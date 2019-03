Cum se vede din capitalele europene prelungirea termenului pentru Brexit înainte ca liderii UE să ia o decizie la Consiliul European de săptămâna viitoare

În timp ce președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a insistat că orice amânare a Brexitului ,,ar trebui să fie finalizată înainte de alegerile europene” la sfârșitul lunii mai, președintele Consiliului European Donald Tusk a insistat că există o întârziere mai mare de avut în vedere. Chiar dacă Tusk nu a specificat durata întârzierii, oficialii au sugerat că va trebui să fie de cel puțin un an după ce acordul prim-ministrului britanic Theresa May a fost respins a treia oară.

Președintele Consiliului European a declarat la începutul acestui an că inimile UE erau încă deschise pentru Marea Britanie dacă s-ar fi răzgândit cu privire la Brexit. El a provocat o reacție furioasă din partea susținătorilor pro-Brexit atunci când a spus că există un ,,loc special în iad” pentru cei care au promovat Brexit ,,fără nici o schiță a unui plan despre cum să-l execute în siguranță”.

Deci, în acest moment crucial, ne putem întreba ce gândesc liderii europeni în ceea ce privește extinderea articolului 50, dispoziție din Tratatul de la Lisabona care prevede condițiile de retragere a unui stat membru din UE, pe care Regatul Unit a invocat-o la 29 martie 2017?

FRANȚA

Fiind o țară fruntașă care împărtășește efectiv granița cu Marea Britanie – datorită Tunelului de sub Canalul Mânecii – Franța ar trebui să se teamă cel mai mult de producerea unui Brexit fără o înțelegere. Președintele francez, care pare a fi un susținător al unei perioade mai lungi pentru ieșirea Marii Britanii din Uniune, înțelege amenințarea reprezentată de eurosceptici, precum Marine Le Pen, dacă britanicii participă la alegerile europene, dorind în același timp să asigure industria pescuitului din nordul Franței, care se bazează în mare măsură pe accesul la apele și piețele britanic, informează publicația Express.

Cu toate acestea, atunci când este vorba de prelungirea termenului retragere, președintele Emmanuel Macron ar trebui să insiste asupra condițiilor. El nu va aproba o prelungire dacă înseamnă pur și simplu ,,eliberarea durerii, este de părere Elvire Fabry, expert în integrare europeană de la Institutul Jacques Delors din Paris. De altfel, Reuters informa zilele trecute că administrația franceză nu ar fi de acord cu o prelungire a termenului de retragere doar pentru a discuta din nou acordul negociat de Theresa May, această posibilitate ,,ieșind din discuție”.

Președintele francez a declarat, într-o conferință de presă comună cu cancelarul german Angela Merkel, acum două săptămâni, că va fi nevoie de un scop clar pentru a întârzia ieșirea din UE Regatului Unit.

,,Vom sprijini o cerere de prelungire doar dacă ar fi justificată de o nouă alegere a britanicilor”, a declarat Macron în conferința de presă. ,,Nu vom accepta în nici un caz o prelungire fără un obiectiv clar”, declara Macron, citat de Reuters.

GERMANIA

Se poate spune că în Germania o mare parte din încrederea în Regatul Unit a dispărut. În rândul oamenilor de afaceri și politicienilor din Berlin, există o frustrare din ce în ce mai mare, chiar și furie, față de evoluțiile din Marea Britanie. Cu toate acestea, este probabil ca Germania să facă tot ce poate pentru a facilita retragerea ordonată a Marii Britanii despre care Angela Merkel insistă că este încă posibilă, relatează un corespondent de presă al BBC în Germania.

Există voci în Germania care spun că sprijinul ar trebui să fie condiționat de capacitatea Marii Britanii de a-și exprima motivația și așteptările înainte de acordarea unei astfel de prelungiri. Mai mult, există preocupări semnificative cu privire la impactul unei extinderi mai lungi asupra procesului de desfășurare a alegerilor din UE, însă interesele Germaniei constă în evitarea unui Brexit fără acord și a daunelor asupra economiei germane, informează BBC.

