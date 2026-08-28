Cseke Attila: În patru luni de mandat, rata de absorbție a fondurilor PNRR la Ministerul Sănătății a crescut de la 66% la 91%

În aproximativ patru luni de mandat interimar la conducerea Ministerului Sănătății, Cseke Attila a anunțat creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene din PNRR de la 66% la 91%.

​„Am preluat coordonarea acestui sector într-un moment în care rata de absorbție se afla la nivelul de 66%. Prin monitorizarea strictă a termenelor, deblocarea birocratică și o colaborare strânsă cu beneficiarii din teren, am reușit să aducem stadiul de absorbție la 91%. Este o dovadă clară că investițiile din PNRR pot fi livrate eficient atunci când există mobilizare și management riguros”, a transmis ministrul interimar, Cseke Attila.

Potrivit acestuia, rezultatul reflectă accelerarea investițiilor în infrastructura spitalicească, modernizarea ambulatoriilor, dotarea cu echipamente și digitalizarea sistemului medical din România.

​În acest context, Ministerul Sănătății face un apel ferm către toți beneficiarii de proiecte — spitale, autorități locale și parteneri instituționali — să mențină ritmul crescut de lucru în aceste zile: „Este esențial ca beneficiarii să continue în mod susținut încărcarea documentelor justificative în platformele dedicate, pentru procesarea rapidă a plăților și finalizarea cu succes a proiectelor de investiții.”

La sfârșitul lunii aprilie, ministrul interimar al sănătății, Cseke Attila, anunța care erau prioritățile sale la preluarea mandatului, după ce coaliția de guvernare a suferit modificări în urma retragerii Partidului Social Democrat.