U.E.
Cu privirea la “amenințările tot mai acute”, Macron relansează serviciul militar voluntar pentru tineri: Avem nevoie de mobilizarea națiunii pentru a se apăra
Franța ar putea mobiliza tineri cu competențe utile în caz de război, a declarat joi președintele francez Emmanuel Macron, anunțând că țara va institui un serviciu militar voluntar care va începe vara viitoare și care va ajuta Franța să răspundă la „amenințările tot mai acute” de pe scena internațională.
„În cazul unei crize majore, parlamentul poate decide să apeleze nu doar la voluntari, ci și la cei ale căror competențe au fost identificate în timpul zilei de recrutare; în acest caz, serviciul național ar deveni obligatoriu”, a spus Macron la baza militară Varces din Alpii Francezi, potrivit Politico Europe și Reuters.
„Dar în afara acestui caz excepțional, acest serviciu național este un serviciu al voluntarilor care sunt apoi selectați pentru a răspunde nevoilor forțelor noastre armate”, a adăugat el.
EN DIRECT | Discours du Président @EmmanuelMacron sur le Service national. https://t.co/bZwOpO1zbO
— Élysée (@Elysee) November 27, 2025
„Franța nu poate rămâne pasivă”, a declarat Macron în timpul discursului susținut Brigada 27 Infanterie Montană din Varces, în Alpii francezi.
El a afirmat că planul a fost „inspirat de practicile partenerilor noștri europeni… într-un moment în care toți aliații noștri europeni avansează ca răspuns la o amenințare care ne afectează pe toți”.
Macron a spus că programul voluntar va fi deschis tinerilor de 18 și 19 ani, care vor fi remunerați, și va dura 10 luni. Acesta va costa 2 miliarde de euro (2,32 miliarde de dolari), sumă pe care el a numit-o „un efort semnificativ și necesar”.
Programul prevede angajarea a 3.000 de persoane în 2026, care vor servi numai pe teritoriul francez, numărul acestora urmând să crească la 10.000 până în 2030.
De când Rusia a lansat invazia la scară largă în Ucraina, mai multe țări europene au reintrodus serviciul militar voluntar — iar în cazul Letoniei și Croației, obligatoriu.
Există temeri că Rusia ar putea fi pregătită să atace NATO chiar din 2028, astfel că suplimentarea forțelor armate, confruntate cu deficit de personal, cu militari instruiți a devenit o prioritate-cheie pentru mulți aliați.
Noul program voluntar al Franței, aflat de mult timp în pregătire, va fi deschis în principal tinerilor de 18 și 19 ani. Va fi unul selectiv — alegând doar cei mai buni candidați — inspirat de țările nordice, inclusiv Norvegia, a spus Macron. Obiectivul este de a înscrie 3.000 de persoane vara viitoare, 10.000 în 2030 și 50.000 în 2035.
Programul de instruire, care va dura 10 luni, va fi gestionat în întregime de Ministerul Forțelor Armate. Procesul de selecție începe în ianuarie, iar armata îi va alege pe cei mai motivați candidați care îndeplinesc cerințele. Voluntarii vor primi o uniformă, echipament militar și o compensație financiară — deși Macron nu a precizat cât vor fi plătiți.
Voluntarii vor servi doar pe teritoriul francez, a subliniat președintele, răspunzând îngrijorărilor că tinerii care participă la program ar putea fi trimiși pe flancul estic al NATO sau în Ucraina.
Macron a respins ideea reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru toți — o propunere avansată de unele partide politice, inclusiv Adunarea Națională de extremă dreapta. Recrutarea unei întregi generații nu corespunde „nevoilor forțelor noastre armate sau amenințărilor cu care ne confruntăm”, a spus el.
Un oficial de la Élysée a recunoscut la începutul acestei săptămâni că Franța pur și simplu nu și-ar permite acest lucru.