Norbert Roettgen, care conduce comitetul pentru afaceri externe din parlamentul federal german, a cerut Marii Britanii și UE să nu se grăbească. ,,Totul este agitat, isteric, neclar. Să încetinim și să încercăm să limpezim mintea”, a spus el. ,,Lumea nu se va termina dacă ne vom acorda o perioadă de respiro, în care să ne concentrăm asupra punctelor importante”, adăugat politicianul german.

În conferința de presă cu președintele Macron, Angela Merkel a avut un ton mai conciliant decât acesta, oglindit de afirmațiile lui Roettgen: ,,Suntem absolut de acord și am vorbit cu Theresa May despre acest lucru la Sharm el-Sheik acum câteva zile, acordul de retragere este valabil”, a spus cancelarul german. ,,Dacă Marea Britanie are nevoie de mai mult timp, nu ne vom opune, dar, desigur, căutăm să avem o ieșire ordonată. Regretăm acest pas, dar este realitatea și acum trebuie să găsim o soluție bună “.

O prelungire “tehnică” de câteva săptămâni ar fi o problemă ușoară, conform lui Fabry, însă o prelungire mai lungă ridică tot felul de probleme. ,,Nimeni nu se simte confortabil cu ideea că Marea Britanie va participa la alegerile pentru UE în luna mai. Ar fi o complicație inutilă”, a spus aceasta, citată de BBC.

,,Pentru o prelungire mai lungă ar trebui să existe un obiectiv foarte clar și precis transpus pe hârtie – de exemplu noi alegeri în Marea Britanie sau un nou referendum.” Ea a spus că Bruxelles-ul s-a arătat destul de deshis la această idee – dar în ultimele câteva zile lucrurile s-au schimbat. ,,Nimeni nu spune aici să obținem o soluționare de orice fel doar ca să se termine mai repede. Această oboseală pare să câștige teren în Marea Britanie, dar nu în UE”, a spus aceasta.

POLONIA

De la Varșovia, deputatul european din partidul de guvernământ, Ryszard Legutko a spus că ,, dacă poporul britanic a decis că Marea Britanie ar trebui să plece, atunci ar trebui să se încheie acest capitol. Altfel ar fi o umilință la adresa acestuia.” El a adăugat că ,,un al doilea referendum sau o prelungirea prea mare ar fi, de asemenea, o umilință”, relatează corespondentul BBC în capitala Poloniei.

Înalții oficiali au, însă, un ton mai blând. Ministrul de externe al Poloniei, Jacek Czaputowicz, a declarat că ,,Marea Britanie ar putea avea nevoie de timp la dispoziție”, înainte de votul de ieri seară din Camera Comunelor.

,,Urmărim ce se întâmplă în Marea Britanie – voturile, există anumite așteptări cu privire la modul în care se vor încheia. Poate că va trebui … să extindem puțin această perioadă, poate că avem nevoie de puțin timp pentru reflecție “, a declarat el reporterilor din parlamentul polonez, citează BBC.

Pentru Varșovia, asigurarea drepturilor pentru un milion de polonezi care trăiesc în Marea Britanie a fost întotdeauna și rămâne prioritatea numărul unu, iar cele două guverne se află în ,,contact permanent”. În acest sens, Polonia speră la o înțelegere bună și o perioadă de tranziție lină. Asta pentru ca Marea Britanie este și cea de-a treia piață de vanzări pentru Polonia.

OLANDA

Ministrul olandez de externe, Stef Blok, a declarat pentru BBC că țara sa va arăta ,,bunăvoință” față de orice solicitare de extindere a articolului 50. Însă, ,,fără un scop clar, o prelungire nu va rezolva nimic”, a avertizat el.

Zicala ,,așteaptă-te la ce este mai rău, pregătește-te pentru ce este mai bun” descrie perfect abordarea olandeză, iar Blok a participat la un eveniment în care s-a vorbit despre pregătirile guvernului pentru o ieșire fără acord, mai ales în zona de gestionare portuară. ,,Aștept cu nerăbdare orice soluție care va rezolva problema, dar asta trebuie să vină de la Londra acum”, a spus oficialul, citat de BBC.

Olandezii nu au dorit niciodată ca Marea Britanie să părăsească UE, dar respectă alegerea făcută de cetățeni. Orice prelungire a termenului de retragere este privită de aceștia cu anxietate.

