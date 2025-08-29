REPUBLICA MOLDOVA
„Cultura moldovenească este cultură europeană”: R. Moldova va semna acordul de asociere la programul Europa Creativă, un „pas semnificativ” în procesul de aderare la UE
Comisarul pentru echitate intergenerațională, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef, va semna, marți, 2 septembrie, la Chișinău, acordul de asociere între UE și Moldova privind participarea acestei țări la programul Europa Creativă. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și organizațiile culturale din Moldova vor avea acces la acțiunile programului Europa Creativă în cadrul componentei „Cultură”, informează Comisia Europeană.
Înainte de semnare, pe 1 septembrie, comisarul Micallef se va întâlni cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
Aderarea Moldovei la Europa creativă reprezintă un impuls semnificativ în procesul de aderare a țării la UE. Acest pas reafirmă sprijinul neclintit al UE pentru cultura și sectorul cultural din Moldova. Europa creativă va oferi oportunități concrete pentru artiștii moldoveni, industriile culturale și creative și proiectele de restaurare a patrimoniului din țară. Orașele moldovenești vor putea, de asemenea, să concureze pentru titlul de Capitală europeană a culturii pentru țările din afara UE.
„Acest acord plasează poporul moldovean în mijlocul drumului către aderarea la UE. El transmite un semnal puternic: cultura moldovenească este cultură europeană. A recunoaște acest lucru înseamnă a afirma că Europa este mai puternică datorită diversității sale și că cultura, tradițiile și creativitatea Moldovei se află chiar în centrul patrimoniului nostru comun”, a declarat comisarul Glenn Micallef.
Accesul Moldovei la componenta „Cultură” a programului Europa Creativă va sprijini sectoarele cultural și creativ, aducând noi oportunități de finanțare, rețele mai extinse și un public mai larg pentru talentele moldovenești din întreaga UE.
Următorul pas va fi desemnarea unui birou Europa Creativă, care va servi la amplificarea oportunităților în rândul organizațiilor locale.
După semnarea acordului, comisarul Micallef va vizita Mănăstirea Orhei Vechi. De asemenea, va purta un dialog cu tinerii moldoveni pe tema implicării sociale a tinerilor și a programelor UE și se va întâlni cu reprezentanți ai industriilor culturale și artiști din Moldova.
REPUBLICA MOLDOVA
Canada impune noi sancțiuni împotriva unor persoane și instituții care au fost implicate în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în R. Moldova
Canada a extins joi sancțiunile împotriva a 16 cetățeni moldoveni și a două instituții care au legătură cu Rusia, ca urmare a rolului pe care l-au jucat în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în Republica Moldova.
„Canada condamnă cu fermitate orice încercare de a influența, interfera, corupe sau discredita guverne legitime și democratice. Astăzi, ne reafirmăm sprijinul pentru guvernul ales democratic al Moldovei și pentru eforturile sale de a implementa reforme democratice, de a contracara interferența malignă a Rusiei și de a-și recâștiga suveranitatea deplină în cadrul granițelor sale recunoscute internațional”, a subliniat Anita Anand, ministrul canadian de Externe, într-un comunicat.
Minister Anand announces additional sanctions in response to Russia’s malign interference activities in Moldova
To read the full news release: https://t.co/K6uSQdd4Cg
— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) August 28, 2025
MAE canadian subliniază că aceste persoane, care au participat activ la eforturile coordonate menite să destabilizeze guvernul ales democratic în Republica Moldova, sunt asociate cu politicianul și omul de afaceri Ilan Șor, care a fost sancționat de Canada și care a fugit din Republica Moldova în 2019.
Printre aceste persoane se numără oficiali și asociați ai partidului politic al lui Șor, Partidul Șor, care a fost sancționat de Canada în iunie 2023, precum și foști oficiali din Moldova și oficiali ai Unității Teritoriale Autonome Gagauzia, o regiune din Republica Moldova a cărei administrație actuală are legături puternice cu Rusia.
Lista persoanelor sancționate include, de asemenea, reprezentanți ai mass-media pro-ruse din Republica Moldova implicați în diseminarea dezinformării, precum și alți participanți la operațiunile maligne ale Rusiei în străinătate.
Canada impune, de asemenea, sancțiuni împotriva blocului politic condus de Shor, Victory/Pobeda, care a fost lansat în Rusia ca succesor al Partidului Șor, precum și împotriva unui grup paramilitar susținut de Șor și a liderului acestuia, care au fost implicați în organizarea unei serii de proteste antiguvernamentale în Republica Moldova în 2023.