„Nu putem reveni la vremurile conscripției, dar avem nevoie de mobilizare: mobilizarea națiunii pentru a se apăra, nu împotriva unui anumit inamic, ci pentru a fi pregătită și respectată”, a spus Macron.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European cere UE să dea dovadă de leadership pentru obținerea păcii în Ucraina și critică „ambivalența politică” a Washingtonului
Parlamentul European a solicitat Uniunii Europene să își asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea europeană și să se angajeze în mod activ în inițiativele pentru obținerea păcii în Ucraina.
În urma inițiativelor recente ale administrației SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, plenul a adoptat o rezoluție cu 401 voturi pentru, 70 împotrivă și 90 abțineri, îndemnând UE și statele sale membre să dea dovadă de leadership în acest moment geopolitic crucial și să continue să colaboreze cu Washingtonul și cu alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune pentru a se asigura că negocierile pentru o pace justă și durabilă respectă principiile dreptului internațional.
Potrivit comunicatului oficial, eurodeputații consideră că orice pace durabilă trebuie să fie precedată de o încetare efectivă a focului și susținută de garanții solide de securitate ale UE și SUA pentru Kiev – echivalente cu cele prevăzute de articolul 5 din Tratatul NATO și de articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană – pentru a preveni, a descuraja și a contracara imediat orice nouă agresiune.
Deputații afirmă, de asemenea, că niciun teritoriu ucrainean ocupat temporar nu va fi recunoscut din punct de vedere juridic de UE și de statele sale membre ca teritoriu rus. Subliniind necesitatea implicării europene în orice negocieri de pace, întrucât rezultatul războiului din Ucraina va avea un impact profund asupra întregii ordini europene în materie de securitate, aceștia reiterează faptul că „nicio decizie despre Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina și nicio decizie despre Europa nu ar trebui luată fără Europa”.
Ambivalența Washingtonului față de Ucraina este în detrimentul unei păci durabile
Textul ia act de eforturile administrației SUA de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, consideră că ambivalența politică a Washingtonului față de Kiev este în detrimentul obiectivului de realizare a unei păci durabile. Deputații subliniază, de asemenea, că orice acord de pace nu trebuie să limiteze capacitățile Ucrainei de a-și apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială. Aceștia reiterează faptul că Ucraina are libertatea de a-și alege alianțele politice și de securitate fără ca Rusia să aibă drept de veto.
Deputații solicită un „împrumut pentru reparații” pentru Ucraina bazat pe activele rusești înghețate
Rezoluția subliniază, de asemenea, că orice acord de pace trebuie să oblige Rusia să despăgubească pe deplin Ucraina pentru toate prejudiciile și daunele materiale și nemateriale pe care le-a provocat Ucrainei. Deputații solicită UE și statelor sale membre să adopte și să pună în aplicare, fără întârziere, un „împrumut pentru reparații” solid din punct de vedere juridic și financiar pentru Ucraina, bazat pe activele rusești înghețate.
Aceștia clarifică faptul că soarta acestor active și condițiile în care ele sunt investite nu pot fi negociate fără UE. Parlamentul insistă, de asemenea, ca nicio sancțiune a UE să nu fie ridicată înainte de punerea în aplicare a unui acord de pace bazat pe negocieri. În cazul în care Rusia refuză să participe la negocieri serioase de pace, deputații solicită UE să impună sancțiuni suplimentare substanțiale.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Drepturile persoanelor cu dizabilități trebuie integrate în toate politicile UE, cere Parlamentul European, prezentând o serie de propuneri
Parlamentul a adoptat prioritățile sale pentru strategia UE privind drepturile persoanelor cu dizabilități după 2024.
Raportul, adoptat cu 409 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 109 abțineri, solicită o strategie actualizată ambițioasă și eficientă pentru perioada 2025-2030, care să includă măsuri concrete, precum și instrumente juridice, arată un comunicat al Parlamentului European.
