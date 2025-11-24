ROMÂNIA
CSAT: România trebuie să pregătită pentru “gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor”
Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor, a transmis luni Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la finalul ședinței care a avut loc la Palatul Cotroceni și în care a fost analizată Strategia Națională de Apărare a Țării și aprobată cererea României de a obține finanțare prin mecanismul european SAFE de impulsionare a industriei de apărare.
În cadrul ședinței, membrii Consiliului au aprobat Evaluarea privind riscurile, amenințările și vulnerabilitățile prognosticate pentru anul 2026, precum și Analiza Strategică a Apărării.
“Aceste documente au ca scop identificarea și elaborarea recomandărilor necesare gestionării provocărilor la adresa securității naționale, adaptarea Armatei la noul mediu strategic, la modificările majore ale situației internaționale de securitate, precum și la angajamentele naționale asumate în cadrul NATO și UE”, a transmis CSAT, după reuniune.
În actualul context regional și internațional, arată sursa citată, “se impune consolidarea eforturilor României privind întărirea securității naționale pe toate palierele, în vederea îndeplinirii scopului fundamental al politicii de apărare: garantarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale ale țării”.
“Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor și, în același timp, să-și întărească reziliența națională”, a mai avertizat Consiliul Suprem de Apărare a Țării.
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării este autoritatea administrativă autonomă investită, potrivit Constituţiei, cu organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc apărarea ţării şi siguranţa naţională.
Avertismentul CSAT privind gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare vine pe fondul mai multor avertismente pe care serviciile de informații ale aliaților europeni ai României le-au formulat, respectiv faptul că Rusia ar putea fi pregătită să testeze militar un stat NATO în decurs de cinci ani.
Noua Strategie Națională de Apărare, prezentată de Nicușor Dan, evaluează că Rusia este principala amenințare la adresa securității României, iar “o eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia” este dată ca exemplu concret în document în spectrul amenințării directe la adresa securității țării noastre.
În Strategie este menționat faptul că securitatea României este afectată de o gamă extinsă de amenințări recurente și emergente, care se manifestă în planurile politic, militar, economic, social, tehnologic și informațional. Totodată, în ultima perioadă, tipul și modul de manifestare a amenințărilor la adresa securității României s-au diversificat, acoperind atât spectrul convențional, cât și cel hibrid.
“Acțiunile ostile ale Federației Ruse constituie principalele amenințări la adresa securității naționale, Moscova fiind responsabilă de perpetuarea instabilității în regiune și pe întreg continentul european, prin războiul de agresiune împotriva Ucrainei, militarizarea Mării Negre și consolidarea capacităților militare ofensive. Este de așteptat ca Federația Rusă să intensifice acțiunile hibride desfășurate direct și prin interpuși împotriva unor state membre NATO, inclusiv împotriva României, la limita aplicării Articolului 5 al Tratatului Nord-Atlantic. De asemenea, utilizând tot mai mult noile tehnologii, ar putea recurge la: activități cibernetice ostile, acte de sabotaj, operațiuni informaționale și acțiuni avansate de manipulare – menite să altereze percepțiile asupra realității, să discrediteze autoritățile române și să afecteze procesele de luare a deciziilor de nivel strategic”, este paragraful care setează cadrul acestui capitol.
CSAT dă undă verde cererii României de investiții de 16,68 miliarde de euro din SAFE pentru industria de apărare. Analizată în CSAT, Strategia Națională de Apărare va fi prezentată de Nicușor Dan în Parlament
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a adoptat luni direcții esențiale pentru consolidarea securității naționale, într-o ședință în care Strategia Națională de Apărare 2025–2030 și investițiile strategice din cadrul Instrumentului SAFE au ocupat un loc central. Documentele analizate stabilesc viziunea României pentru următorii ani — de la creșterea capacității militare și revitalizarea industriei naționale de apărare, până la întărirea rezilienței societății și modernizarea infrastructurii critice. Strategia Națională de Apărare urmează a fi prezentată de președintele Nicușor Dan în plenul Parlamentului, pentru a fi dezbătută și aprobată, iar în ceea ce privește mecanismul SAFE, membrii Consiliului de Apărare a Țării au aprobat cererea de investiții solicitate de România de la Comisia Europeană. Totodată, CSAT a evaluat riscurile de securitate pentru anul 2026, a discutat participarea României la Exercițiul NATO CMX-25 și a analizat progresul în combaterea traficului de droguri, un fenomen tot mai prezent în regiune.
