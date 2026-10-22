CSAT: România va consolida capacitățile de supraveghere maritimă și de combatere a dronelor în contextul escaladării incidentelor din Marea Neagră

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), reunit joi, a analizat măsurile necesare pentru consolidarea capacităților de supraveghere și apărare în Marea Neagră, în contextul intensificării incidentelor maritime și al încălcărilor spațiului aerian național. Membrii Consiliului au subliniat că securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea națională și euroatlantică și au evidențiat necesitatea întăririi capacităților de combatere a dronelor, de supraveghere maritimă și de intervenție împotriva minelor marine, potrivit Administrației Prezidențiale.

Discuțiile din cadrul reuniunii au vizat cu prioritate escaladarea incidentelor maritime, în special încălcările spațiului aerian național și lovirea cu drone a unor nave comerciale în apele teritoriale ale României și în imediata apropiere a acestora.

„Aceste evoluții, de o gravitate deosebită, sunt consecințe directe ale agresiunii Federației Ruse dincolo de granițele Ucrainei. Astfel, în ultima perioadă, s-au amplificat semnificativ amenințările la adresa libertății navigației și a infrastructurii critice”, a transmis Administrația Prezidențială.

Membrii CSAT au arătat că situația de securitate din Marea Neagră are implicații imediate pentru România și impune măsuri concrete pentru protejarea vieților omenești, menținerea accesului liber în porturile naționale și securizarea obiectivelor energetice din Zona Economică Exclusivă.

„Riscurile actuale impun măsuri concrete pentru protejarea vieților omenești, menținerea accesului liber în porturile naționale și asigurarea securității obiectivelor energetice din Zona Economică Exclusivă”, a precizat Administrația Prezidențială.

În cadrul ședinței, membrii Consiliului au evaluat măsurile adoptate până în prezent și au discutat acțiunile necesare pentru consolidarea capacităților naționale de supraveghere, prevenire și răspuns, în vederea apărării apelor teritoriale, a infrastructurii critice și a securității navigației comerciale.

Printre prioritățile strategice se numără dezvoltarea accelerată a capabilităților de supraveghere maritimă, de combatere a minelor marine și de intervenție împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național.

Eficientizarea răspunsului operațional va fi susținută prin exerciții interinstituționale desfășurate constant și prin actualizarea permanentă a planurilor de intervenție, pentru gestionarea coordonată a incidentelor complexe care pot afecta simultan navigația, obiectivele economice și mediul marin.

Totodată, membrii CSAT au analizat modalitățile de intensificare a coordonării în cadrul NATO, inclusiv pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic și identificarea unor noi măsuri de răspuns la amenințările din regiunea Mării Negre. Demersurile vor avea la bază concluziile reuniunii Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie 2026, convocată la inițiativa României.

Un alt subiect abordat a fost cooperarea cu ceilalți aliați riverani pentru operaționalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră, în cadrul Abordării Strategice a Uniunii Europene. Administrația Prezidențială a precizat că implementarea cât mai rapidă a acestui mecanism reprezintă o prioritate majoră pentru România.

De asemenea, membrii Consiliului au discutat despre valorificarea optimă a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea), al cărui rol a fost extins în 2026 pentru a include și protejarea infrastructurii critice.

La finalul ședinței, președintele Nicușor Dan și-a exprimat îngrijorarea față de cele două incidente grave de violență petrecute în școli în cursul acestei săptămâni, subliniind necesitatea unor intervenții timpurii și a unor măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de situații.