Corespondență din Strasbourg

România va continua să rămână printre principalii beneficiari neți ai fondurilor europene pe următorii șapte ani, a explicat Siegfried Mureșan (PPE), coraportor al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual, în cadrul unui briefing de presă susținut la Strasbourg.

„Pe bugetul Uniunii Europene la care lucrăm acum, e evident că, pe următorii șapte ani, România va continua să fie unul dintre principalii beneficiari de fonduri europene. Știm foarte bine că, de când am aderat la Uniunea Europeană până astăzi, am contribuit cu aproximativ 40 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene și am absorbit, am adus acasă 120 de miliarde de euro, cu 80 de miliarde de euro în plus. Pentru fiecare euro plătit, am absorbit 3 euro. România va avea și în următorii ani o balanță netă clară, pozitivă, chiar dacă, raportat la paritatea puterii de cumpărare, România s-a dezvoltat foarte bine în ultimii 20 de ani. În urmă cu 20 de ani eram la 40%, suntem acum la 80% din venitul mediu pe cap de locuitor. Dar, repet, în ciuda acestei creșteri, vom fi în continuare un beneficiar net de fonduri europene și acest lucru e foarte bine. Nu cred că situația se va schimba în următorii șapte ani. Polonia, ca stat mai mare, membru al Uniunii Europene, și noi vom continua să fim, în raport cu populația, principalii beneficiari neți”, a precizat europarlamentarul PPE.

Referitor la ierarhia statelor beneficiare după o viitoare extindere a Uniunii Europene, Siegfried Mureșan susține că prin aderarea Muntenegrului, Republicii Moldova sau Albaniei, nu ar urma să se modifice.

„Dacă vom avea o extindere cu state precum Muntenegru, Republica Moldova și Albania, care sunt cele mai avansate în momentul de față, sunt absolut convins că nu se va simți la nivelul celor 27 de membri actuali, fiindcă acele state sunt state cu o populație mică. Muntenegru are o populație de mai puțin de 1 milion de locuitori, de exemplu. Sunt țări cu o populație mică, cu economii mici, care nu vor primi fonduri europene atât de multe încât să aibă un caracter disruptiv semnificativ asupra bugetului în ansamblu”.

„În momentul de față, nu știm exact când se va extinde Uniunea Europeană, cu ce state și care vor fi condițiile negociate între Uniunea Europeană și statele candidate ca parte a tratatelor lor de aderare. Ca atare, în momentul de față, nimeni nu poate cuantifica cu precizie câte fonduri europene și când ar trebui să primească viitoarele state membre”, a mai punctat Mureșan.

În perspectiva unei eventuale aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană, eurodeputatul Siegfried Mureșan propune o perioadă de tranziție de mai mulți ani pentru integrarea sectorului agricol ucrainean în politica agricolă comună. Aceasta ar presupune acordarea graduală a subvențiilor agricole europene, a accesului la piața unică și introducerea treptată a obligației de respectare a standardelor europene, astfel încât aderarea Ucrainei să nu pună o presiune suplimentară semnificativă asupra bugetului comunitar.

Întrebat de corespondentul CaleaEuropeană.ro la Strasbourg dacă această propunere reprezintă o măsură de precauție sau un dublu standard, eurodeputatul a argumentat că o astfel de perioadă de tranziție ar fi benefică atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Ucraina, în condițiile în care sectorul agricol ucrainean funcționează în prezent fără subvenții europene și înregistrează succes la export pe piețele din afara UE.