Strategia Națională de Apărare 2025–2030
Principalul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030.
Proiectul consolidat al Strategiei a fost pus în transparență publică, fiind prima Strategie Națională de Apărare a Țării care a parcurs și această etapă. O bună parte a recomandărilor primite au fost integrate, rezultând varianta finală, analizată de CSAT și care va fi prezentată de către președintele României în Parlament, pentru a fi dezbătută și aprobată, prin hotărâre, în ședință comună a celor două Camere.
“Strategia exprimă viziunea Președintelui, aceea a unei României moderne și sigure, care se bucură de pace și de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetățenilor săi, în serviciul drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, cu instituții transparente și integre, orientate exclusiv către binele public”, transmite Administrația Prezidențială.
Evaluarea riscurilor pentru 2026 și Analiza Strategică a Apărării
În cadrul ședinței, membrii Consiliului au aprobat, în continuare, Evaluarea privind riscurile, amenințările și vulnerabilitățile prognosticate pentru anul 2026, precum și Analiza Strategică a Apărării. Aceste documente au ca scop identificarea și elaborarea recomandărilor necesare gestionării provocărilor la adresa securității naționale, adaptarea Armatei la noul mediu strategic, la modificările majore ale situației internaționale de securitate, precum și la angajamentele naționale asumate în cadrul NATO și UE.
În actualul context regional și internațional, se impune consolidarea eforturilor României privind întărirea securității naționale pe toate palierele, în vederea îndeplinirii scopului fundamental al politicii de apărare: garantarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale ale țării. Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor și, în același timp, să-și întărească reziliența națională.
Creșterea capacității de luptă și revitalizarea industriei de apărare
De asemenea, este necesară creșterea capacității de luptă a Armatei României și accelerarea revitalizării industriei naționale de apărare, domeniu aflat în strânsă legătură cu proiectele de retehnologizare, cercetare-dezvoltare și programele de înzestrare derulate în cooperare cu state NATO și UE. Aceste proiecte vor aduce beneficii economice și tehnologice interne generate prin mecanisme de offset și cooperare industrială.
Armata României va dispune de forțe cu înaltă capacitate de reacție, destinate îndeplinirii misiunilor constituționale și angajamentelor asumate în cadrul NATO, UE și al altor organizații internaționale, ceea ce presupune creşterea numărului de militari activi și de rezerviști bine pregătiți.
Definirea, proiectarea și dezvoltarea capabilităților militare de apărare pentru perioada următoare reflectă deteriorarea mediului de securitate, vulnerabilitățile interne și tendințele globale cu impact asupra securității naționale, precum și noile ținte de capabilități. Analiza multidimensională prezentată în CSAT a generat recomandări specifice, care vor fi ulterior analizate, adoptate și implementate în cadrul legal, în documente de direcționare, în planuri și măsuri concrete la nivelul Ministerului Apărării Naționale, al instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, precum și la nivelul administrației publice și al societății.
Combaterea traficului și consumului de droguri – risc major pentru siguranța națională
Un alt subiect inclus pe ordinea de zi a fost Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, fenomen care constituie un risc la adresa siguranței naționale, influențat de factori internaționali și locali.
Raportul a evidențiat progresele în dezvoltarea unui sistem național unitar de monitorizare și raportare, extinderea rețelei de centre de tratament pentru persoane afectate de adicții și consolidarea controlului asupra precursorilor de droguri, prin activitatea Poliției Române. Au fost prezentate rezultatele operaționale obținute în cooperarea internațională, inclusiv destructurarea unor grupări transnaționale de trafic de droguri. Aceste evoluții confirmă angajamentul ferm al instituțiilor statului de a acționa coordonat, cu responsabilitate și determinare, pentru protejarea comunităților și pentru reducerea impactului acestui fenomen asupra societății, în special asupra tinerilor.