Cetățenii UE cu dizabilități se confruntă în continuare cu prea multe obstacole în ceea ce privește accesul la locuri de muncă, protecție socială, educație, asistență medicală, locuințe și servicii digitale, afirmă eurodeputații.
Garanția privind ocuparea forței de muncă și competențele și definiția la nivelul UE a „dizabilității”
Pentru a îmbunătăți situația ocupării forței de muncă a persoanelor cu dizabilități și pentru a crește rata de ocupare a acestora, eurodeputații propun o garanție privind ocuparea forței de muncă și competențele, finanțată de UE, precum și măsuri pentru îmbunătățirea accesului la formare și educație.
Raportul invită, de asemenea, Comisia să propună o definiție la nivelul UE a „”dizabilității” pentru a se asigura că toți cetățenii UE cu dizabilități se bucură de drepturi egale. În cazul în care autoritățile publice și private nu respectă obligațiile UE în materie de accesibilitate, ar trebui să existe sancțiuni și penalități clare, potrivit eurodeputaților.
Accentul pe femeile și fetele cu dizabilități
Raportul acordă o atenție specială situației femeilor și fetelor cu dizabilități, subliniind necesitatea de a combate discriminarea de care se lovesc și de a le îmbunătăți accesul la asistență medicală, participare și protecție.
De asemenea, raportul solicită o mai bună accesibilitate în domeniul sportului, transporturilor, produselor și tehnologiilor digitale.
În final, eurodeputații salută platformele și legislația existente, precum AccessibleEU, Actul european privind accesibilitatea și Directiva privind accesibilitatea web, dar subliniază necesitatea consolidării și punerii în aplicare a acestor instrumente.
În martie 2021, Comisia Europeană a adoptat o strategie pentru perioada 2021-2030 privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care include AccessibleEU, cardul european pentru persoane cu dizabilități și platforma pentru dizabilități. Strategia cuprinde programe și inițiative lansate înainte de 2024. Prin raportul adoptat astăzi, Parlamentul European propune noi inițiative pentru a doua jumătate a deceniului.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European și-a adoptat poziția cu privire la noile norme menite să sporească transparența activităților de lobby din țări terțe
Parlamentul European și-a adoptat joi poziția pentru negocierile cu statele membre ale UE cu privire la noi norme menite să sporească transparența activităților de reprezentare a intereselor desfășurate în numele țărilor terțe în țări din Uniunea Europeană, cu 392 voturi pentru, 88 împotrivă și 133 abțineri.
Eurodeputații au consolidat propunerea inițială a Comisiei prin clarificarea definițiilor și introducerea de garanții pentru a se asigura că activitățile legitime care pot contribui în mod pozitiv la dezbaterea publică nu sunt stigmatizate.
Potrivit comunicatului oficial, noile norme vizează sporirea transparenței și responsabilității democratice în reprezentarea intereselor desfășurate în numele țărilor terțe fără a restricționa implicarea civică legitimă.
Tipul de activități vizate
Directiva reglementează activitățile de reprezentare a intereselor desfășurate în schimbul unei remunerații (sau al altor tipuri de plată) care urmăresc să influențeze politicile, legislația sau procesul decizional în UE. Acestea includ organizarea sau participarea la reuniuni și conferințe, prezentarea de contribuții la consultări sau audieri, desfășurarea de campanii de comunicare (inclusiv prin intermediul influencerilor de pe platformele de comunicare socială), elaborarea de documente de politică și de poziție, propunerea de proiecte de amendamente și efectuarea de sondaje.
Sunt excluse activitățile precum funcțiile oficiale guvernamentale sau diplomatice, serviciile mass-media, consultanța juridică și cercetarea academică. Eurodeputații doresc să protejeze activitățile organizațiilor societății civile; finanțarea din granturi provenite din țări terțe care nu au legătură cu activitățile de lobby nu ar fi considerată remunerație.
