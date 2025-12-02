INTERNAȚIONAL
Cu ocazia vizitei lui Zelenski la Dublin, Irlanda promite un sprijin financiar suplimentar de 125 de milioane de euro care să ajute Ucraina „să reziste atacurilor nocturne fără discernământ cu rachete și drone rusești”
Irlanda a promis un sprijin financiar suplimentar de 125 de milioane de euro pentru Ucraina, inclusiv 25 de milioane de euro pentru a ajuta la refacerea și protejarea aprovizionării fragile cu energie.
Prim-ministrul irlandez, Micheál Martin, a declarat că Irlanda dorește să-i ofere lui Volodimir Zelenski nu doar cuvinte de încurajare cu ocazia vizitei sale la Dublin, ci și asistență practică, informează The Guardian.
„Se va pune la dispoziție un sprijin militar suplimentar în valoare de 100 de milioane de euro, pentru a ajuta Ucraina să reziste atacurilor nocturne fără discernământ cu rachete și drone rusești. Irlanda va furniza, de asemenea, 25 de milioane de euro pentru aprovizionarea cu energie a Ucrainei, pentru a ajuta la contracararea atacurilor cinice și nemiloase ale Rusiei”, a declarat Martin.
Marți, cei doi lideri vor semna un acord intitulat „Foaia de parcurs 2030 privind parteneriatul dintre Ucraina și Irlanda”, care se bazează pe un acord anterior din septembrie 2024. Foaia de parcurs include cooperarea politică și în domeniul securității, precum și inițiative în domeniul reconstrucției, educației și culturii.
Vestea suplimentării sprijinului pentru Ucraina vine pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile și energetice și proximității sezonului rece.
Așa se face că Guvernul suedez a anunțat marți că va dona 1,1 miliarde de coroane suedeze (116,41 milioane de dolari, 100,3 milioane de euro) Ucrainei, potrivit Deutsche Welle.
Fondul este destinat sprijinirii civililor, în contextul în care țara se pregătește pentru iarnă.
Dincolo de sprijinul militar și non-militar, eforturile de pace continuă.
O delegație ucraineană condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, s-a întâlnit duminică cu reprezentanți de rang înalt ai SUA, în Florida, pentru a discuta despre eforturile de pace.
„Vrem ca poporul ucrainean să iasă din acest război nu doar pentru a-și reconstrui țara, ci pentru a o reconstrui într-un mod care o va face mai puternică și mai prosperă ca niciodată. Așadar, ceea ce facem aici astăzi este cuprinzător. Nu e vorba doar de termenii care pun capăt luptelor; e vorba și de termenii care vor pune bazele prosperității pe termen lung a Ucrainei. Cred că am început să punem fundația pentru asta, cu siguranță, la Geneva”, a evidențiat secretarul american al SUA, Marco Rubio, după întâlnire.
După acest dialog americano-ucrainean, emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, va avea o întâlnire la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a promova un plan de pace pentru Ucraina.
Săptămâna aceasta se anunță „crucială” pentru Ucraina, afirmă Kaja Kallas, îngrijorată că toată presiunea va fi exercitată asupra Ucrainei.
Acesta este unul dintre motivele pentru care europenii au făcut scut în jurul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
„În prezent, nu există un plan finalizat cu privire la chestiunile teritoriale. Acestea pot fi finalizate doar de președintele Zelenski” a declarat Emmanuel Macron în cadrul unei conferințe de presă alături de omologul său ucrainean, desfășurată la Paris.
Președintele francez a mai spus că discuțiile privind înghețarea activelor și garanțiile de securitate se află încă „într-o fază preliminară”.
UE a întâmpinat obstacole în utilizarea a 140 de miliarde de euro din rezervele rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de reparații către Ucraina, din cauza rezistenței Belgiei.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat la Paris pentru a-și manifesta sprijinul, în contextul în care se confruntă cu presiuni intense din partea administrației președintelui american Donald Trump pentru a face concesii în vederea încheierii războiului.
El a declarat că planul de pace propus de SUA, care inițial includea concesii teritoriale și limitări ale dimensiunii armatei de la Kiev, s-a „îmbunătățit”.
„Procesul nu s-a încheiat, problema teritorială este cea mai dificilă”, a afirmat el. Planul inițial prevedea ca Ucraina să renunțe la unele dintre pozițiile sale defensive cheie din estul țării; Zelenski a insistat, de asemenea, că Constituția Ucrainei nu îi permite să cedeze părți din teritoriul țării Rusiei.
Zelenski a subliniat că orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate pentru a proteja Ucraina împotriva unui alt atac rus.
„Pacea trebuie să devină cu adevărat durabilă”, a spus el.