Participarea României la Exercițiul NATO CMX-25
De asemenea, membrii Consiliului au aprobat raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”. Țara noastră a participat cu o structură naţională de răspuns, formată din experţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale și ai instituţiilor din Sistemul Național de Apărare. Exerciţiul a oferit cadrul pentru exersarea procedurilor de consultare și luare a deciziilor politico-militare în contextul activării art. 4 și art. 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, precum și pentru testarea capacității Alianței de a răspunde amenințărilor specifice războiului hibrid. Scenariul a vizat implementarea Planurilor din categoria descurajare și apărare a zonei euroatlantice și a Planurilor Regionale.
Instrumentul SAFE – 16,68 miliarde euro pentru modernizarea apărării și infrastructurii României. CSAT a aprobat cererea de investiții către Comisia Europeană
În continuarea şedinţei, membrii CSAT au analizat și Planul de investiții în industria de apărare a României, elaborat în temeiul Regulamentului SAFE, pe baza căruia va fi înaintată cererea României către Comisia Europeană în aplicarea Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului SAFE pentru consolidarea industriei europene de apărare.
Membrii Consiliului au aprobat cererea României în cadrul mecanismului SAFE. Până la finalul acestei săptămâni, după o coordonare cu Directoratul General pentru Industria de Apărare și Spațială a Comisiei Europene (DG Defis), Guvernul, prin Cancelaria Prim-ministrului, va trimite formularele specifice pentru a înregistra formal documentația României.
În valoare totală de 16,680,055,394 euro, aceste fonduri alocate României, vor fi destinate în proporție de 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă. Diferența de 25% reprezintă fonduri alocate infrastructurii duale, mai exact cele două capete de autostradă – Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni. Cele mai consistente programe ale României au o condiție de producție în țară de minimum 50%, în unele cazuri acest procent urmând a fi de 100% din rațiuni de securitate și suveranitate asupra unui proces critic de producție.
În perioada următoare, Comisia Europeană va analiza fiecare propunere, iar până la finalul lunii ianuarie va aproba planurile naționale trimise. Toate programele SAFE trebuie să fie finalizate până în 2030, ceea ce presupune proceduri accelerate pentru livrarea programelor și pentru realizarea investițiilor pentru capacitățile de producție necesare.
Totodată, vor urma discuții privind posibilele colaborări în formatul guvern la guvern sau în relația cu marii producători din Europa. Un criteriu esențial este dezvoltarea industriei românești, prin realizarea unor investiții în capacități noi de producție, dar și prin cooptarea companiilor românești în lanțurile de aprovizionare și valorice europene. După aprobarea planului național de către Comisia Europeană, Guvernul, prin Cancelaria Prim-ministrului, va realiza o platformă web de tip „match-making”, unde vor fi prezentate toate programele, eventuali parteneri selectați, astfel încât companiile românești să înregistreze capacitățile de producție, proiectare, realizare soft, etc. Această platformă web va funcționa ca o platformă de identificare a furnizorilor români și de realizare a conexiunii acestora cu marii producători din industria europeană de apărare.
Creșterea capacităților de producție din România, publice sau private, este obligatorie pentru independența strategică a României și pentru respectarea termenului scurt de livrare a produselor, până în toamna anului 2030.
Companiile din România și noile investiții în capacități de producție în țara noastră pot contribui la dezvoltarea industriei militare europene, obiectivul programului SAFE.
Președintele FPSC, Cristian Erbașu, prezintă o analiză a anului 2025 și o serie de estimări pentru 2026 pentru sectorul construcțiilor: Apropierea termenului final pentru proiectele din PNRR, un stimul pentru amplificarea construcțiilor
Președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), Cristian Erbașu, prezintă o analiză a anului 2025 pentru sectorul construcțiilor și avansează o serie de estimări pentru anul 2026.
