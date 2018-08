Cum relatează presa internațională violențele din cadrul protestelor antiguvernamentale din România

Principalele agenții internaționale de știri, precum și numeroase publicații din multe țări au relatat despre protestele antiguvernamentale din România, nde sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma ciocnirilor dintre manifestanţi şi forţele de ordine.

How #Bucharest looks now with tens of thousands (the press says even 80.000+) protesting against the Government. #Romania pic.twitter.com/ZarcWF1Zpy

Reuters scrie, în cadrul unui articol cu titlul ”Un protest antiguvernamental din România devine violent”, că protestele au fost organizate şi promovate de grupuri de români care trăiesc peste hotare, furioase din cauza corupţiei înrădăcinate, salariilor mici şi tentativelor PSD de a slăbi justiţia într-una dintre cele mai corupte ţări din UE, lucru menționat și relatarea The Gurdian și Euronews.

Agenția menționează, de asemenea, și incidentul în care unii protestatari au încercat să-și facă drum spre clădirea guvernului prin cordonul de securitate, precizând că agitatori au aruncat cu piere și sticle în jandarmi. Aceştia au ripostat cu gaze lacrimogene şi, ocazional, cu un tun cu apă. Poliţia a anunţat că grupuri de ”provocatori” erau prezenţi în piaţă.

De asemenea, notează Reuters, zeci de mii de persoane au participat la proteste în alte oraşe din România.

Agenția prezintă în cadrul materialului său și atmosfera din cadrul protestului, unde mii de protestatari au agitat steaguri ale României și ale UE sub un soare arzător, scandând ”Partid de hoţi” şi cerând demisia guvernului, aspect relatat și de BBC. Pe clădirile din jurul pieţei au fost proiectate mesajele ”Noi suntem poporul” şi ”Fără violenţă”.

Reuters mai precizează că între 3 şi 5 milioane de români muncesc şi trăiesc în străinătate, potrivit Băncii Mondiale, sau circa un sfert din populaţia totală a României. Ei au trimis acasă puţin sub 5 miliarde de dolari anul trecut, o infuzie vitală pentru comunităţile rurale dintr-una dintre cele mai sărace ţări din UE.

This is not how an #EU country should look like. The repression of the Government at tonight’s massive #Bucharest protest by using gas and water cannons on such a scale shouldn’t be accepted. Gassing your own citizens in order to silence them is not the way forward. #Romania pic.twitter.com/YjIs4P4hO9

— Razvan-Victor Sassu (@RazvanSassu) August 10, 2018