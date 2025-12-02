Cu ocazia vizitei lui Zelenski la Dublin, Irlanda promite un sprijin financiar suplimentar de 125 de milioane de euro care să ajute Ucraina „să reziste atacurilor nocturne fără discernământ cu rachete și drone rusești”

Irlanda a promis un sprijin financiar suplimentar de 125 de milioane de euro pentru Ucraina, inclusiv 25 de milioane de euro pentru a ajuta la refacerea și protejarea aprovizionării fragile cu energie.

Prim-ministrul irlandez, Micheál Martin, a declarat că Irlanda dorește să-i ofere lui Volodimir Zelenski nu doar cuvinte de încurajare cu ocazia vizitei sale la Dublin, ci și asistență practică, informează The Guardian.

„Se va pune la dispoziție un sprijin militar suplimentar în valoare de 100 de milioane de euro, pentru a ajuta Ucraina să reziste atacurilor nocturne fără discernământ cu rachete și drone rusești. Irlanda va furniza, de asemenea, 25 de milioane de euro pentru aprovizionarea cu energie a Ucrainei, pentru a ajuta la contracararea atacurilor cinice și nemiloase ale Rusiei”, a declarat Martin.

Marți, cei doi lideri vor semna un acord intitulat „Foaia de parcurs 2030 privind parteneriatul dintre Ucraina și Irlanda”, care se bazează pe un acord anterior din septembrie 2024. Foaia de parcurs include cooperarea politică și în domeniul securității, precum și inițiative în domeniul reconstrucției, educației și culturii.

Vestea suplimentării sprijinului pentru Ucraina vine pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile și energetice și proximității sezonului rece.

Așa se face că Guvernul suedez a anunțat marți că va dona 1,1 miliarde de coroane suedeze (116,41 milioane de dolari, 100,3 milioane de euro) Ucrainei, potrivit Deutsche Welle.

Fondul este destinat sprijinirii civililor, în contextul în care țara se pregătește pentru iarnă.

Dincolo de sprijinul militar și non-militar, eforturile de pace continuă.

O delegație ucraineană condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, s-a întâlnit duminică cu reprezentanți de rang înalt ai SUA, în Florida, pentru a discuta despre eforturile de pace.

„Vrem ca poporul ucrainean să iasă din acest război nu doar pentru a-și reconstrui țara, ci pentru a o reconstrui într-un mod care o va face mai puternică și mai prosperă ca niciodată. Așadar, ceea ce facem aici astăzi este cuprinzător. Nu e vorba doar de termenii care pun capăt luptelor; e vorba și de termenii care vor pune bazele prosperității pe termen lung a Ucrainei. Cred că am început să punem fundația pentru asta, cu siguranță, la Geneva”, a evidențiat secretarul american al SUA, Marco Rubio, după întâlnire.

După acest dialog americano-ucrainean, emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, va avea o întâlnire la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a promova un plan de pace pentru Ucraina.

Săptămâna aceasta se anunță „crucială” pentru Ucraina, afirmă Kaja Kallas, îngrijorată că toată presiunea va fi exercitată asupra Ucrainei.

Acesta este unul dintre motivele pentru care europenii au făcut scut în jurul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„În prezent, nu există un plan finalizat cu privire la chestiunile teritoriale. Acestea pot fi finalizate doar de președintele Zelenski” a declarat Emmanuel Macron în cadrul unei conferințe de presă alături de omologul său ucrainean, desfășurată la Paris.

Președintele francez a mai spus că discuțiile privind înghețarea activelor și garanțiile de securitate se află încă „într-o fază preliminară”.

UE a întâmpinat obstacole în utilizarea a 140 de miliarde de euro din rezervele rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de reparații către Ucraina, din cauza rezistenței Belgiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat la Paris pentru a-și manifesta sprijinul, în contextul în care se confruntă cu presiuni intense din partea administrației președintelui american Donald Trump pentru a face concesii în vederea încheierii războiului.

El a declarat că planul de pace propus de SUA, care inițial includea concesii teritoriale și limitări ale dimensiunii armatei de la Kiev, s-a „îmbunătățit”.

„Procesul nu s-a încheiat, problema teritorială este cea mai dificilă”, a afirmat el. Planul inițial prevedea ca Ucraina să renunțe la unele dintre pozițiile sale defensive cheie din estul țării; Zelenski a insistat, de asemenea, că Constituția Ucrainei nu îi permite să cedeze părți din teritoriul țării Rusiei.

Zelenski a subliniat că orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate pentru a proteja Ucraina împotriva unui alt atac rus.

„Pacea trebuie să devină cu adevărat durabilă”, a spus el.