Într-o analiză exhaustivă, Erbașu arată că „ne aflăm în cea mai dificilă perioadă din punct de vedere al riscurilor și incertitudinilor”, iar zorii acestei situații s-au întrezărit încă de la finalul anului 2024:
- inflația ridicată;
- eliminarea facilităților fiscale începând cu 1 ianuarie 2025;
- stoparea și prioritizarea proiectelor investiționale, îndeosebi a celor din Programul „Anghel Saligny”;
- întârzieri în depunerea de proiecte pentru fondurile europene nerambursabile.
Președintele FPSC a evidențiat capacitatea de prognoză, adaptare, prevenire și eficiență a sectorului construcțiilor, fapt ce a făcut ca acest domeniu să „rămână singurul care să susțină creșterea economică în prima parte a acestui an”.
„Când cunoști riscurile poți să răspunzi. Constructorii și-au luat măsuri de prevenire, modernizare, eficiență și productivitate dar și de schimbare a portofoliului de afaceri. Așa au apărut rezultatele pozitive din prima parte a anului. Nu pentru că a existat dialog sau politici de sprijin. Câteva cifre sunt grăitoare: efectivul de personal din societățile de construcții a ajuns la sfârșitul lunii iulie la un maxim istoric de 462,3 mii angajați; volumul lucrărilor de construcții a fost în semestrul I 2025 cu 5,9% peste volumul lucrărilor de construcții din aceeași perioadă din 2024, ca în luna august să ajungă la 9,7% peste primele 8 luni din 2024. Poate cel mai puternic argument pentru competitivitatea și implicarea constructorilor dincolo de politicile potrivnice și crize îl reprezintă faptul că sectorul a rămas singurul care să susțină creșterea economică în prima parte a acestui an. Produsul intern brut din construcții s-a majorat, în termeni reali (fără inflație) cu 5,7%, comparativ cu doar 0,3% pe întreaga economie și, spre exemplu, cu reducerea de 1,4% din industrie”, a reliefat Cristian Erbașu.
El a semnalat situația dificilă în care se află executanții odată cu anunțarea pragului de finalizare în proporție de 30% pentru continuarea finanțării proiectelor.
„A făcut ca multe primării să solicite urgentarea lucrărilor de construcții pentru ca la momentul deciziei, proiectele lor să fie peste acest prag. Dar facturile neachitate se tot adună și constructorii încep să intre în incapacitate de a-și plăti furnizorii și salariații”, a semnalat Erbașu, care a constatat că, începând cu luna septembrie, s-a putut observa „un dezechilibru major între subsectoare și, mai grav, începutul declinului în construcții.”
„Aceasta pentru că evoluția s-a datorat în exclusivitate rezultatelor din sectorul imobiliar, care însă rămân inferioare reducerilor de anul trecut. Practic, dinamica este doar un rezultat matematic, urmare a scăderii lucrărilor de construcții la clădiri rezidențiale cu 22,5% în septembrie 2024 (față de septembrie 2023). În luna septembrie din acest an, față de septembrie 2024, creșterea a fost de 21,4%, ceea ce înseamnă că activitatea este încă sub nivelul din anul 2023. Al doilea argument pentru începutul declinului îl reprezintă reducerea volumului de activitate la construcțiile inginerești, cu 2,8%, ceea ce înseamnă o reducere de circa 10% în august și septembrie. Dar poate cel mai puternic semnal de alarmă este dat de ieșirea de pe piață a firmelor de construcții, situație mult mai gravă decât în intrarea în insolvență. Înmatriculările și ieșirile sunt procese normale pentru întreprinderi, dar totdeauna ieșirile nu depășeau 70-80% din intrări, arătând că în final o piață a construcțiilor în expansiune aduce un sold pozitiv important de actori noi. Spre deosebire de trecut, în primele 10 luni din acest an, radierile și dizolvările au reprezentat 90% din total înmatriculărilor din construcții. Mai grav este că peste o mie de întreprinderi (IMM-uri) înmatriculate la începutul acestui an au decis să-și încheie activitatea tot în acest an”, a continuat Cristian Erbașu.
