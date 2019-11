Cu două săptămâni înainte de alegerile generale din Marea Britanie, Partidul Conservator al premierului Boris Johnson este creditat cu o majoritate confortabilă

Raportul cu privire la ”Exodul creierelor în Uniunea Europeană”, raport prezentat de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost adoptat, ieri, în unanimitate în Comisia SEDEC a Comitetului European al Regiunilor.

Reamintim că la nivelul Uniunii Europene, primarul municipiului Cluj-Napoca, a fost desemnat raportor în cadrul Comitetului European al Regiunilor privind fenomenul de ”brain drain”.

Fenomenul ”brain drain” se află în atenția constantă a Comitetului European al Regiunilor, această problemă fiind inclusă de aleșii locali și regionali din UE și în dezbaterile de la Summitul european al regiunilor și orașelor de la București, din luna martie a acestui an.

Exodul intelectualilor, numit și drenare a inteligenței sau ”brain drain” este un fenomen tot mai resimțit în România.

Potrivit raportului publicat de Banca Mondială, aproape 40% dintre emigranții români sunt absolvenți de studii superioare.

Raportul prezentat de Emil Boc pornește de la următoarele premise fundamentale:

– Nimeni nu trebuie sa fie obligat sa isi paraseasca orasul, regiunea sau tara din motive legate de saracie sau de alte conditii economice;

– Libertatea de miscare a persoanelor in cadrul Uniunii Europene reprezinta un drept fundamental si este garantata;

– Problema exodului creierelor trebuie abordata urgent si cu solutii pragmatice. Ignorarea ei poate conduce la periclitarea proiectului european;

– Solutiile pentru diminuarea exodului creierelor depind atat de autoritatile locale/nationale din statele membre ale UE, cat si de politicile Uniunii Europene ;

– In plan local /national amintesc : investitii si locuri de munca bine platite, buna guvernare si democratie eficienta; servicii de calitate in domenii precum educatia, sanatatea, siguranta publica, mediu, cultura si altele; fructificare avantajlor competitive din fiecare oras/regiune si prezentarea acestora in plan international; mentinere si dezvoltarea legaturilor cu Diaspora;

– la nivel european este obligatorie finantarea suplimentara a politicii de coeziune si sustinerea celorlate politici strategice in vederea diminuarii decalajelor de dezvoltare dintre diversele regiuni si tari ale Uniunii Europene;

Raportul urmeaza sa fie supus dezbaterii Plenarei Comitetului European al Regiunilor din luna februarie, 2020.

Informații suplimentare despre fenomenul ”Brain Drain”:

Un sondaj Eurobarometru recent privind opinia publică în regiuni a confirmat faptul că 18% din cetățenii UE consideră imigrația drept unul dintre cele mai importante două aspecte cu care se confruntă în prezent regiunea lor.

Migrația a dat naștere unor preocupări legate de „exodul creierelor” nu doar României. Persoanele absolvente de învățământ superior reprezintă 55% din populația totală a emigranților din Bosnia și Herțegovina, peste 40% din emigranții din Armenia și Letonia și aproape 40% din populațiile de emigranți din Albania, Moldova, Macedonia de Nord, Republica Kârgâzstan, Kazahstan, România și Tadjikistan.

”Astfel de tipare permanente reprezintă mai degrabă un simptom și nu o cauză a problemei de bază”, se arată în comunicat.

„Migrația poate să contribuie la prosperitatea din regiune” a spus Asli Demirguc – Kunt, economistul – șef al Băncii Mondiale pentru regiunea Europa și Asia Centrală. „Migranții tind, în mod disproporționat, să provină din cadrul populației active și, de aceea, pot să reducă presiunile demografice prin mărirea dimensiunii forței de muncă, creșterea productivității și accelerarea creșterii economice.”