Aceste măsuri sunt anunțate în contextul în care actorii politici și organizațiile aflate sub influența lui Șor își intensifică eforturile de a interveni în următoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025.
Fiind republică parlamentară, acestea sunt cruciale pentru parcursul european al țării.
Acesta este motivul pentru care președintele francez Emmanuel Macron, premierul polonez Donald Tusk și cancelarul german Friedrich Merz au călătorit la Chișinău de Ziua Independenței Republicii Moldova, pentru a-și arăta sprijinul pentru eforturile depuse de această țară care se confruntă cu acțiuni complexe din partea Rusiei care urmăresc o deturneze de la aderarea la UE.
MAREA BRITANIE
Șeful diplomației britanice asigură că Londra va apăra Republica Moldova de “amenințarea interferenței” ruse
Ministrul de externe britanic, David Lammy, a declarat miercuri că Regatul Unit va apăra întotdeauna Republica Moldova de “amenințarea interferenței” ruse, într-un mesaj menit să marcheze sărbătorirea Zilei Independenței acestei țări față de Uniunea Sovietică în 1991.
“Poporul Moldovei a făcut o alegere clară în favoarea libertății, democrației și independenței. Îi vom sprijini întotdeauna și îi vom apăra de amenințarea interferenței, corupției și sabotajului”, a scris șeful diplomației britanice, într-o postare pe platforma X.
The people of Moldova made a clear choice in favour of freedom, democracy, and independence.
We will always support and defend them from the threat of interference, corruption, and sabotage. https://t.co/iJyJhYM1AL
— David Lammy (@DavidLammy) August 27, 2025
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk s-au deplasat miercuri la Chișinău pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării. Într-un veritabil desant politic european și într-un scut de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale.
Ministerul de Externe britanic a marcat printr-un mesaj cea de-a 34-a aniversare a Declarației de Independență a Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică, adoptată la 27 august 1991, definind ‘ara situată în Europa de Est, între România și Ucraina, drept “partener” al Regatului Unit în multe domenii, “inclusiv în lupta împotriva agresiunii, interferenței și amenințărilor rusești”.
“Regatul Unit este mândru să sprijine Moldova ca o națiune puternică, suverană și europeană”, a adăugat ministerul, încheind mesajul cu urarea de “La mulți ani, Moldova!” în limba română și ilustrând-o cu stema Republicii Moldova.
Today we are celebrating Moldova’s Independence Day.
As partners on so many issues, including tackling Russian aggression, interference and threats, the UK is proud to support Moldova as a strong, sovereign and European nation.
La mulți ani, Moldova! 🇲🇩 pic.twitter.com/pKSjl1aGHJ
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) August 27, 2025
Citiți și Scut european la Chișinău în fața Rusiei: “Ușa spre UE este deschisă”, făgăduiesc liderii Franței, Germaniei și Poloniei, lângă Maia Sandu de Ziua Independenței
Ușa către aderarea la Uniunea Europeană este deschisă pentru Republica Moldova, deoarece o Europă mai puternică cu Moldova ca stat membru este în interesul vital al Uniunii Europene, au afirmat miercuri, la Chișinău, liderii Franței, Germaniei și Poloniei, într-un veritabil desant politic european cu o lună înainte de alegerile parlamentare din această țară.
Republica Moldova a marcat miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, a avut loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.
Citiți și Independența nu este garantată, ci depinde de alegerile noastre, spune Maia Sandu, avându-i alături pe Macron, Tusk și Merz: “Alternativa la Europa nu există. Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”
Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.
“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
REPUBLICA MOLDOVA
Într-un discurs în română la Chișinău, Tusk îi elogiază pe cetățeni că au “apărat prin vot calea europeană” și o descrie pe Maia Sandu “lidera europenilor liberi”
Premierul polonez Donald Tusk a demonstrat din nou, miercuri seară, la Chișinău, abilitățile sale lingvistice, rostind un nou discurs în limba română la festivitățile din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, acolo unde liderii Franței, Germaniei și Poloniei s-au alăturat președintei Maia Sandu și cetățenilor moldoveni în celebrarea Zilei Independenței Republicii Moldova, proclamată pe 27 august 1991 în același loc.