Supraveghere democratică
Pentru a consolida transparența și responsabilitatea democratică, directiva ar impune autorităților naționale independente să mențină registre obligatorii, care ar fi interconectate prin intermediul unui portal centralizat al UE. După înregistrare, entităților li s-ar emite un număr european unic de reprezentare a intereselor (EIRN), valabil pe întreg teritoriul UE. Deputații subliniază că datele ar trebui prezentate într-un mod factual și neutru, în timp ce simpla înregistrare nu ar trebui să creeze un climat de neîncredere.
Protecția împotriva stigmatizării
Deputații doresc, de asemenea, să se asigure că, spre deosebire de anumite legi privind „agenții străini” din unele țări, directiva nu poate fi utilizată pentru a eticheta sau a sancționa entități, inclusiv organizații ale societății civile, sau pentru a restricționa implicarea civică. De asemenea, aceasta nu ar trebui să fie utilizată pentru a interzice activități sau pentru a solicita divulgarea finanțării din țări terțe care nu are legătură cu eforturile de reprezentare a intereselor.
„Transparența nu este o chestiune ideologică, ci o condiție de bază pentru încrederea democratică. În temeiul acestei directive, orice persoană care dorește să influențeze deciziile în țările UE în numele unui guvern străin va trebui să se înregistreze și să fie vizibilă. Directiva stabilește norme clare și uniforme în întreaga Europă, fără a eticheta sau a împovăra organizațiile legitime”, a declarat raportoarea Adina Vălean (PPE).
Parlamentul European este acum pregătit să înceapă negocierile cu statele membre, odată ce Consiliul își adoptă propriul mandat.
Activitățile de reprezentare a intereselor, cunoscute sub denumirea de activități de lobby, sunt tratate în mod diferit de statele membre. În prezent, doar 16 state membre au luat măsuri în vederea reglementării activităților de reprezentare a intereselor generale. Acest lucru creează obstacole pe piață și o concurență inegală, și poate împinge reprezentarea intereselor către state mai puțin reglementate pentru a se sustrage unor norme mai stricte. Când proiectul de directivă a fost prezentat inițial de Comisie în 2023, un sondaj a arătat că 81% dintre europeni considerau că interferența străină în sistemele democratice este o problemă gravă care trebuie abordată.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Cu privirea la “amenințările tot mai acute”, Macron relansează serviciul militar voluntar pentru tineri: Avem nevoie de mobilizarea națiunii pentru a se apăra
Parlamentul European cere UE să dea dovadă de leadership pentru obținerea păcii în Ucraina și critică „ambivalența politică” a Washingtonului
PPC blue România își extinde infrastructura de stații de încărcare și preia rețeaua Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare pentru vehicule electrice
Ministrul Daniel David consideră că integrarea educației și cercetării în Strategia Națională de Apărare a Țării este „fundamentală”
Drepturile persoanelor cu dizabilități trebuie integrate în toate politicile UE, cere Parlamentul European, prezentând o serie de propuneri
Parlamentul European și-a adoptat poziția cu privire la noile norme menite să sporească transparența activităților de lobby din țări terțe
Comisia Europeană lansează garanția de competențe pentru a sprijini lucrătorii aflați în tranziție să dobândească noi competențe pentru sectoarele strategice
Comisia Europeană prezintă noua strategie privind bioeconomia pentru a stimula creșterea ecologică, competitivitatea și reziliența în întreaga Europă
Franța „reafirmă sprijinul față de România și R. Moldova” după incursiuni „inacceptabile” ale unor drone în spațiile aeriene ale celor două țări
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a discutat cu Stéphane Séjourné despre capacitatea României de a „contribui direct la noul model industrial european”: Trebuie să fim parte din deciziile europene importante
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Trending
- EVENIMENTE1 week ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 day ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- U.E.1 week ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- U.E.6 days ago
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
- INTERNAȚIONAL6 days ago
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8