El a deplâns lipsa de deschidere și dialog din partea autorităților statului față de propunerile înaintate de FPSC pentru „sprijinirea sectorului fără a afecta politicile fiscal-bugetare”.
Cristian Erbașu a arătat care este impactul măsurilor fiscal-bugetare asupra domeniului construcțiilor, citând o anchetă derulată în rândul firmelor din domeniu, membre și ne-membre în FPSC, care arată că „84,2% dintre repondenți consideră că există un risc major ca firmele de profil să intre în insolvență sau să-și suspende temporar activitatea.”
Președintele FPSC anticipează că primul semestru al anului 2026 va fi unul dificil pentru domeniul construcțiilor, pe fondul modificării PNRR, diminuării finanțării pentru proiecte derulate prin programe precum „Anghel Saligny” și programele executate prin CNI, opririi încheierii de angajamente legale pentru proiecte de investiții non-finanțate prin Programul național de dezvoltare locală, etapa I și etapa a II-a, Programul național de investiții „Anghel Saligny” și Programul național de construcții de interes public sau social,
Cu toate acestea, Cristian Erbașu apreciază că al doilea semestru al anului 2026 ar putea cunoaște „o intensificare a lucrărilor de construcții”.
„Apropierea termenului final pentru proiectele din PNRR va reprezenta un stimul pentru amplificarea construcțiilor. De asemenea vor intra în implementare, dacă prevederile legale actuale nu se schimbă, proiecte noi din programele naționale de investiții. Într-o viziune optimistă anul 2026 poate fi mai bun ca anul 2025, dacă ajustarea bugetară de anul viitor nu va afecta valoarea investițiilor bugetate. Pentru o clarificare a viitorului va trebui să așteptăm proiecția bugetară pe anul 2026”, a conchis președintele FPSC.
Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: Negocierile de pace trebuie să țină cont de legătura între securitatea Ucrainei, a R. Moldova și a regiunii
Președintele Nicușor Dan a participat luni la o reuniune extraordinară a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, întâlnire pe care a descris-o drept „foarte utilă și extrem de necesară” în contextul intensificării discuțiilor privind procesul de pace pentru Ucraina.
Șefii de stat și de guvern au făcut un schimb amplu de opinii și evaluări privind cele mai recente evoluții legate de negocierile de pace. Nicușor Dan a subliniat că statele membre „vor rămâne unite”, reafirmând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina în fața agresiunii ruse.
Șeful statului a evidențiat rolul esențial al UE în conturarea și implementarea unui proces de pace viabil.
„Uniunea Europeană aduce o valoare adăugată în conturarea și punerea în aplicare a procesului de pace pentru Ucraina”, a transmis acesta, într-o postare pe X.
În intervenția sa, Nicușor Dan a insistat asupra nevoii ca statele membre să identifice soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului european, inclusiv prin măsuri concrete care să răspundă nevoilor urgente ale Kievului. Totodată, el a punctat că securitatea Ucrainei este direct legată de stabilitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni, avertizând că acest aspect trebuie să se regăsească în toate negocierile aflate în desfășurare.
„Există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele negocieri de pace trebuie să țină seama de acest aspect”, a transmis președintele, care a participat la reuniune înainte de a prezida ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, consacrată avizării Strategiei Naționale de Apărare a Țării și proiectelor României în domeniul apărării pentru a fi finanțate prin programul european SAFE.
Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au salutat, după reuniunea specială a șefilor de stat sa de guvern din UE, „noul impuls” în negocierile privind Ucraina, ca urmare a discuțiilor declanșate de planul american și de contra-propunerea europenilor, subliniind însă că rămân probleme de rezolvat.
Duminică, în Elveția, Ucraina și SUA au convenit o versiune revizuită a acordului-cadru propus inițial de Washington, care include acum unele dintre cererile Kievului.
Propunerea americană inițială cerea Ucrainei să cedeze teritorii mai extinse decât cele aflate în prezent sub ocupație rusă, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO — cereri formulate de Rusia și respinse constant de Kiev.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.
