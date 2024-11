Cu revenirea lui Donald Trump în umbra lor, liderii UE au adoptat Declarația de la Budapesta a unui nou pact european pentru competitivitate pentru a asigura suveranitatea, securitatea, reziliența și influența globală a UE

Reformele economice în UE au devenit “încă şi mai urgente” după alegerea lui Donald Trump preşedinte al SUA, a avertizat vineri Mario Draghi, fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE) și fost premier italian, venit la Budapesta pentru a le prezenta liderilor europeni propunerile sale la un summit european informal ce are pe agendă problema competitivităţii economiei europene. Summitul s-a încheiat cu adoptarea unei declarații politice privind un nou pact pentru competitivitate care evocă ca linii de acțiune descătușarea întregului potențial al pieței unice, finalizarea uniunii piețelor de capital, revigorarea și decarbonizarea industrială, simplificarea cadrului european de reglementare, întărirea capacității de apărare prin consolidarea industriei, atingerea țintei de 3% din PIB pentru investiții în inovare, cercetare și dezvoltare, atingerea suveranității energetice și a neutralității climatice, edificarea unei economii circulare, întărirea capacităților tehnologice, valorificarea talentelor europene și investițiile în competențe, realizarea unei politici ambițioase comerciale și sprijinirea unui sector agricol competitiv și sustenabil.

Înaintea reuniunii informale a Consiliului European, fostul prim-ministru italian a declarat că “sentimentul de urgență a fost mai mare decât acum o săptămână”, înainte ca Donald Trump să câștige alegerile prezidențiale din SUA. “Unele dintre sugestii … erau urgente chiar și înainte, deoarece economia europeană stagna; ele sunt și mai urgente astăzi”, a spus Draghi pentru Politico Europe.

Liderii UE s-au reunit într-un summit informal la Budapesta pentru a discuta despre raportul lui Draghi publicat în septembrie, care recomandă acoperirea urgentă a unui deficit de investiții de 800 de miliarde de euro pe an, dar și raportul întocmit de un alt fost prim-ministru italian Enrico Letta privind valorificarea pieței unice. Summitul s-a încheiat cu o conferință de presă a președintelui Consiliului European, Charles Michel, aflat la ultimul său summit în această capacitate, a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a gazdei reuniunii, premierul maghiar Viktor Orban, a cărui țară asigură președinția semestrială a Consiliului UE.

