Cum au votat cei 32 de europarlamentari români acordul istoric prin care Marea Britanie devine primul stat ce se retrage din UE

Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană este cea mai mare dramă pe care o traversează proiectul european în evoluția sa, a scris eurodeputatul Corina Crețu (Pro România, S&D), pe pagina sa de Facebook după ce Parlamentul European a dat undă verde ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, ratificând acordul de retragere.

”Astăzi am participat la ultimul ședință plenară alături de colegii mei europarlamentari britanici, care vor părăsi legislativul european începând cu data de 1 februarie a acestui an. Îmi pare rău că trebuie să ne luăm la revedere și știu că mulți pleacă fără a avea inima împăcată, dar mă bucur că, în toți acești ani, am avut șansa de a colabora în cadrul a diferite proiecte. Am văzut colegi emoționați, triști, lăcrimând, alții – puțini – plini de bucurie, expresia unei societăți britanice divizate și debusolate. Ca pro-europeană convinsă, nu pot să văd decât dezavantajele acestui act – consfințit astăzi și de votul acordat în plenul Parlamentului European Acordului privind Retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (ca urmare a rezultatelor referendumului Brexit din iunie 2016)”, a spus Crețu.