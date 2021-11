Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate, ARPIM a lansat documentul de colaborare cu decidenții politici privind reziliența sistemului de sănătate

Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate în România și de implicare în derularea de proiecte care au contribuit la creșterea accesului la medicamente și a calității vieții pacienților români, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) a lansat un document de colaborare cu factorii politici de decizie, structurat pe 4 axe majore:

Pactul pentru Inovație în Sănătate a fost lansat în cadrul unui eveniment online care a reunit voci din mediul politic, guvernamental și administrativ, dar și reprezentanți ai pacienților, alături de producătorii de medicamente inovative.

„Este cel mai bun moment să punem Sănătatea pe primul plan și să ne unim cu toții – factori de decizie, partide politice, asociații de pacienți, experți, medici si industrie – în jurul acestui Pact al Inovației în Sănătate, pentru a îmbunătăți rapid sistemul de sănătate și a răspunde așteptărilor pacienților români. Noul Guvern are o oportunitate unică de a analiza, prelua și prioritiza măsurile identificate deja în cadrul documentului de colaborare pe care îl propunem. Astfel, industria farmaceutică inovatoare, care a demonstrat o mobilizare fără precedent în timpul pandemiei de COVID-19, se poziționează ca partener în creșterea accesului pacienților români la medicamente și soluții terapeutice inovatoare”, a declarat Alina Culcea, Președinte ARPIM.

„Parteneriatele cu industria farmaceutică sunt extrem de importante pentru accesul la moleculele inovative. Accesul este posibil numai în cazul unor astfel de parteneriate. Se pot găsi și în România soluții convenabile, care să facă posibil accesul pacienților la moleculele inovative. Acest aspect îl putem discuta în liniște după ce trecem de această criză și cred ca îl putem și materializa”, a transmis ministrul desemnat pentru sănătate.” – Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății.

„Putem spune că ultimii 2 ani au făcut ca fiecare dintre noi și împreună cu dumneavoastră să vedem atât lipsurile, cât și prioritățile pentru ce va urma într-un Pact al Inovației în Sănătate. Ultimii 2 ani au fost destul de grei, ani în care am văzut necesitatea colaborării, chiar dacă uneori a fost mai puțin accesibilă, a autorităților cu industria farmaceutică, cu autoritățile centrale, cu autoritățile locale, în contextul în care vrem totuși să facem un pas important în tot ce înseamnă sănătate.

Vorbeam încă din anul în care aveam mandatul ministerial de necesitatea reformelor în sănătate. Cred că discuțiile mai aprofundate, o legislație care trebuie să răspundă necesităților actuale sunt soluțiile pe care trebuie să le găsim împreună în aceste momente. “Noul” în sănătatea românească, perceput de ceilalți vecini ai noștri ca o stare de normalitate, ar trebui să treacă peste niște bariere. Barierele pe care le-am întâlnit și eu și dumneavoastră, sunt pe două paliere: un palier al celor care avizează sau au în studiu aceste medicamente și un palier al legislației care trebuie să permită cât mai rapid pătrunderea acestor medicamente pe piața românească” – Nelu Tătaru, Președinte Comisia pentru Sănătate și Familie Camera Deputaților

„Trebuie să identificăm un parteneriat care să aibă impactul potrivit, un parteneriat care să definească rotița care lipsește și care e cea mai potrivit de prioritizat în acest moment. Dorim să creăm toate condițiile prin care să se uniformizeze accesul și standardele de servicii medicale la nivel european. Contextul actual ne forțează la o modernizare și o aliniere a legislației către standarde europene.

Dacă noi nu avem practici și legislație aliniate la practicile din celelalte state membre este clar că România nu poate să țină pasul cu accesul la medicamente pe care celelalte state îl oferă pacienților lor. Prin alinierea la standarde europene, România devine atractivă pentru tot ce înseamnă industria producătoarea, ceea ce va aduce beneficii reale pentru pacienți. Un astfel de pact și inițiativă poate să rezolve bariere și probleme importante. ” – Andrei Baciu, Secretar de stat Ministerul Sănătății

„O finanțare adecvată și eficientă pentru asistența medicală și politicile mai bune de sănătate duc la rezultate superioare de sănătate, dar duc și la îmbunătățirea indicatorilor economici și fiscali. Aș vrea să subliniez că medicamentul nu trebuie privit ca o cutiuță izolată de restul sistemului de sănătate. Medicamentele inovatoare aduc valoare pe tot lanțul sistemului de sănătate. De la reducerea efectelor adverse, la reducerea zilelor de spitalizare și a necesarului de proceduri medicale efectuate în spital”, a transmis Dr. Ioana Bianchi.

