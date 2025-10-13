COMISIA EUROPEANA
Cu câteva săptămâni înainte de COP30, comisarul european pentru climă critică Beijingul că nu face suficient pentru combaterea schimbărilor climatice
Comisarul european pentru climă, zero emisii nete și creștere curată provoacă o dispută cu China cu câteva săptămâni înaintea summitului crucial al Națiunilor Unite privind încălzirea globală, deja subminat de retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris din 2015.
Unii diplomați și observatori s-au întrebat ce a sperat să obțină Wopke Hoekstra când a atacat Beijingul luna trecută pentru ceea ce a descris ca fiind un plan climatic „clar dezamăgitor” – mai ales după ce UE nu a reușit să prezinte propria strategie.
Această mișcare a stârnit temeri privind o ruptură între China și Europa în perspectiva summitului climatic COP30 al Națiunilor Unite, unde cele două blocuri vor fi forțe dominante după ce președintele american Donald Trump a declarat în ianuarie că Washingtonul nu va mai participa la proces și va ieși oficial din Acordul de la Paris.
Dar olandezul nu s-a lăsat intimidat. Promisiunea Chinei de a-și reduce poluarea climatică cu 7-10% până în 2035 merita o discuție sinceră, a declarat el într-un interviu acordat POLITICO. „Deși activez în domeniul diplomației, nu are rost să sugerez că acest lucru este aproape suficient.”
Fiecare țară trebuie să-și asume responsabilitatea pentru poluarea care afectează planeta, a spus el, adăugând că va continua să caute dialogul cu China.
„Vom continua să colaborăm cu ei, dar, în opinia mea, aceasta este o ocazie ratată de a face ceea ce este necesar și ceea ce se cuvine unui actor responsabil de această importanță și de această dimensiune.”
UE, afectată de propriile dezacorduri interne, nu a prezentat încă un obiectiv formal, așa cum este obligată să facă în conformitate cu Acordul de la Paris.
În schimb, a publicat o „declarație de intenție”, indicând că va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 66,3% până la 72,5% sub nivelurile din 1990 până în 2035.
Criticile lui Hoekstra au stârnit o reacție extraordinară din partea ministerului de externe al Chinei, care s-a plâns agenției Reuters de „standardele duble și orbirea selectivă” ale UE și a avertizat că „o astfel de retorică perturbă solidaritatea globală în abordarea schimbărilor climatice și subminează atmosfera de cooperare”.
Luni, Hoekstra, comisarul european responsabil pentru climă, se va așeza pentru prima dată față în față cu negociatorii chinezi de la izbucnirea disputei. Discuțiile din Brazilia reprezintă ultima reuniune pregătitoare înainte de începerea COP30 în orașul amazonian Belém, în noiembrie.
În timp ce Casa Albă caută toate mijloacele posibile pentru a promova combustibilii fosili și a minimiza investițiile globale în creștere în energia curată, o mare parte din restul lumii se uită spre China și UE pentru a interveni și a transmite un mesaj alternativ și unitar cu privire la renunțarea la cărbune, petrol și gaze.
Abordarea lui Hoekstra beneficiază de un anumit sprijin în capitalele europene, unde invocarea expansiunii continue a Chinei în domeniul cărbunelui este o scuză frecventă pentru a face mai puțin la nivel național. Oficialii francezi, de exemplu, au insistat asupra necesității ca această țară să-și intensifice eforturile în lupta globală împotriva schimbărilor climatice.
Obiectivul climatic al Chinei pentru 2035 a fost „absolut dezamăgitor… pot face mult mai mult”, a declarat un oficial al guvernului francez, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta chestiuni diplomatice sensibile.
Aceștia s-au angajat să continue „să preseze China să-și asume pe deplin rolul de lider în domeniul climei, pe care ar trebui să și-l asume în mod logic” înainte de COP30, deoarece este cel mai mare emitent de gaze cu efect de seră din lume, unul dintre cei mai mari emitenți din istorie și dispune de „mijloacele economice și financiare” necesare pentru a avea o „politică reală de lider în domeniul climei”.
Alții s-au întrebat dacă strategia lui Hoekstra este cea potrivită, mai ales după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, tocmai a trecut prin situația jenantă de a se prezenta la summitul ONU de la New York fără un plan oficial din partea UE.
Disensiunile dintre cele două puteri în materie de politică climatică survin într-un moment în care tensiunile comerciale ar putea fi exacerbate, în contextul în care UE intenționează să-și intensifice măsurile de apărare comercială împotriva Chinei.
Din 12 octombrie, țările din UE vor începe să introducă noul sistem de frontiere digitale al Europei – Sistemul de intrare/ieșire (EES)
Începând cu 12 octombrie, statele membre vor începe să introducă noul sistem de frontiere digitale al Europei, Sistemul de intrare/ieșire (EES), dincolo de frontierele lor externe, informează, vineri, Comisia Europeană. Cu alte cuvinte, țările din UE vor începe să înregistreze electronic datele resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale blocului pentru șederi de scurtă durată (90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). Acestea vor face acest lucru progresiv, pentru o perioadă de șase luni, până la 9 aprilie 2026.
În timpul implementării progresive, statele membre vor putea decide la ce puncte de trecere a frontierei vor începe să implementeze sistemul și când. Acest lucru le permite statelor membre să înceapă să beneficieze de noul sistem, asigurându-se, în același timp, că autoritățile de frontieră, sectorul transporturilor și călătorii se pot adapta la noile proceduri.
La sfârșitul acestei perioade, EES va fi implementat integral la toate punctele de trecere a frontierei, iar ștampilarea pașapoartelor va fi înlocuită cu înregistrări electronice în sistem. Acesta va furniza date fiabile privind trecerile frontierei, va detecta în mod sistematic persoanele care depășesc termenul legal de ședere, precum și cazurile de fraudă privind documentele și identitatea.
Odată cu utilizarea sporită a verificărilor automate la frontiere, călătoriile vor deveni mai ușoare și mai sigure pentru toți. La punctele de trecere a frontierei în care este instituit EES, datele din pașaport, datele biometrice (imaginea facială și amprentele digitale) și datele de intrare sau de ieșire ale resortisanților țărilor terțe vor fi înregistrate în EES. Acest lucru se face la prima intrare și la prima ieșire; pentru fiecare intrare și ieșire ulterioară, va fi necesară doar o verificare rapidă. Unele țări pot decide să își automatizeze în continuare procesele cu ajutorul sistemelor de self-service. Noul sistem îndeplinește cele mai înalte standarde de protecție a datelor și a vieții private, asigurând protecția și securitatea datelor cu caracter personal ale călătorilor. Ștampilarea pașapoartelor va continua pe parcursul perioadei de tranziție de șase luni.
Călătorii pot găsi informații și orientări actualizate pe site-ul oficial al EES: travel-europe.europa.eu/ees.
Comisia Europeană examinează măsurile de protecție a minorilor pe Snapchat, YouTube, Apple Store și Google Play în temeiul Actului privind serviciile digitale
Comisia Europeană a inițiat primele acțiuni de investigare în conformitate cu Orientările privind protecția minorilor în temeiul Actul privind serviciile digitale (DSA).
Comisia Europeană solicită Snapchat, YouTube, Apple și Google să furnizeze informații cu privire la sistemele lor de verificare a vârstei, precum și la modul în care împiedică minorii să acceseze produse ilegale, inclusiv droguri sau țigări electronice, sau materiale dăunătoare, cum ar fi conținutul care promovează tulburările alimentare.
„Vom face tot ce este necesar pentru a asigura bunăstarea fizică și psihică a copiilor și adolescenților online. Acest demers începe cu platformele online. Platformele au obligația de a asigura siguranța minorilor pe serviciile lor, fie prin măsuri incluse în orientările privind protecția minorilor, fie prin măsuri la fel de eficiente, alese de ele însele. Astăzi, împreună cu autoritățile naționale din statele membre, evaluăm dacă măsurile luate până în prezent de platforme protejează într-adevăr copiii”, a declarat vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, Henna Virkkunen, într-un comunicat al instituției din care face parte.
Comisia solicită Snapchat să furnizeze informații despre modul în care împiedică accesul copiilor cu vârsta sub 13 ani la serviciile sale, astfel cum este interzis de propriile condiții de utilizare ale platformei. Comisia solicită, de asemenea, Snapchat să furnizeze informații despre măsurile pe care le-a luat pentru a împiedica vânzarea de produse ilegale destinate copiilor, cum ar fi țigările electronice sau drogurile.
