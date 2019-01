Cum au marcat principalele instituții UE preluarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene

Exercitarea, începând de marți, 1 ianuarie 2019, a președinției Consiliului Uniunii Europene de către România a fost marcată și la nivelul instituțiilor UE cu care prima președinție română va colabora în responsabilitatea sa de a prezida peste reuniunile între țările membre la nivel guvernamental.

”Data de 1 ianuarie marchează începutul unei noi președinții a Consiliului. 🇪🇺🇷🇴 Bun venit României, care deține pentru prima dată președinția pe parcursul următoarelor șase luni. Așteptăm cu interes să lucrăm împreună! Aflați mai multe despre prioritățile și activitățile președinției:https://europa.eu/!tB94RJ”, a scris Consiliul UE, instituția pe care România o prezidează timp de șase luni, pe pagina oficială de Facebook.

Comisia Europeană a publicat, tot pe Facebook, un videoclip însoțit de mesajul: ”🇷🇴🇪🇺Salutăm prima președinție românească a Consiliului Uniunii Europene 🇪🇺🇷🇴! Ea are loc într-un moment crucial pentru Europa. Suntem gata să vă sprijinim pe tot parcursul ei ↓ 💪”

Și Parlamentul European, instituția pentru care vor fi organizate alegeri în perioada președinției României la Consiliul UE, a marcat momentul special.

”Mulțumim Austria🇦🇹! Este timpul să spunem Salut României🇷🇴, care preia președinția rotativă a Consiliului la 1 ianuarie pentru prima dată de când a aderat la UE în 2007”.

Pe Twitter, Comitetul European al Regiunilor, instituția în care sunt reprezentate autoritățile locale și regionale din UE, a salutat debutul primei președinții a României, perioadă în care, la București, va fi găzduit și Summit-ul Autorităților Locale și Regionale din Uniunea Europeană.

👋👋👋 Welcome to the 1st Romanian EU Presidency! #RO2019EU @ro2019eu !!! We are looking forward to bring local and regional leaders to Bucharest to meet you at the European Summit of Regions and Cities on 14-15 March! #eulocal https://t.co/nhbTrTpkDV pic.twitter.com/uALKpkkGUY