„Polonia a cunoscut ocupația și dictatura și noi am plătit un preț greu pentru libertatea noastră. Dar am învățat, într-adevăr, atunci când un popor este unit și curajos nici un imperiu nu-i poate înfrânge. Voi, moldoveni, ați arătat deja că aveți această putere”, a spus Tusk, amintind de momentele cruciale din istoria recentă a Republicii Moldova.
El a evidențiat solidaritatea demonstrată de cetățeni în ultimii ani.
„Trei decenii în urmă v-ați ridicat pentru libertate, pentru limba română. Trei ani în urmă ați deschis casele voastre refugiaților Ucrainei. Anul trecut ați apărat prin vot calea europeană. Ați arătat lumii că Moldova trăiește după valorile noastre comune, valorile europene – libertate, democrație, solidaritate”, a adăugat Tusk, în limba română, trezind amintirea primului discurs pe care l-a susținut în limba română, în 2019, la București, la ceremonia de lansare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Mesajul său a fost unul de încurajare pentru viitor.
„Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. Europa este un proiect de pace, iar Moldova este parte din acest proiect. Aveți un drum clar în față iar noi, polonezii, vă vom fi alături pentru ca fiecare moldovean să trăiască în siguranță, în prosperitate și cu demnitatea pe care o merită”, a mai spus premierul polonez, care s-a adresat moldovenilor după cancelarul german Friedrich Merz și înaintea președintelui francez Emmanuel Macron, care a vorbit la rândul său în limba română.
În încheiere, Donald Tusk a subliniat că sprijinul pentru liderii de la Chișinău este esențial, îndeosebi pentru președinta Maia Sandu.
„Astăzi vă spun ca un bun prieten al Republicii Moldova: ceea ce ați obținut este un rezultat impresionant al curajului și al muncii voastre. Apărați-l cu aceeași hotărâre și sprijinind-o pe lidera voastră, care este și lidera tuturor europenilor liberi”, a conchis Tusk.
Citiți și Scut european la Chișinău în fața Rusiei: “Ușa spre UE este deschisă”, făgăduiesc liderii Franței, Germaniei și Poloniei, lângă Maia Sandu de Ziua Independenței
Ușa către aderarea la Uniunea Europeană este deschisă pentru Republica Moldova, deoarece o Europă mai puternică cu Moldova ca stat membru este în interesul vital al Uniunii Europene, au afirmat miercuri, la Chișinău, liderii Franței, Germaniei și Poloniei, într-un veritabil desant politic european cu o lună înainte de alegerile parlamentare din această țară.
Republica Moldova a marcat miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, a avut loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.
Pentru a reafirma sprijinul european, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk au sosit la Chișinău și au participat la evenimentele oficiale alături de președinta Maia Sandu.
Citiți și Independența nu este garantată, ci depinde de alegerile noastre, spune Maia Sandu, avându-i alături pe Macron, Tusk și Merz: “Alternativa la Europa nu există. Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”
Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.
“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Oana Țoiu, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE: Voi menționa hotărârea comună a României, R. Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european
„Cultura moldovenească este cultură europeană”: R. Moldova va semna acordul de asociere la programul Europa Creativă, un „pas semnificativ” în procesul de aderare la UE
Ilie Bolojan și miniștrii săi s-au consultat cu partenerii sociali pe tema pachetului II de măsuri fiscale: Prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării
Danemarca alocă încă 1,3 mld. de euro în 2026 pentru a-și consolida apărarea națională și sprijinul militar pentru Ucraina
Teresa Ribera consideră că UE ar trebui să reevalueze acordul comercial cu SUA dacă Trump pune în aplicare amenințările în domeniul tehnologic: Nu trebuie să fim „subordonați intereselor altora”
Franța, Germania și Regatul Unit declanșează mecanismul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului
Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu participă la reuniunile informale ale miniștrilor Apărării și de Externe din UE, dedicate consolidării securității europene, sprijinului pentru Ucraina și situației din Gaza
Președintele Consiliului European calcă pe urmele Ursulei von der Leyen: Vine la București pentru o întâlnire cu Nicușor Dan în cadrul unui “tur al capitalelor” UE
Victor Negrescu, la consultările cu președintele Consiliului European și liderii social-democrați din PES: Vocea României trebuie să conteze în definirea politicilor europene
Canada impune noi sancțiuni împotriva unor persoane și instituții care au fost implicate în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în R. Moldova