RUSIA
Rusia nu are intenția de a ataca Europa, dar este “gata” de război dacă Europa dorește, afirmă Putin, amenințând Ucraina cu tăierea accesului la Marea Neagră
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Rusia nu își dorește un război cu puterile europene, dar este pregătită să lupte dacă Europa își dorește un conflict direct cu Moscova, relatează Reuters.
Liderul de la Kremlin a acuzat puterile europene că împiedică încercările președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, prezentând propuneri despre care știau că vor fi „absolut inacceptabile” pentru Moscova, astfel încât să poată acuza apoi Rusia că nu dorește pace.
Vorbind în fața presei la un eveniment desfășurat înaintea întâlnirii de la Kremlin cu emisarul special american Steve Witkoff pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina al președintelui american Donald Trump, președintele rus le-a reproșat susținătorilor europeni ai Ucrainei că încearcă să zădărnicească eforturile americane și pun permanent obstacole procesului de pace prin formularea unor cereri despre care ei știu că sunt „absolut inacceptabile” pentru Rusia, doar pentru a o acuza apoi pe aceasta că respinge procesul de pace.
Aliații europeni ai Ucrainei „sunt vexați că au fost excluși de la negocieri, dar ei înșiși s-au exclus din negocierile de pace și, în același timp, pun obstacole președintelui Trump. Ei nu au o agendă a păcii, ei sunt de partea războiului”, a remarcat Putin, potrivit AFP, relatează și Agerpres.
„Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl dorește și începe, atunci suntem gata chiar acum. Aici nu trebuie să existe nicio îndoială”, a adăugat liderul de la Kremlin.
„Nu avem intenția de a ataca Europa. Am spus-o de o sută de ori”, a insistat președintele rus, conform căruia europenii trăiesc cu „iluzia” că ar putea aplica Rusiei o „înfrângere strategică” și i-a îndemnat „să revină la realitate, ținând cont de situația de pe teren”.
Pe de altă parte, el a acuzat Ucraina de piraterie în urma atacurilor cu drone asupra unor navelor comerciale rusești în Marea Neagră și a amenințat că Rusia își va „extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene”, adică va recurge la represalii atât împotriva navelor ucrainene, cât și a navelor din țările occidentale care ajută Kievul în efectuarea acestor atacuri.
„Dacă acestea continuă, vom lua în considerare – nu spun că o vom face, dar vom lua în considerare – măsuri de represalii împotriva navelor acelor țări care ajută Ucraina să comită aceste acte de piraterie”, a avertizat Putin.
El a amenințat de asemenea Ucraina cu tăierea completă a accesului acesteia la Marea Neagră. „Cea mai radicală soluție este tăierea accesului Ucrainei la mare, atunci pirateria va deveni imposibilă, în principiu”, crede președintele rus.
INTERNAȚIONAL
Planul de pace propus de SUA a fost revizuit din nou în urma negocierilor americano-ucrainene, spune Zelenski
Negociatorii americani și ucraineni au revizuit din nou la tratativele desfășurate duminică și luni în Florida propunerea de acord-cadru de pace menit să încheie războiul cu Rusia, document propus inițial de SUA și deja revizuit în urmă cu o săptămână după o primă serie de tratative americano-ucrainene la Geneva, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a insistat ca susținătorii europeni ai Ucrainei să fie mai implicați în acest proces, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
Discuțiile desfășurate în Florida „au avut la bază documentul de la Geneva, iar acel document a fost ajustat”, a scris Zelenski, pe X.
A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone.
Rustem Umerov and participants in the negotiations in Florida reported on the key points raised by the… pic.twitter.com/FIMDjtUfXp
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025
„Diplomații noștri lucrează activ cu toți partenerii pentru a se asigura că țările europene și alți participanți la Coaliția Voinței sunt implicați substanțial în elaborarea deciziilor”, a adăugat președintele ucrainean, referindu-se la un grup de țări, majoritatea europene, care oferă Ucrainei ajutor militar în războiul cu Rusia și sunt dispuse să-i ofere și o formă de garanție de securitate în perioada postbelică.
„Ucraina abordează toate eforturile diplomatice cu cea mai mare seriozitate, suntem angajați către obținerea unei păci reale și a unei securități garantate”, a mai spus Zelenski, adăugând că „acesta este exact nivelul de angajament care trebuie impus părții ruse”.
Zelenski a anunțat luni că problema împărțirii teritoriilor disputate între Ucraina și Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimișii Kievului le-au desfășurat cu reprezentanții SUA pentru a schița un plan de pace care să fie negociat ulterior cu Rusia, alte subiecte divergente fiind garanțiile de securitate pentru Ucraina și finanțarea reconstrucției postbelice a acesteia, chestiuni pe care dorește să le discute personal cu președintele american Donald Trump.