„Criza sanitară provocată de pandemie și măsurile luate de Comisia Europeană pentru a sprijini statele membre și pentru a îmbunătăți coordonarea la nivelul Uniunii, ne-au plasat ferm în direcția unei Uniuni a Sănătății. Terapiile inovatoarea nu ajung la pacienții europeni cu aceeași viteză, iar unii dintre ei pot să nu aibă acces deloc din cauza penuriei. În plus, sistemele de sănătate și pacienții întâmpină dificultăți în suportarea costurilor medicamentelor” – Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România

„Incontestabil cred că inovația stă la baza evoluției științei și practicii medicale. Haideți să recunoaștem, cercetarea medicală ne-a transformat viețile în cel mai profund mod și continuă să o facă într-un ritm din ce în ce mai alert. Dinamica în evoluție a noilor terapii personalizate, a noilor metode de diagnstic și intervenție în cazuri complexe, chiar cu sprijinul inteligenței artificiale, telemonitoring, teleconsult cred că reprezintă exemple edificatoare, chiar elaborarea și dezvoltarea atât de rapidă a unor vaccinuri eficiente împotriva SARS-CoV-2 reprezintă o dovadă în plus. Sistemul de sănătate se află sub presiunea inovației mai mult ca niciodată. Cred că cu sprijinul politic adecvat (…) putem asigura sustenabilitatea noii paradigme de îngrijiri. Pentru asta avem nevoie de un pact pentru inovaţie în sănătate care să ne permită să abordăm multiplele provocări la nivel de capitalizare a conceptelor inovative şi care poate sprijini în mod real transferul inovaţiei în practica clinică” – Diana-Loreta Păun, Consilier Prezidențial

„La ora actuală, pacientul român nu are acces cam la 40% dintre produsele inovative care se folosesc în mod curent in vestul Europei, motivele sunt multiple, dar dacă ne uităm la celelalte aspecte și mă refer inclusiv la legislația noastră, cred că am avea multe de făcut” – Laszlo Attila, Secretar Comisia pentru Sănătate Senat

Preocuparea majoră a cetățeanului român este legată de sănătate: „64,3% dintre respondenții români în cadrul Barometrului de Sănătate Publică consideră că sănătatea reprezintă cea mai acută problemă cu care se confruntă astăzi. Astfel, dacă e ceva de făcut ca să satisfaci majoritatea populației și să ai cel mai mare nivel de vizibilitate publică trebuie să o faci la nivel de sănătate. Cel mai eficient, inclusiv politic vorbind, este să se înceapă cu sănătatea. Populația la nivel de 65% se uită spre sănătate. Aste este realitatea sociologică”, a transmis Prof. Univ. Dr. Dan Dungaciu

„Inovația salvează vieți. Sunt mulți pacienți cu boli autoimune care în urmă cu 15 ani nu aveau niciun fel de opțiune de tratament, sau aveau acces doar la tratamente cu multe efecte adverse, iar acum beneficiază de toate aceste terapii inovatoare care practic le-au schimbat viața, i-au făcut să uite că suferă de o boală cronică și pot acum să facă ceea ce nici nu visau cu ani în urmă. Este clar că avem nevoie de acces la inovație, este clar că avem nevoie de mai multă educație pe partea de inovație. Noi asta facem ca asociație de pacienți, încercăm să aducem cât mai multe informații oamenilor. Pandemia a pornit pe repede înainte un sistem de educație medicală și asta este o parte bună a pandemiei, pentru că a forțat o deschidere către subiecte medicale. Îmi doresc să se găsească mecanisme care să creacă accesul la terapii inovatoare”, a transmis Rozalina Lăpădatu, Președina Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune

