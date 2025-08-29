„Cultura moldovenească este cultură europeană”: R. Moldova va semna acordul de asociere la programul Europa Creativă, un „pas semnificativ” în procesul de aderare la UE

Premierul polonez Donald Tusk a demonstrat din nou, miercuri seară, la Chișinău, abilitățile sale lingvistice, rostind un nou discurs în limba română la festivitățile din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, acolo unde liderii Franței, Germaniei și Poloniei s-au alăturat președintei Maia Sandu și cetățenilor moldoveni în celebrarea Zilei Independenței Republicii Moldova, proclamată pe 27 august 1991 în același loc.

„Polonia a cunoscut ocupația și dictatura și noi am plătit un preț greu pentru libertatea noastră. Dar am învățat, într-adevăr, atunci când un popor este unit și curajos nici un imperiu nu-i poate înfrânge. Voi, moldoveni, ați arătat deja că aveți această putere”, a spus Tusk, amintind de momentele cruciale din istoria recentă a Republicii Moldova.

El a evidențiat solidaritatea demonstrată de cetățeni în ultimii ani.

„Trei decenii în urmă v-ați ridicat pentru libertate, pentru limba română. Trei ani în urmă ați deschis casele voastre refugiaților Ucrainei. Anul trecut ați apărat prin vot calea europeană. Ați arătat lumii că Moldova trăiește după valorile noastre comune, valorile europene – libertate, democrație, solidaritate”, a adăugat Tusk, în limba română, trezind amintirea primului discurs pe care l-a susținut în limba română, în 2019, la București, la ceremonia de lansare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Mesajul său a fost unul de încurajare pentru viitor.

„Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. Europa este un proiect de pace, iar Moldova este parte din acest proiect. Aveți un drum clar în față iar noi, polonezii, vă vom fi alături pentru ca fiecare moldovean să trăiască în siguranță, în prosperitate și cu demnitatea pe care o merită”, a mai spus premierul polonez, care s-a adresat moldovenilor după cancelarul german Friedrich Merz și înaintea președintelui francez Emmanuel Macron, care a vorbit la rândul său în limba română.

În încheiere, Donald Tusk a subliniat că sprijinul pentru liderii de la Chișinău este esențial, îndeosebi pentru președinta Maia Sandu.

„Astăzi vă spun ca un bun prieten al Republicii Moldova: ceea ce ați obținut este un rezultat impresionant al curajului și al muncii voastre. Apărați-l cu aceeași hotărâre și sprijinind-o pe lidera voastră, care este și lidera tuturor europenilor liberi”, a conchis Tusk.

Citiți și Scut european la Chișinău în fața Rusiei: “Ușa spre UE este deschisă”, făgăduiesc liderii Franței, Germaniei și Poloniei, lângă Maia Sandu de Ziua Independenței

Ușa către aderarea la Uniunea Europeană este deschisă pentru Republica Moldova, deoarece o Europă mai puternică cu Moldova ca stat membru este în interesul vital al Uniunii Europene, au afirmat miercuri, la Chișinău, liderii Franței, Germaniei și Poloniei, într-un veritabil desant politic european cu o lună înainte de alegerile parlamentare din această țară.

Republica Moldova a marcat miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, a avut loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.

Pentru a reafirma sprijinul european, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk au sosit la Chișinău și au participat la evenimentele oficiale alături de președinta Maia Sandu.

Citiți și Independența nu este garantată, ci depinde de alegerile noastre, spune Maia Sandu, avându-i alături pe Macron, Tusk și Merz: “Alternativa la Europa nu există. Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”

Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.

“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.

Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.