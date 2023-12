Cu Zelenski alături de el în Biroul Oval, Biden face apel la Congresul SUA să aprobe sprijinul militar pentru Ucraina: Încetarea ajutorului nostru ar fi un “cadou de Crăciun” pentru Putin

Încetarea ajutorului american pentru Ucraina ar fi un “cadou de Crăciun” pentru Vladimir Putin, a avertizat marţi preşedintele SUA Joe Biden alături de omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care l-a primit la Casa Albă.

“Congresul trebuie să aprobe finanțarea suplimentară pentru Ucraina înainte de vacanța de sărbători – înainte de a-i oferi lui Putin cel mai mare cadou de Crăciun. Și astfel – pentru că am văzut ce se întâmplă atunci când dictatorii nu plătesc prețul pentru daunele, moartea și distrugerile pe care le provoacă, și continuă să continue atunci când nu se plătește niciun preț”, a spus Biden, conform transcrierii declarațiilor sale susținute în Biroul Oval, alături de Zelenski.

El a subliniat că amenințările la adresa Americii, a Europei și a lumii vor continua să crească dacă nu acționăm. “Iar eu intenționez să acționăm”, a precizat el.

De asemenea, liderul de la Casa Albă l-a asigurat pe omologul ucrainean că “vom fi alături de dumneavoastră”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns luni la Washington, unde speră să obţină deblocarea unei asistenţe financiare esenţiale, dar extrem de dezbătute în Congresul american, pentru ţara sa, aflată în război cu Rusia.

În timpul întâlnirii cu Biden, Zelenski a insistat că “este foarte important ca, până la sfârșitul acestui an, să putem trimite agresorului un semnal puternic al unității noastre, a Ucrainei, a Americii, a Europei și a întregii lumi libere”, iar ulterior a avut o întrevedere și cu vicepreședinta Kamala Harris.