„Problema teritorială este cea mai dificilă”, a declarat Zelenski la Paris, într-o conferință de presă comună cu președintele francez Emmanuel Macron. Declarația a venit după ce, la Miami, delegația ucraineană condusă de fostul ministru al Apărării Rustem Umerov a purtat, duminică, negocieri bilaterale în Florida cu delegația americană condusă de secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special al președintelui Trump, Steve Witkoff, discuții pe care Rubio le-a descris drept „productive”, dar în privința cărora a avertizat că „mai este mult de lucru” până la conturarea unui acord final.
Statele Unite au formulat un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze „onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Zelenski a insistat că un acord european este esențial în problema reconstrucției, după ce planul de pace inițial al lui Trump propunea investirea parțială în acest scop a activelor rusești înghețate în Occident, SUA urmând să primească jumătate din profituri. Acesta a spus că nu consideră o asemenea abordare ca fiind „corectă” față de europeni și a cerut să fie găsită o soluție care să-i mulțumească din punct de vedere economic și pe aceștia.
Totuși, „datorită echipei noastre de negociatori, planul este acum mai bun”, a concluzionat Zelenski despre documentul la care americanii și ucrainenii au lucrat în ultimele două zile și despre care vor discuta marți la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner.
ROMÂNIA
Ziua Națională a României, sărbătorită la Mar-a-Lago: Clubul Republicanilor Români organizează evenimentul la reședința lui Donald Trump
Ziua Națională a României va fi marcată sâmbătă, 6 decembrie, la Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump, marcând astfel prima ediție a unei sărbători de acest fel găzduite la Mar-a-Lago.
Evenimentul este organizat de Clubul Republicanilor Români (Romanian Republicans GOP Club).
Romanian Republicans GOP Club este o organizație care promovează valorile Partidului Republican în rândul americanilor cu origini românești. Clubul afirmă că reprezintă o comunitate de peste un milion de româno-americani și că acționează pentru consolidarea idealurilor conservatoare, stimularea implicării civice și consolidarea rolului comunității în viața politică și socială a SUA.
Clubul a transmis că începutul lunii decembrie reprezintă „un moment de mândrie pentru români”, în care comunitatea se reunește pentru a-și onora tradițiile și identitatea națională.
„Clubul Românilor Republicani GOP este onorat să anunțe, pentru prima dată, un eveniment special pe 6 decembrie dedicat celebrării Zilei Naționale a României. În fiecare an, începutul lunii decembrie marchează un moment de mândrie pentru români, pe măsură ce ne unim pentru a sărbători ziua noastră națională”, au transmis reprezentanții organizației, subliniind că își doresc ca această ediție să fie una „cu adevărat memorabilă”.
Potrivit clubului, găzduirea evenimentului la Mar-a-Lago reprezintă o onoare deosebită pentru întreaga comunitate româno-americană. „Suntem profund onorați să ne reunim la reședința președintelui Donald J. Trump, la Mar-a-Lago, pentru a marca o ocazie cu semnificație nu doar pentru comunitatea româno-americană, ci și pentru prietenii și partenerii noștri”, au afirmat organizatorii.
Aceștia au descris rolul președintelui Trump ca fiind esențial pentru politica americană și pentru solidificarea relațiilor internaționale.
„Președintele Donald Trump este un lider puternic și vizionar, care a reușit să unească națiunea, să stimuleze creșterea și să încurajeze aliații Americii să investească în propria securitate — garantând astfel un viitor mai sigur și mai prosper”, au subliniat reprezentanții GOP Club, arătându-și recunoștința pentru posibilitatea de a sărbători într-o „reședință magnifică”.
În mesajul lor, organizatorii au mulțumit fostului președinte pentru contribuțiile sale. „Îi mulțumim președintelui Donald J. Trump pentru realizările remarcabile și dedicarea neobosită față de avansarea mișcării Make America Great Again. Dumnezeu să binecuvânteze America! Dumnezeu să binecuvânteze România!”, au afirmat aceștia.
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu o delegație a OMV Petrom despre evoluția proiectului Neptun Deep. Compania a confirmat că își menține angajamentul de a contribui la stabilitatea aprovizionării cu energie
Fosta șefă a diplomației UE, reținută în cadrul unei anchete a Parchetului European privind suspiciuni de fraudă în formarea diplomaților
Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament pentru proiectul pensiilor speciale ale magistraților: Respectăm condițiile pentru a încasa fondurile UE reținute
Ilie Bolojan: Apartenența la Occident, în ADN-ul națiunii române. În inima statului național unitar român stă vocația noastră occidentală și europeană
EIGE: UE, la cel puțin 50 de ani distanță pentru a închide decalajul de gen. România, situată sub media europeană, recuperează lent decalajele
