Cseke Attila: În patru luni de mandat, rata de absorbție a fondurilor PNRR la Ministerul Sănătății a crescut de la 66% la 91%

În aproximativ patru luni de mandat interimar la conducerea Ministerului Sănătății, Cseke Attila a anunțat creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene din PNRR de la 66% la 91%.
„Am preluat coordonarea acestui sector într-un moment în care rata de absorbție se afla la nivelul de 66%. Prin monitorizarea strictă a termenelor, deblocarea birocratică și o colaborare strânsă cu beneficiarii din teren, am reușit să aducem stadiul de absorbție la 91%. Este o dovadă clară că investițiile din PNRR pot fi livrate eficient atunci când există mobilizare și management riguros”, a transmis ministrul interimar, Cseke Attila.
Potrivit acestuia, rezultatul reflectă accelerarea investițiilor în infrastructura spitalicească, modernizarea ambulatoriilor, dotarea cu echipamente și digitalizarea sistemului medical din România.
În acest context, Ministerul Sănătății face un apel ferm către toți beneficiarii de proiecte — spitale, autorități locale și parteneri instituționali — să mențină ritmul crescut de lucru în aceste zile: „Este esențial ca beneficiarii să continue în mod susținut încărcarea documentelor justificative în platformele dedicate, pentru procesarea rapidă a plăților și finalizarea cu succes a proiectelor de investiții.”
La sfârșitul lunii aprilie, ministrul interimar al sănătății, Cseke Attila, anunța care erau prioritățile sale la preluarea mandatului, după ce coaliția de guvernare a suferit modificări în urma retragerii Partidului Social Democrat.