În ceea ce privește YouTube, pe lângă informații despre sistemul său de verificare a vârstei, Comisia solicită mai multe detalii despre sistemul său de recomandări, în urma semnalării difuzării de conținut dăunător către minori.
În ceea ce privește Apple App Store și Google Play, Comisia solicită informații cu privire la modul în care acestea gestionează riscul ca utilizatorii, inclusiv minorii, să poată descărca aplicații ilegale sau dăunătoare, inclusiv aplicații de jocuri de noroc și instrumente pentru crearea de conținut sexualizat fără consimțământ, așa-numitele „aplicații nudify”.
Comisia Europeană încearcă, de asemenea, să înțeleagă modul în care cele două magazine de aplicații aplică clasificările pe categorii de vârstă ale aplicațiilor.
Pentru a asigura aplicarea eficientă a Orientărilor privind protecția minorilor pe toate platformele, mari și mici, Comisia ia măsuri suplimentare împreună cu autoritățile naționale pentru a identifica platformele care prezintă cel mai mare risc pentru copii.
Sănătatea mintală trebuie să facă parte din modul în care pregătim tinerii pentru viitorul lor, atenționează comisarul european pentru sănătate
„Sănătatea mintală trebuie să facă parte din modul în care pregătim tinerii pentru viitorul lor, ca o responsabilitate comună a educației, sănătății și tehnologiei”, a transmis comisarul european pentru sănătate cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale.
Comisarul european subliniază că tinerii din UE se confruntă cu provocări foarte diferite de cele ale părinților lor: „Digitalizarea rapidă, conectivitatea constantă, presiunea online și expunerea la provocări globale au toate un impact profund asupra modului în care gândesc, simt și interacționează. Lumea online oferă oportunități enorme de învățare, comunicare și creativitate, dar aduce și noi riscuri care pot submina încrederea și stima de sine”, a mai adăugat acesta.
Comisia Europeană sprijină statele membre și părțile interesate să ia măsuri. Aproape 1,3 miliarde de euro din fondurile UE susțin 20 de inițiative emblematice pentru toate vârstele, cu un accent special pe copii și adolescenți.
Un nou studiu finanțat de UE și care va fi publicat astăzi de Biroul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății arată că aproape unul din trei medici și asistenți medicali prezintă simptome ale unei afecțiuni de sănătate mintală, iar unul din patru medici lucrează peste 50 de ore pe săptămână: „Presiunea crește din cauza lipsei de personal. Cei care au grijă de alții nu trebuie să fie lăsați fără ajutor.”
„UE sprijină investițiile în sănătatea mintală și în servicii de sănătate mai solide în întreaga Europă. Colaborăm cu statele membre pentru a consolida personalul din domeniul sănătății prin programul nostru EU4Health, abordând problema deficitului de personal, prevenind epuizarea profesională și îmbunătățind condițiile de muncă. O Europă rezilientă are nevoie de servicii solide de sănătate mintală. Investițiile de astăzi ne pregătesc pentru provocările de mâine”, a conchis acesta.
Dan Motreanu a co-semnat și votat în PE un amendament prin care țările UE trebuie să se asigure că produsele europene au prioritate în cadrul contractelor de achiziții publice pentru produse agroalimentare
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR
MAE salută acordul ”istoric” din Orientul Mijlociu: ”Familiile din Israel îi pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi”
Comerțul UE-Ucraina: Consiliul UE decide reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse agroalimentare
Uniunea Europeană și Statele Unite salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas: „Pacea devine posibilă pentru regiune”
Franța: Premierul Sébastien Lecornu își prezintă marți declarația de politică generală în Parlament, pe fondul presiunilor pentru suspendarea reformei pensiilor
Șefa diplomației UE efectuează o nouă vizită de lucru la Kiev: Rezistența ucrainenilor necesită sprijinul nostru deplin
Dorin Recean anunță că nu va mai fi prim-ministru în noul Guvern al R. Moldova: Am avut un mandat clar de a asigura securitatea și ordinea constituțională
Noul ambasador al Israelului la UE pledează pentru ridicarea sancțiunilor europene împotriva țării sale, în contextul armistițiului în Gaza: „Prețuim foarte mult relația noastră cu UE”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