,,Trăim în realitatea pe care ne-a generat-o Brexit-ul”, spunea ministrul comerțului exterior Sigrid Kaag, arătând spre o prezentare video cu un flux de camioane care se deplasează spre un feribot care merge în portul Felixstowe din Marea Britanie.

,,Olanda este poarta voastră obișnuită spre Europa, cu un guvern stabil. Noi stăm în picioare, nu suntem panicați, ne pregătim pentru orice eventualitate.”, afirma ministrul olandez.

ITALIA

Italia ar susține o prelungire a articolului 50 în două condiții: dacă Marea Britanie explică exact ce dorește și dacă Marea Britanie spune exact pentru cât timp dorește să prelungească termenul de retragere din UE, relatează BBC.

Italia consideră că ,,guvernul britanic vorbește serios atunci când spune că nu dorește o ieșire fără niciun acord”, a declarat un înalt oficial italian, care a cerut să nu fie numit, pentru compania de transmisiune britanică. Însă, în același timp, Italia se pregătește intens pentru un scenariu no-deal. În următoarele zile, guvernul speră să transmită un pachet de legi menite să răspundă priorităților sale în contextul Brexit: drepturile cetățenilor, stabilitatea financiară, ajutorul acordat întreprinderilor.

Săptămâna viitoare, guvernul de la Roma se așteaptă să lanseze o serie de sesiuni de informare în porturile din întreaga țară pentru a explica modul în care va funcționa un scenariu fără acord.

Speculațiile lansate în presă de câțiva politicieni britanici, care susțin cu tărie Brexit-ul și ideea potrivit căreia conducerea ultraconservatoare din Italia ar fi înclinată să respingă prin veto la nivelul Consiliului European o cerere de prelungire a termenului de retragere a Marii Britanii din UE în baza preferințelor politice, sunt nefondate.

Italia își generează o mare parte din venituri sale din industria de prelucrare și din agricultură, care exportă totul, de la roșii la televizoare, pe piața profitabilă din Marea Britanie. Cei mai mari exportatori din Italia au afacerile stabilite în mare parte în nordul țării. Dacă Marea Britanie a părăsi UE fără o înțelegere la sfârșitul lunii martie exportatori ar suferi întreruperi grave ale activității lor. Să nu uităm faptul că voturile pentru juniorul coaliției de guvernământ, partidul Liga, vin în mare parte din această zonă, iar liderul partidului și vicepremierul Matteo Salvini nu ar putea explica exercitarea dreptului de veto dacă toți acești comercianți ar trebui să se confrunte brusc cu impunerea unui regim tarifar pentru mărfurile exportate, o documentație complet diferită de întocmit sau cu înființarea unor noi sisteme de control a produselor.

În acest sens, subsecretarul de stat din ministerul afacerilor externe Guglielmo Picchi, membru al Lega, a declarat pe Twitter că Italia ,,va sprijini voința poporului britanic” dacă parlamentul britanic votează pentru o întârziere a Brexit-ului.

SPANIA

Primul ministru spaniol, Pedro Sánchez, care a fost un ghimpe în coasta premierului britanic în ultimele luni din cauza disputei privind Gibraltarul, a declarat parlamentului de la Madrid înaintea votului de ieri că vor exista condiții legate de prelungirea perioadei de negocieri a articolului 50, relatează The Guardian.

Sánchez, care la un moment dat amenința să respingă acordul privind Brexit, cu excepția cazului în care textul din acord legat de Gibraltar va fi clarificat și aprobat cu acordul guvernului de la Madrid, a adăugat:

,,Vreau să precizez că, în fața acestei posibile poziții a guvernului britanic, Spania nu se va opune acordării unei eventuale prelungiri, dar aceasta trebuie să aibă o anumită perspectivă de rezolvare. Prelungirea nesiguranței prin amânarea termenelor limită nu este o alternativă rezonabilă sau de dorit. “, spunea acesta.

Amintim că extinderea articolului 50 din Tratatul UE, activat de Marea Britanie la 29 martie 2017 pentru retragerea sa din UE, are nevoie de unanimitatea celor 27 de state membre, în urma votului de aseară din Parlamentul britanic privind extinderea articolului 50 până la data de 30 iunie 2019. Liderii UE vor putea lua o decizie în acest sens la reuniunea Consiliului European de săptămâna viitoare, din 21-22 martie.