Nation Support) oferit de România, adaptate cerințelor operaționale și logistice ale forțelor americane, sunt analizate în prezent printr-un efort interinstituțional. Acesta urmează să fundamenteze, în perioada imediat următoare, adoptarea unor decizii concrete.

Includerea explicită pe agenda CSAT a revizuirii posturii forțelor americane și a consolidării prezenței SUA în România indică faptul că Bucureștiul tratează relația de securitate cu Washingtonul ca pe o componentă centrală a viitoarei arhitecturi de apărare a țării.

De altfel, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la finalul lunii august, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, cu congresmanul american Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, și cu congresmanul Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii, discuțiile vizând securitatea regiunii Mării Negre și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul apărării.

Întrevederile au corespuns unei dinamici a dialogului româno-american pe fondul reevaluării prezenței militare americane în Europa, cu Bucureștiul pledând pentru menținerea și creșterea posturii trupelor SUA pe teritoriul național. Acest dialog a mai cuprins și discuții la sediul NATO ale consilierului prezidențial pentru securitate națională și politică Marius Lazurca cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici din Departamentul de Război al SUA, cu ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, și cu generalul Alexus Grynkewich, comandamentul suprem al forțelor NATO în Europa.